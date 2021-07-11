Верес обыграл на стадионе Украина львовские Карпаты Тлумака

Клуб УПЛ «Верес» Ровно сыграл во Львове очередной товарищеский матч в летнее межсезонье.

Команда из Ровно обыграла в спарринге «Карпаты» из Львова, которыми руководит Андрей Тлумак (не путать с «Карпатами» Олега Смалийчука). Клуб Тлумака будет играть во Второй лиге после того как был создан с нуля и провел год в аматорском чемпионате.

11 июля в следующем матче «Верес» будет играть против львовского «Руха».

Товарищеский матч

10 июля, Львов, стадион «Украина»

«Карпаты» Львов – «Верес» Ровно – 1:2

Голы: Петько, 20, Шестаков, 34.

«Верес»: Бабийчук (Ющишин, 46), Савошко (Солдат, 73), Махнев (Гончаренко, 73), Гук (Мельник, 73), Данилюк (Немчанинов, 73), Кучеров (Клец, 46), Петько (Полюлях, 73), Дахновский (Г.Пасич, 73), Тимофеенко (Е.Пасич, 73), М.Шестаков (Гегедош, 73), Гайдучик (Сергийчук, 73).

Главный тренер: Юрий Вирт.