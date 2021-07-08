Англия
2 : 1
Дания
07.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

С привкусом скандала. Англия вырвала победу у Дании в дополнительное время

Сборная Англии вышла в финал чемпионата Европы

  • 08.07.2021 00:36
  • 8289 просмотров
  • 69 комментариев
С привкусом скандала. Англия вырвала победу у Дании в дополнительное время
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоялся полуфинальный матч Евро-2020, в котором сборная Англии встречалась с командой Дании. 

Родоначальники футбола достаточно блекло провели свои поединки на групповом этапе. Болельщики явно ждали большего от «трех львов». Впрочем, две победы и ничья позволили подопечным Гарета Саутгейта набрать семь очков и выйти в плей-офф с первого места группы D. А уже после матчей плей-офф, в которых Англия сначала уверенно переиграла Германию – 2:0, а после и Украину - 4:0, эксперты заговорили о хозяевах «Уэмбли» как об одном из главных фаворитов на чемпионский титул. 

Фаворитами Гарри Кейн и кампания выглядели и в поединке с датчанами. Кое-кто закидывал подопечным Каспера Юльмана явный фарт с турнирной сеткой. В 1/8 финала «Алая гвардия» одолела не самый сильный Уельс - 4:0, а в четвертьфинале победила команду Чехии - 2:1. Но во всех без исключения матчах на Евро команда страны, чьи берега омывает Северное море, выглядела лучше соперников. Коуч датчан сумел свести к минимуму потерю Эриксена. Команда еще больше сплотилась и теперь играет и за того (Эриксона) парня. Да и схема с тремя защитниками в исполнении квалифицированных беков Дании пока что вполне оправдана, и во многом дает необходимую мощь и свободу команде в атаке. 

Юльман не стал изменять себе и в противостоянии с Англией. Трио Вестергор, Кьяер и Кристенсен расположились сразу перед Шмейхелем. Старт встречи на «Уэмбли» прогнозировано прошел под преимуществом хозяев поля. Атака команды Саутгейта активно нагружала датский оборонный рубеж. В одной из атак Кейн вырезал прострел с правого фланга, но Стерлинг немного не успел к мячу!

Ближе к 20-й минуте тайма гости успокоили игру и взяли игровой снаряд под свой контроль. Дамсгор  с левого угла штрафной очень неплохо пробил, и едва не угодил в дальнюю девятку!

Но прошло ровно 10 минут и Миккель и вся Дания возликовала! Хавбек «Сампдории» изумительным ударом со штрафного метров с 25-ти пробил точно под перекладину и заставил Пикфорда доставать мяч с сетки ворот – 0:1!

Getty Images/Global Images Ukraine

Англичане не стали паниковать и пошли в атаку с еще большей силой. И результат не заставил себя ждать. После разрезной передачи Кейна, Сака справа ворвался в штрафную оппонентов и сделал прострел, а Кьяер неудачно срезал мяч в собственные ворота 1:1! 

Getty Images/Global Images Ukraine

После перерыва Дания не стала отсиживаться в обороне в надежде дождаться финального свистка. Команда Юльмана играла активно и показывала интересный футбол. Да, англичане больше владели мячом, но преимущество не было подавляющим. Дания частенько прессинговала соперника и делала это удачно. 

Да и сами англичане, хоть и не смогли решить вопрос в основное время, могут быть довольны своей игрой. Наверняка, это был пока что их самый зрелищный матч на турнире. 

В экстра-тайме Англия пошла в навалу на ворота Шмейхеля. «Три льва» явно не хотели дотягивать до серии пенальти. Команда Саутгейта просто прижала Данию к их воротам. И защита «Алой гвардии» не выдержала. Стерлинг пошел на двух защитников и рухнул в штрафной площадке – арбитр показал на «точку» и ВАР все же подтвердил правильность решения. Удар Кейна с одиннадцатиметрового Шмейхель потянул, но Гарри был первым на мяче – 2:1! 

Getty Images/Global Images Ukraine

С таким счетом матч и завершился. Дания провела прекрасный турнир, своей игрой завоевав симпатии большой аудитории по всему миру. Англия сыграет суперфинал против Италии. И о ней поговорим уже после 11 июля.
 

Чемпионат Европы. 1/2 финала.

Англия – Дания – 2:1

Кьер (39, автогол), Кейн (104) – Дамсгор (30)

На 104-й минуте Кейн не реализовал пенальти (вратарь)

Магуайр (49) – Васс (72)

Англия: Пикфорд, Шоу, Магуайр, Стоунз, Уокер, Райс (Хендерсон, 95), Филлипс, Стерлинг, Маунт (Фоден, 95), Сака (Грилиш, 69; Триппьер, 106), Кейн.

Дания: Шмейхель, Вестергор (Винн, 105), Кьер, А.Кристенсен (Й.Андерсен, 79), Меле, Дилейни (М.Йенсен, 88), Хейбьерг, Стрюгер-Ларсен (Васс, 67), Дамсгор (Ю.Поульсен, 67), Дольберг (Нергор, 67), Брейтвейт.

Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Стадион «Уэмбли» (Лондон, Англия)

АНГЛИЯ - ДАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
104' ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Англия).
39' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Симон Кьер (Дания).
30' ГОЛ ! Мяч забил Миккель Дамсгор (Дания).
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Источник — Sport.ua

(20 голосов)

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Комментарии
    KOLDUNBCEM
    online
      KOLDUNBCEM, 08.07.2021 01:54
    0
    vitalikss86, 08.07.2021 01:22
    Думаю не дивився, бо 100% сказали що пеналь був-тобто твоє рішення вірне (початкове рішення). А вийшло так - що невірне
    довіряй, але перевіряй! це ж півфінал, а рішення - ключове в матчі! невже впадлу піти і самому, на власні очі пересвідчитись? якщо він не куплений, то велике гімно.
    Ссылка
    Дима Бондарчук
    online
      Дима Бондарчук, 08.07.2021 01:49
    +1
    Роман Lion, 08.07.2021 01:17
    Пенальти? Очень спорный момент, Стерлинг явно падал намеренно, сколько Англичане упало в штрафной зоне до этого,? Дания молодцы, Англия очень грязно прошла
    согласен Стерлинг симулировал, как и Кейн в матче с Украиной когда забили нам 2-ой гол со штрафного. не было бы симуляции Кейна, не было бы штрафного и это дальше уже совсем другая игра и результат.
    Ссылка
    Maks Shou
    online
      Maks Shou, 08.07.2021 01:43
    0
    an52, 08.07.2021 01:34
    Так питання ж здається у порівнянні ігри Данії і України. Наши й на автобус не спромоглися - вийшли просто відбути номер і скоріше поїхати додому
    В нас на чемпі було 12 людей. Решту Шева взяв, бо треба було 26 людей зібрати. Якби не травми, Довбика, Макаренка Шапаренка на полі ніхто б так і не побачив зовсім. У італійців грав на полі футболіст з Торіно, 18-та команда, Сасуоло і решти клубів, причому не через те, що хтось зламався, а в основі. Що ще казати?
    Ссылка
    Maks Shou
    online
      Maks Shou, 08.07.2021 01:38
    +2
    А могли крім пенальті ще й гол забити в одному моменті, мячів два було, причому другий мяч був в центрі ігрового епізоду. Я ще в школі в дитячій газеті Зірка 50 років назад памятаю малюнок для ерудитів, чому не був зарахований гол, а в другому углу поля був намальований мяч.
    Цікаво, італійських вболівальників впустять, чи цю ганьбу дивитись можуть тільки брити на своєму полі ?
    Ссылка
    an52
    online
      an52, 08.07.2021 01:34
    +1
    Ёкарный Бабай, 08.07.2021 01:28
    А как же? С минуты 70 такой сборной как Дания на поле не было, был один красный автобус на всю ширину ворот. Когда им забили пенальти и Англия отдала инициативу, они даже не знали что с ней делать. Второго такого матча в финале мне не хотелось бы видеть. Если Дания достойна финала, где ее моменты и голы? Шмейхель прыгал как человек-паук, по XG там будет абсолютный перевес у англичан.
    Так питання ж здається у порівнянні ігри Данії і України. Наши й на автобус не спромоглися - вийшли просто відбути номер і скоріше поїхати додому
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 08.07.2021 01:31
    +1
    С одной стороны Англия, объективно, сильнее. Это видно чисто статистически. С другой стороны в одном конкретном противостоянии необязательно должен победить именно сильнейший. Неправильно помогать победить тому, что считается статистически сильнее. В такой помощи есть нечто искусственное, есть нечто такое, что претит духу здоровой конкуренции, которая в жизни всегда глубже и сложнее сухих статистических выкладок.
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 08.07.2021 01:30
    0
    Хорошая игра,добротная от Англии,и датская*сказка Г.Х.Андерсона*закончилась,о чем все сожалеють и обсуждают не Игру в целом,а один эпизод нуу и как всегда как же без *теории заговора*,ждем финал и хорошей Игры от обеих достойних команд.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 08.07.2021 01:28
    +2
    an52, 08.07.2021 01:20
    Ви гру дивилися чи тільки статистику?
    А как же? С минуты 70 такой сборной как Дания на поле не было, был один красный автобус на всю ширину ворот. Когда им забили пенальти и Англия отдала инициативу, они даже не знали что с ней делать. Второго такого матча в финале мне не хотелось бы видеть. Если Дания достойна финала, где ее моменты и голы? Шмейхель прыгал как человек-паук, по XG там будет абсолютный перевес у англичан.
    Ссылка
    d3wolta
      d3wolta, 08.07.2021 01:23
    -1
    На могут англосаксы без тофика Базарова
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 08.07.2021 01:22
    0
    D. Skv, 08.07.2021 01:11
    Для мене не зрозуміло, як в голову головного судді не прийшла думка піти і подивитись в екран, це ж ключовий момент матчу, обовязково мають понести відповідальність за цей косяк
    Думаю не дивився, бо 100% сказали що пеналь був-тобто твоє рішення вірне (початкове рішення). А вийшло так - що невірне
    Ссылка
    an52
    online
      an52, 08.07.2021 01:20
    +1
    Ёкарный Бабай, 08.07.2021 00:58
    А шо все так возбудились?
    У Украины 2 удара в створ против 6 английских - Фуу, позор, как так можно играть?!
    У Дании 4 удара в створ против 10 английских - Датчан засудили, фуу англам позор!!
    Ви гру дивилися чи тільки статистику?
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    Роман Lion
      Роман Lion, 08.07.2021 01:17
    +1
    Пенальти? Очень спорный момент, Стерлинг явно падал намеренно, сколько Англичане упало в штрафной зоне до этого,? Дания молодцы, Англия очень грязно прошла
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 08.07.2021 01:13
    +2
    Все игры группы сыграли дома, полуфинал и финал тоже на уембли...домашнее евро ёпт )
    Очевидно же...Англию ожидаемо тянут за уши к кубку.
    Они ведь выиграли большой турнир только единожды в 66 году ЧМ который проходил тоже в Англии и в том матче в 66 году против немцев также есть неоднозначное судейское решение которое помогло англичанам выиграть...прям заговор какой то )
    Ссылка
    D. Skv
    online
      D. Skv, 08.07.2021 01:11
    +5
    Для мене не зрозуміло, як в голову головного судді не прийшла думка піти і подивитись в екран, це ж ключовий момент матчу, обовязково мають понести відповідальність за цей косяк
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
      Pavel Yakimovich, 08.07.2021 01:09
    +1
    2 мяча... без касания...
    удивительно, но
    чм 66 в англии - чемпион англия
    тут так удобно в англии финальная часть
    даже в боксе - олимпиада 2012 в лондоне была самой скандальной...
    никогда бы не подумал, что буду так искренне болеть за италию...
    наглосаксам надо было забивать минимум 3ий, чтоб себя оправдать, а так - надеюсь карма все же бессердечная сука
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 08.07.2021 01:09
    0
    Даже без пенальти думаю Англия бы забила. Англечане уже делали что хотели в овертайме.
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 08.07.2021 01:08
    +3
    Там ещё и второй мяч был на поле, во время эпизода с пенальти!
    Ну это полный капец!!!
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    adidas777
    online
      adidas777, 08.07.2021 01:05
    -1
    SuperleagueUkraine, 08.07.2021 01:01
    Англия конечно сильнее, тут спору нет. Но сегодня дикий фарт. Автогол, сомнительный пеналь,150-я игра дома. И эти твари еще наглейше тянули время в конце, причём под хлопание хвалёных "фаерплейных" болельщиков.
    А что ты предлагал делать английским болельщикам?
    Которые уже поколениями не знают, что такое их сборная в финале?
    Ты предлагал им освистывать своих? При выигрышном счёте в их сторону.
    Надо хоть иногда включать голову.
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    DAFS2122
    online
      DAFS2122, 08.07.2021 01:03
    -3
    МАТЬ В ФИНАЛЕ. ПОРЯДОК В СПОРТЕ.
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    VengVeng
      VengVeng, 08.07.2021 01:01
    +2
    Таке було приємне враження від Маккелі, котрий ясно дав зрозуміти, що не буде реагувати на кожне падіння, а дозволить спокійно продовжити гру і яке ж велике розчарування від цього пенальті.
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 08.07.2021 00:39
    +13
    Удивительный пеналь был в эпоху ВАР)))
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    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 08.07.2021 00:40
    +12
    Дания - красавцы.
    Даже попытались пойти на финальный штурм.
    Англия - просто сильнее потенциально. Лучше бы было, чтобы дошли до серии пенальти, ведь пенальти на Стерлинге был на тоненького. Учитывая, что до этого арбитр только и искал моменты, чтобы помогать англичанам, победа - с привкусом.
    Но, для зрителя это, может быть, и лучше.
    2 команды, которые находятся в супер-форме вышли в финал.
    Нас ждёт мега-баттл!
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    Miha Stepanov
    online
      Miha Stepanov, 08.07.2021 00:39
    +12
    Эх, как же красиво проиграла Дания! Как боролись! Как двигались! На Уэмбли! Обессиленые! После перелета из Баку! Как бы мы гордились нашими футболистами если б они ТАК проиграли Англии!
    Ссылка
    Ibracadabra
    online
      Ibracadabra, 08.07.2021 00:40
    +11
    Финал с привкусом говнопенальти...
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 08.07.2021 00:39
    +11
    Если Англия не может выиграть ЧМ или ЧЕ всегда найдется свой Тофик Бахрамов.
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    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 08.07.2021 00:49
    +10
    Я до полуфиналов хотел финала Англия-Италия с победой Англии. Но теперь буду болеть за Италию, причем чтобы победила Италия с разгромным счетом. Ну его в баню такой футбол, с такими пенальти в овертайме. Там надо было Стерлингу желтую за симуляцию показывать.
    Как же жалко Каспера Шмейхеля это капец...
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    adidas777
    online
      adidas777, 08.07.2021 00:56
    +6
    Специально для Вити Вацко.
    Звонил родственникам в Германию. Там в студии признали, что пенальти ошибочный.
    Англия конечно по игре сегодня выглядела лучше и заслужила финал.
    Но забивать нужно чистые голы.
    Я был за Италию с начала чемпионата. Так что для меня ничего не изменилось. По вывеске и месту проведения, финал будет супер!
    Ссылка
    an52
    online
      an52, 08.07.2021 00:54
    +6
    Шевченко после влета Англии: "эта гора для нас оказалась неприступной. Наверное, нам еще рано замахиваться брать такие горы"
    Данцям пощастило, що у них тренер не Шева. Не пощастило з судейкою, але бій дали
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    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 08.07.2021 00:52
    +6
    Абсолютно левый пенальти, британцев за уши вытащили в финал.
    Ссылка
    __Funny_Cat
      __Funny_Cat, 08.07.2021 00:44
    +6
    Абсолютно левый пенальти
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.07.2021 00:43
    +6
    В фіналі - за Італію. Англійці = москалі, такі ж зверхні імперіалісти лише з більш "вишуканим лайном".
    Ссылка
    D. Skv
    online
      D. Skv, 08.07.2021 01:11
    +5
    Для мене не зрозуміло, як в голову головного судді не прийшла думка піти і подивитись в екран, це ж ключовий момент матчу, обовязково мають понести відповідальність за цей косяк
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 08.07.2021 00:49
    +5
    Дивно що ВАР не запросив арбітра передивитись неочевидний момент з призначенням пенальті.Англійці були кращі,але це нічого не означає-вигравати треба по-правилам.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.07.2021 00:41
    +5
    Англійці - козли. Арбітр - козел. VAR в руках корупціонерів справедливості не дає.
    -
    VAR мають перевіряти за вимогою команди, що постраждала від ...
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 08.07.2021 00:49
    +4
    bzzzzz, 08.07.2021 00:45
    в этом и прикол ВАР, что если доходит дело до повтора, то начинают смотреть исключительно на касание. И там уже не важно как все было в динамике, если касание есть, то фол.
    Посмотрел еще пару раз.. Не было там касания ни малейшего)) Ну, в смысле чтобы хоть как-то трактовать на фол)) Удивительный пеналь.... Все прекрасное впечатление от судейства на этом Евро ушло в .опу)))
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 08.07.2021 00:48
    +4
    Жаль, что засудили Данию. Симпатичная команда.
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 08.07.2021 00:47
    +4
    как говорится поздравляю англичан, но не от чистого сердца. В финале чувствую многие после такого в Европе будут болеть не как за Италию, как против Англии
    Ссылка
    KOLDUNBCEM
    online
      KOLDUNBCEM, 08.07.2021 00:42
    +4
    судья - иГуАНоДОН!!!
    Ссылка
    you.me.owls from space
    online
      you.me.owls from space, 08.07.2021 00:41
    +4
    Miha Stepanov, 08.07.2021 00:39
    Эх, как же красиво проиграла Дания! Как боролись! Как двигались! На Уэмбли! Обессиленые! После перелета из Баку! Как бы мы гордились нашими футболистами если б они ТАК проиграли Англии!
    да вот в том-то и дело, что Адние, да и все полуфиналисты выглядули легко. Бегали, насились, и так же играли экстра таймы.
    Почему у наших ноги свинцом налиты после 3-х игр всего? Даже после 2-х, с Автрией уже были полудохлики.
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    adidas777
    online
      adidas777, 08.07.2021 01:08
    +3
    Там ещё и второй мяч был на поле, во время эпизода с пенальти!
    Ну это полный капец!!!
    Ссылка
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