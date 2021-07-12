Остап МАРКЕВИЧ: «Мы смогли проявить свои сильные качества»

«Мариуполь» провел второй контрольный матч на сборах в Турции против украинского клуба «Полесье». Встреча закончилась победой «Мариуполя» 3:0. Главный тренер Остап Маркевич так прокомментировал исход игры.

«Очень хорошее поле — это, конечно, определяющий фактор. Мы смогли проявить свои сильные качества особенно во второй половине встречи. В первом тайме в простых ситуация допускали много ошибок, поэтому у нас не получалось соединить компоненты комбинационной игры. Но это нормально, ребята под нагрузкой, ну и, конечно, соперник оказал достойное сопротивление. «Полесье» действовало организованно и большую часть первого тайма не позволяло нам демонстрировать свой быстрый комбинационный футбол. Было видно, что они хорошо нас изучили и старались нейтрализовать наши сильные стороны. Хорошая команда с очень боеспособным составом, желаю им удачи, они должны претендовать на высшие места в Первой лиге», — считает Маркевич.