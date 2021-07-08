В среду, 7 июля, состоялся товарищеский поединок, в котором киевское «Динамо» сыграло вничью с «Люцерном» (3:3).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Динамо» — «Люцерн» — 3:3
Голы: Леднев, 56, Антюх, 80, Гармаш, 88 — Соргич, 9, 63, Угринич, 16
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Источник — ФК Динамо Киев
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