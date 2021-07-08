С привкусом скандала. Англия вырвала победу у Дании в дополнительное время

В Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоялся полуфинальный матч Евро-2020, в котором сборная Англии встречалась с командой Дании.



Родоначальники футбола достаточно блекло провели свои поединки на групповом этапе. Болельщики явно ждали большего от «трех львов». Впрочем, две победы и ничья позволили подопечным Гарета Саутгейта набрать семь очков и выйти в плей-офф с первого места группы D. А уже после матчей плей-офф, в которых Англия сначала уверенно переиграла Германию – 2:0, а после и Украину - 4:0, эксперты заговорили о хозяевах «Уэмбли» как об одном из главных фаворитов на чемпионский титул.



Фаворитами Гарри Кейн и кампания выглядели и в поединке с датчанами. Кое-кто закидывал подопечным Каспера Юльмана явный фарт с турнирной сеткой. В 1/8 финала «Алая гвардия» одолела не самый сильный Уельс - 4:0, а в четвертьфинале победила команду Чехии - 2:1. Но во всех без исключения матчах на Евро команда страны, чьи берега омывает Северное море, выглядела лучше соперников. Коуч датчан сумел свести к минимуму потерю Эриксена. Команда еще больше сплотилась и теперь играет и за того (Эриксона) парня. Да и схема с тремя защитниками в исполнении квалифицированных беков Дании пока что вполне оправдана, и во многом дает необходимую мощь и свободу команде в атаке.



Юльман не стал изменять себе и в противостоянии с Англией. Трио Вестергор, Кьяер и Кристенсен расположились сразу перед Шмейхелем. Старт встречи на «Уэмбли» прогнозировано прошел под преимуществом хозяев поля. Атака команды Саутгейта активно нагружала датский оборонный рубеж. В одной из атак Кейн вырезал прострел с правого фланга, но Стерлинг немного не успел к мячу!



Ближе к 20-й минуте тайма гости успокоили игру и взяли игровой снаряд под свой контроль. Дамсгор с левого угла штрафной очень неплохо пробил, и едва не угодил в дальнюю девятку!



Но прошло ровно 10 минут и Миккель и вся Дания возликовала! Хавбек «Сампдории» изумительным ударом со штрафного метров с 25-ти пробил точно под перекладину и заставил Пикфорда доставать мяч с сетки ворот – 0:1!

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Англичане не стали паниковать и пошли в атаку с еще большей силой. И результат не заставил себя ждать. После разрезной передачи Кейна, Сака справа ворвался в штрафную оппонентов и сделал прострел, а Кьяер неудачно срезал мяч в собственные ворота 1:1!

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После перерыва Дания не стала отсиживаться в обороне в надежде дождаться финального свистка. Команда Юльмана играла активно и показывала интересный футбол. Да, англичане больше владели мячом, но преимущество не было подавляющим. Дания частенько прессинговала соперника и делала это удачно.



Да и сами англичане, хоть и не смогли решить вопрос в основное время, могут быть довольны своей игрой. Наверняка, это был пока что их самый зрелищный матч на турнире.



В экстра-тайме Англия пошла в навалу на ворота Шмейхеля. «Три льва» явно не хотели дотягивать до серии пенальти. Команда Саутгейта просто прижала Данию к их воротам. И защита «Алой гвардии» не выдержала. Стерлинг пошел на двух защитников и рухнул в штрафной площадке – арбитр показал на «точку» и ВАР все же подтвердил правильность решения. Удар Кейна с одиннадцатиметрового Шмейхель потянул, но Гарри был первым на мяче – 2:1!

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С таким счетом матч и завершился. Дания провела прекрасный турнир, своей игрой завоевав симпатии большой аудитории по всему миру. Англия сыграет суперфинал против Италии. И о ней поговорим уже после 11 июля.



Чемпионат Европы. 1/2 финала.

Англия – Дания – 2:1

Кьер (39, автогол), Кейн (104) – Дамсгор (30)

На 104-й минуте Кейн не реализовал пенальти (вратарь)

Магуайр (49) – Васс (72)

Англия: Пикфорд, Шоу, Магуайр, Стоунз, Уокер, Райс (Хендерсон, 95), Филлипс, Стерлинг, Маунт (Фоден, 95), Сака (Грилиш, 69; Триппьер, 106), Кейн.

Дания: Шмейхель, Вестергор (Винн, 105), Кьер, А.Кристенсен (Й.Андерсен, 79), Меле, Дилейни (М.Йенсен, 88), Хейбьерг, Стрюгер-Ларсен (Васс, 67), Дамсгор (Ю.Поульсен, 67), Дольберг (Нергор, 67), Брейтвейт.

Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Стадион «Уэмбли» (Лондон, Англия)

АНГЛИЯ - ДАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА