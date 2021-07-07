ФОТО. Супряга выйдет в стартовом составе Динамо на матч с Люцерном

В среду, 7 июля, киевское «Динамо» проведет товарищеский матч против швейцарского «Люцерна».
Стартовый состав «Динамо»: Бойко — Кравченко, Шабанов, Сирота, Сидклей, Андриевский, Шепелев, Буяльский, де Пена, Родригеш, Супряга.
Стартовый свисток поединка прозвучит в 17:00 по киевскому времени. В прямой трансляции поединок можно посмотреть здесь.
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Источник — ФК Динамо Киев
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