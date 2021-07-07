В среду, 7 июля, состоится товарищеский матч между киевским «Динамо» и швейцарским «Люцерном» из одноименного города. Игра состоится на стадионе соперников киевлян - «Свисспорарена», начало в 17:00.

Эта игра станет для киевлян заключительной на первом сборе. Напомним, что перед этим «бело-синие» сыграли в результативную ничью с «Базелем» (4:4), а также разошлись миром с «Лозанной» (1:1). И от души оторвались на французском «Дивонне», забив соперникам пять мячей и не пропустив взамен ни одного. Посмотрим, что будет в этом матче со следующим соперником, который является типичным швейцарским середняком. После матча игроки киевского клуба получат несколько дней отпуска, а уже 10 июля начнется второй тренировочный сбор.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» - «Люцерн».