Карпаты Львов

В рамках подготовки к новому сезону «Верес» из Ровно сыграл во Львове очередной товарищеский матч в летнее межсезонье. Команда Юрия Вирта обыграла в спарринге «Карпаты», которыми руководит Андрей Тлумак, со счетом 2:1.
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Источник — Sport.ua
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