Динамо Киев – Люцерн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 7 июля, киевское «Динамо» на первом учебно-тренировочном сборе в Швейцарии проведет контрольный матч против местного клуба «Люцерн». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.
Летнее межсезонье УПЛ 2021: расписание и результаты контрольных матчей
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Источник — Sport.ua
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