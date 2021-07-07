Динамо Киев
3 : 3
Люцерн
07.07.2021, FT

Ничья напоследок. Динамо и Люцерн разошлись миром

Леднев, Антюх и Гармаш забили в последней игре первых сборов

  • 07.07.2021 18:51
  • 2557 просмотров
  • 16 комментариев
Ничья напоследок. Динамо и Люцерн разошлись миром
© Динамо Киев

В последней игре сборов Мирча Луческу поставил практически боевой состав из футболистов, которые были ему доступны (понятно, делаем скидку на травмы и отпуск сборников).

Однако в действиях футболистов киевского клуба чувствовалась некоторая несыгранность и усталость, и этим сразу же воспользовались соперники - Соргич и Угринич уже на 16 минуте сделали счет 2:0 в пользу швейцарцев. Динамовцы попытались отыграться, но к концу тайма делали это слишком академично, поэтому счет не изменился.

После перерыва на поле вышли Скорко, Дубинчак и Леднев. Именно Богдану удалось отквитать один гол, удачно сыграв на добивании после удара Родригеса. Но преимущество «Люцерна» в два мяча очень быстро была восстановлено ​​- Соргич оформил дубль.

Но киевляне не сдались и все-таки получили ничью усилиями опять же футболистов, вышедших на замену - сначала Антюх с линии штрафной красиво положил мяч в правую девятку, а в конце Гармаш после паса Кулача обыграл защитника (похоже на гол Кьезы австрийцам на Евро-2020) и забил третий гол.

«Динамо», не проиграв ни одного матча на сборах, уходит в небольшой отпуск, чтобы 10 июля вновь приступить к работе.

Товарищеский матч.

«Динамо» – «Люцерн» – 3:3.

 Леднев, 56, Антюх, 80, Гармаш, 88 - Соргич, 9, 63, Угринич, 16.

Супряга, 31, Гармаш.

«Динамо»: Бойко, Кравченко (Скорко, 46), Шабанов (Бражко, 81), Сирота, Сидклей (Дубинчак, 46), Андриевский (Коробенко, 81), Шепелев (Гармаш, 73), Родригес (Кулач, 73), Буяльский (Цитаишвили, 83), де Пена (Леднев, 46), Супряга (Антюх, 61).

«Люцерн»: Васич, Фридек, Гретхер, Фаркаш, Бурх, Нденге, Шюрпф, Шульц, Тасар, Угринич, Соргич.

Стадион: «Свисспорарена» (Люцерн, Швейцария).

ДИНАМО - ЛЮЦЕРН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Maкs⁷⁷⁷⁷
    online
      Maкs⁷⁷⁷⁷, 07.07.2021 19:40
    -1
    Weasel Zipper, 07.07.2021 19:32
    беженец ордловский, пару моих сообщений и вон, как тебя порвало, а еще говорил я горю. Не истери дурочка бомбасская
    разпятилетние ботяра доскулилась,Да ???
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    Maкs⁷⁷⁷⁷
    online
      Maкs⁷⁷⁷⁷, 07.07.2021 19:39
    -1
    Ну что Weasel Zipper подгорело у тебя отправился ты в баню парится ,так что разпятилетний замаж свой рот 💩💩 и завались
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    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 07.07.2021 19:32
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    _____MakS___7777, 07.07.2021 19:29
    Так зачем читаешь,а если читаешь успевай подмываться разпятелетний Ботяра
    беженец ордловский, пару моих сообщений и вон, как тебя порвало, а еще говорил я горю. Не истери дурочка бомбасская
    Ссылка
    _____MakS___7777
      _____MakS___7777, 07.07.2021 19:29
    -3
    Комментарий свернут. Показать
    Weasel Zipper, 07.07.2021 19:25
    Че мне гореть, клоун безмозглый. Если ты это делаешь, что бы позлить кого то, мои соболезнования тебе, ведешь себя, как пятиклассник на перемене.
    Так зачем читаешь,а если читаешь успевай подмываться разпятелетний Ботяра
    Ссылка
    _____MakS___7777
      _____MakS___7777, 07.07.2021 19:28
    -3
    Комментарий свернут. Показать
    Weasel Zipper, 07.07.2021 19:23
    Очень ярко, это 0-10 от 8й команды Бундеслиги и вылет от 5й команды первой лиги Украины
    Очень ярко реал обыграть два раза ,инетру не проиграть чемпиону Италии два раза ,куда ярче с венграми позорится и детям барсы всасывать дома ,так петрушка дынамовская не воняй иди подмойся
    Ссылка
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 07.07.2021 19:25
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    _____MakS___7777, 07.07.2021 19:22
    Так ты гори дынамовец разпятилетний от правды гори И читай раз читается убогий
    Че мне гореть, клоун безмозглый. Если ты это делаешь, что бы позлить кого то, мои соболезнования тебе, ведешь себя, как пятиклассник на перемене.
    Ссылка
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 07.07.2021 19:23
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    Петр Яновский, 07.07.2021 19:19
    Что там по сборам ?3 ничьи и одна победа над командой с 10 лиги!Очень ярко
    Очень ярко, это 0-10 от 8й команды Бундеслиги и вылет от 5й команды первой лиги Украины
    Ссылка
    _____MakS___7777
      _____MakS___7777, 07.07.2021 19:22
    -3
    Комментарий свернут. Показать
    Weasel Zipper, 07.07.2021 19:20
    Твой уровень - каждый день, на протяжении нескольких месяцев, писать одно и тоже под каждой новостью. У тебя уже с этим "раз в пять лет" крыша совсем поехала. Тебя там мать на работу не гонит еще? Как не зайду, утром, днем или вечером, один и тот же бред от тебя
    Так ты гори дынамовец разпятилетний от правды гори И читай раз читается убогий
    Ссылка
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 07.07.2021 19:20
    +3
    Комментарий свернут. Показать
    _____MakS___7777, 07.07.2021 19:00
    Дотиснулы люцерну оно видно что чемпион то не настоящий раз пятилетний дынамо ,,люцерна-лозанья а чуть не забыл это их уровень позориться и с пЛуганО
    Твой уровень - каждый день, на протяжении нескольких месяцев, писать одно и тоже под каждой новостью. У тебя уже с этим "раз в пять лет" крыша совсем поехала. Тебя там мать на работу не гонит еще? Как не зайду, утром, днем или вечером, один и тот же бред от тебя
    Ссылка
    displaystyle
    online
      displaystyle, 07.07.2021 19:19
    +4
    Нормально. Камбэковая ничья на выезде.)
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 07.07.2021 19:19
    -6
    Что там по сборам ?3 ничьи и одна победа над командой с 10 лиги!Очень ярко
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 07.07.2021 19:15
    +4
    Александр Шевченко, 07.07.2021 19:11
    Это же не поляки всякие и не нулячие немцы с третьей лиги, так что норм. Чего так кротики возбуждены хз.
    так они уже было затарились стекломоем и боярой победу праздновать (они ж там, на бамбасе, спошь болельщики Люцерна), а тук - раз....
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.07.2021 19:13
    +2
    Отличный спарринг с 5 командой чемпа Швейцарии
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 07.07.2021 19:11
    +3
    Это же не поляки всякие и не нулячие немцы с третьей лиги, так что норм. Чего так кротики возбуждены хз.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 07.07.2021 19:10
    +3
    Бедное ОРДЛО опять с горя напилось Это вам не с 13 командой 3 лиги Германии играть на равных
    Ссылка
    _____MakS___7777
      _____MakS___7777, 07.07.2021 19:00
    -16
    Комментарий свернут. Показать
    Дотиснулы люцерну оно видно что чемпион то не настоящий раз пятилетний дынамо ,,люцерна-лозанья а чуть не забыл это их уровень позориться и с пЛуганО
    Ссылка
    displaystyle
    online
      displaystyle, 07.07.2021 19:19
    +4
    Нормально. Камбэковая ничья на выезде.)
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 07.07.2021 19:15
    +4
    Александр Шевченко, 07.07.2021 19:11
    Это же не поляки всякие и не нулячие немцы с третьей лиги, так что норм. Чего так кротики возбуждены хз.
    так они уже было затарились стекломоем и боярой победу праздновать (они ж там, на бамбасе, спошь болельщики Люцерна), а тук - раз....
    Ссылка
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 07.07.2021 19:20
    +3
    Комментарий свернут. Показать
    _____MakS___7777, 07.07.2021 19:00
    Дотиснулы люцерну оно видно что чемпион то не настоящий раз пятилетний дынамо ,,люцерна-лозанья а чуть не забыл это их уровень позориться и с пЛуганО
    Твой уровень - каждый день, на протяжении нескольких месяцев, писать одно и тоже под каждой новостью. У тебя уже с этим "раз в пять лет" крыша совсем поехала. Тебя там мать на работу не гонит еще? Как не зайду, утром, днем или вечером, один и тот же бред от тебя
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 07.07.2021 19:11
    +3
    Это же не поляки всякие и не нулячие немцы с третьей лиги, так что норм. Чего так кротики возбуждены хз.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 07.07.2021 19:10
    +3
    Бедное ОРДЛО опять с горя напилось Это вам не с 13 командой 3 лиги Германии играть на равных
    Ссылка
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 07.07.2021 19:23
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    Петр Яновский, 07.07.2021 19:19
    Что там по сборам ?3 ничьи и одна победа над командой с 10 лиги!Очень ярко
    Очень ярко, это 0-10 от 8й команды Бундеслиги и вылет от 5й команды первой лиги Украины
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.07.2021 19:13
    +2
    Отличный спарринг с 5 командой чемпа Швейцарии
    Ссылка
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 07.07.2021 19:25
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    _____MakS___7777, 07.07.2021 19:22
    Так ты гори дынамовец разпятилетний от правды гори И читай раз читается убогий
    Че мне гореть, клоун безмозглый. Если ты это делаешь, что бы позлить кого то, мои соболезнования тебе, ведешь себя, как пятиклассник на перемене.
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