Ничья напоследок. Динамо и Люцерн разошлись миром

В последней игре сборов Мирча Луческу поставил практически боевой состав из футболистов, которые были ему доступны (понятно, делаем скидку на травмы и отпуск сборников).

Однако в действиях футболистов киевского клуба чувствовалась некоторая несыгранность и усталость, и этим сразу же воспользовались соперники - Соргич и Угринич уже на 16 минуте сделали счет 2:0 в пользу швейцарцев. Динамовцы попытались отыграться, но к концу тайма делали это слишком академично, поэтому счет не изменился.

После перерыва на поле вышли Скорко, Дубинчак и Леднев. Именно Богдану удалось отквитать один гол, удачно сыграв на добивании после удара Родригеса. Но преимущество «Люцерна» в два мяча очень быстро была восстановлено ​​- Соргич оформил дубль.

Но киевляне не сдались и все-таки получили ничью усилиями опять же футболистов, вышедших на замену - сначала Антюх с линии штрафной красиво положил мяч в правую девятку, а в конце Гармаш после паса Кулача обыграл защитника (похоже на гол Кьезы австрийцам на Евро-2020) и забил третий гол.

«Динамо», не проиграв ни одного матча на сборах, уходит в небольшой отпуск, чтобы 10 июля вновь приступить к работе.

Товарищеский матч.

«Динамо» – «Люцерн» – 3:3.

Леднев, 56, Антюх, 80, Гармаш, 88 - Соргич, 9, 63, Угринич, 16.

Супряга, 31, Гармаш.

«Динамо»: Бойко, Кравченко (Скорко, 46), Шабанов (Бражко, 81), Сирота, Сидклей (Дубинчак, 46), Андриевский (Коробенко, 81), Шепелев (Гармаш, 73), Родригес (Кулач, 73), Буяльский (Цитаишвили, 83), де Пена (Леднев, 46), Супряга (Антюх, 61).

«Люцерн»: Васич, Фридек, Гретхер, Фаркаш, Бурх, Нденге, Шюрпф, Шульц, Тасар, Угринич, Соргич.

Стадион: «Свисспорарена» (Люцерн, Швейцария).

ДИНАМО - ЛЮЦЕРН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА