Мариуполь сыграет с Полесьем

Свой следующий спарринг на сборе в Сандыклы «Мариуполь» проведет 11-го июля. Соперником азовской команды станет «Полесье». Житомирская команда, выступающая в Первой лиге, проводит свой сбор недалеко от лагеря мариупольцев.

Спарринг состоится в Испарте на стадионе «Шехир Ататюрк». Время начала игры станет известно позже.