Мариуполь сыграет с Полесьем

Свой следующий спарринг на сборе в Сандыклы «Мариуполь» проведет 11-го июля. Соперником азовской команды станет «Полесье». Житомирская команда, выступающая в Первой лиге, проводит свой сбор недалеко от лагеря мариупольцев.
Спарринг состоится в Испарте на стадионе «Шехир Ататюрк». Время начала игры станет известно позже.
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Источник — ФК Мариуполь
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