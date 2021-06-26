Рух запланировал пять контрольных матчей

26 июня львовский «Рух» проведет первый в это межсезонье контрольный матч - с аматорами из «ЛеоКерамики».

Все этапы подготовки подопечные Ивана Федыка проведут в Винниках. Запланированы спарринги с луцкой «Волынью» (4 июля), тернопольской «Нивой»(10 июля), на следующий день - с ровенским «Вересом» и 16 июля - с волочисским «Агробизнесом».

На следующей неделе ожидается появление в тренировочном лагере «Руха» нескольких потенциальных новичков.

Напомним, что пока «Рух» усилился опытным вратарем Юрием Панькивым и полузащитником Орестом Кузыком.