Карпаты Львов
1 : 2
Верес
10.07.2021, FT

Верес обыграл на стадионе Украина львовские Карпаты Тлумака

«Карпат» нынче много, и в них легко запутаться

  • 11.07.2021 00:30
  • 406 просмотров
  • 3 комментария
Верес обыграл на стадионе Украина львовские Карпаты Тлумака
© ФК Верес Ровно

Клуб УПЛ «Верес» Ровно сыграл во Львове очередной товарищеский матч в летнее межсезонье.

Команда из Ровно обыграла в спарринге «Карпаты» из Львова, которыми руководит Андрей Тлумак (не путать с «Карпатами» Олега Смалийчука). Клуб Тлумака будет играть во Второй лиге после того как был создан с нуля и провел год в аматорском чемпионате.

11 июля в следующем матче «Верес» будет играть против львовского «Руха».

Товарищеский матч

10 июля, Львов, стадион «Украина»

«Карпаты» Львов – «Верес» Ровно – 1:2

Голы: Петько, 20, Шестаков, 34.

«Верес»: Бабийчук (Ющишин, 46), Савошко (Солдат, 73), Махнев (Гончаренко, 73), Гук (Мельник, 73), Данилюк (Немчанинов, 73), Кучеров (Клец, 46), Петько (Полюлях, 73), Дахновский (Г.Пасич, 73), Тимофеенко (Е.Пасич, 73), М.Шестаков (Гегедош, 73), Гайдучик (Сергийчук, 73).

Главный тренер: Юрий Вирт.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 11.07.2021 01:44
    0
    BekXanov, 11.07.2021 00:53
    Контрольные ни очём не говорят но Верес очень тяжёлый.Как будто в шоке что вышел в УПЛ.
    та сама історія, що була в минулому сезоні з Минаєм - на 1-лігових гравцях далеко не заїдеш...
    Ссылка
    Андрій Ванчак
      Андрій Ванчак, 11.07.2021 01:23
    0
    Шахраї від футболу знищили легендарні Львівські "Карпати"!!! А зараз це пародія - карпати Тлумака, Смалійчука, мудака і т.д. Ушльопки відмивать бабоси на відомому брнеді, а на вболівальників і львів'ян їм похєру давно!!!
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 11.07.2021 00:53
    0
    Контрольные ни очём не говорят но Верес очень тяжёлый.Как будто в шоке что вышел в УПЛ.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 11.07.2021 01:44
    0
    BekXanov, 11.07.2021 00:53
    Контрольные ни очём не говорят но Верес очень тяжёлый.Как будто в шоке что вышел в УПЛ.
    та сама історія, що була в минулому сезоні з Минаєм - на 1-лігових гравцях далеко не заїдеш...
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 11.07.2021 01:23
    0
    Шахраї від футболу знищили легендарні Львівські "Карпати"!!! А зараз це пародія - карпати Тлумака, Смалійчука, мудака і т.д. Ушльопки відмивать бабоси на відомому брнеді, а на вболівальників і львів'ян їм похєру давно!!!
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 11.07.2021 00:53
    0
    Контрольные ни очём не говорят но Верес очень тяжёлый.Как будто в шоке что вышел в УПЛ.
    Ссылка
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