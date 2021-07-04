И снова Вторая лига сильнее. Колос проиграл Левому берегу в спарринге

Ковалевский «Колос» провел очередной контрольный поединок в рамках подготовки к новому сезону.

Соперником ковалевцев стал ФК «Левый берег» (Киев), который будет выступать во Второй лиге. Отметим, что почетным президентом этого клуба является известный специалист Николай Павлов.

Единственный гол в матче забил Андрей Запорожан, который провел более 300 матчей за «Александрию». Кстати, именно с александрийцами «Колос» проведет свой следующий спарринг (7 июля).

Товарищеский матч.

«Колос» (Ковалевка) – «Левый берег» (Киев) – 0:1

Гол: Андрей Запорожан (15)

«Колос», 1 тайм: Волынец, Новак, Золотов, Гавриш (к), Задоя, Костышин, Богданов, Салабай, Данфи, игрок на просмотре, игрок на просмотре.

«Колос», 2 тайм: Фесюн, Петров, Черноморец, Ставничий, Матиа, Милько (Литвинов, 65), Сорокин, Альваро, Сенько, Лысенко, игрок на просмотре.

Ранее ковалевцы проиграли другому представителю Второй лиги – «Рубикону».