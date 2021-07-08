С привкусом скандала. Англия вырвала победу у Дании в дополнительное время

В Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоялся полуфинальный матч Евро-2020, в котором сборная Англии встречалась с командой Дании.
Родоначальники футбола достаточно блекло провели свои поединки на групповом этапе. Болельщики явно ждали большего от «трех львов». Впрочем, две победы и ничья позволили подопечным Гарета Саутгейта набрать семь очков и выйти в плей-офф с первого места группы D. А уже после матчей плей-офф, в которых Англия сначала уверенно переиграла Германию – 2:0, а после и Украину - 4:0, эксперты заговорили о хозяевах «Уэмбли» как об одном из главных фаворитов на чемпионский титул.
Фаворитами Гарри Кейн и кампания выглядели и в поединке с датчанами. Кое-кто закидывал подопечным Каспера Юльмана явный фарт с турнирной сеткой. В 1/8 финала «Алая гвардия» одолела не самый сильный Уельс - 4:0, а в четвертьфинале победила команду Чехии - 2:1. Но во всех без исключения матчах на Евро команда страны, чьи берега омывает Северное море, выглядела лучше соперников. Коуч датчан сумел свести к минимуму потерю Эриксена. Команда еще больше сплотилась и теперь играет и за того (Эриксона) парня. Да и схема с тремя защитниками в исполнении квалифицированных беков Дании пока что вполне оправдана, и во многом дает необходимую мощь и свободу команде в атаке.
Юльман не стал изменять себе и в противостоянии с Англией. Трио Вестергор, Кьяер и Кристенсен расположились сразу перед Шмейхелем. Старт встречи на «Уэмбли» прогнозировано прошел под преимуществом хозяев поля. Атака команды Саутгейта активно нагружала датский оборонный рубеж. В одной из атак Кейн вырезал прострел с правого фланга, но Стерлинг немного не успел к мячу!
Ближе к 20-й минуте тайма гости успокоили игру и взяли игровой снаряд под свой контроль. Дамсгор с левого угла штрафной очень неплохо пробил, и едва не угодил в дальнюю девятку!
Но прошло ровно 10 минут и Миккель и вся Дания возликовала! Хавбек «Сампдории» изумительным ударом со штрафного метров с 25-ти пробил точно под перекладину и заставил Пикфорда доставать мяч с сетки ворот – 0:1!
Англичане не стали паниковать и пошли в атаку с еще большей силой. И результат не заставил себя ждать. После разрезной передачи Кейна, Сака справа ворвался в штрафную оппонентов и сделал прострел, а Кьяер неудачно срезал мяч в собственные ворота 1:1!
После перерыва Дания не стала отсиживаться в обороне в надежде дождаться финального свистка. Команда Юльмана играла активно и показывала интересный футбол. Да, англичане больше владели мячом, но преимущество не было подавляющим. Дания частенько прессинговала соперника и делала это удачно.
Да и сами англичане, хоть и не смогли решить вопрос в основное время, могут быть довольны своей игрой. Наверняка, это был пока что их самый зрелищный матч на турнире.
В экстра-тайме Англия пошла в навалу на ворота Шмейхеля. «Три льва» явно не хотели дотягивать до серии пенальти. Команда Саутгейта просто прижала Данию к их воротам. И защита «Алой гвардии» не выдержала. Стерлинг пошел на двух защитников и рухнул в штрафной площадке – арбитр показал на «точку» и ВАР все же подтвердил правильность решения. Удар Кейна с одиннадцатиметрового Шмейхель потянул, но Гарри был первым на мяче – 2:1!
С таким счетом матч и завершился. Дания провела прекрасный турнир, своей игрой завоевав симпатии большой аудитории по всему миру. Англия сыграет суперфинал против Италии. И о ней поговорим уже после 11 июля.
Чемпионат Европы. 1/2 финала.
Англия – Дания – 2:1
Кьер (39, автогол), Кейн (104) – Дамсгор (30)
На 104-й минуте Кейн не реализовал пенальти (вратарь)
Магуайр (49) – Васс (72)
Англия: Пикфорд, Шоу, Магуайр, Стоунз, Уокер, Райс (Хендерсон, 95), Филлипс, Стерлинг, Маунт (Фоден, 95), Сака (Грилиш, 69; Триппьер, 106), Кейн.
Дания: Шмейхель, Вестергор (Винн, 105), Кьер, А.Кристенсен (Й.Андерсен, 79), Меле, Дилейни (М.Йенсен, 88), Хейбьерг, Стрюгер-Ларсен (Васс, 67), Дамсгор (Ю.Поульсен, 67), Дольберг (Нергор, 67), Брейтвейт.
Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)
Стадион «Уэмбли» (Лондон, Англия)
АНГЛИЯ - ДАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|104'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Англия).
|39'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Симон Кьер (Дания).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Миккель Дамсгор (Дания).
Источник — Sport.ua
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Цікаво, італійських вболівальників впустять, чи цю ганьбу дивитись можуть тільки брити на своєму полі ?
У Украины 2 удара в створ против 6 английских - Фуу, позор, как так можно играть?!
У Дании 4 удара в створ против 10 английских - Датчан засудили, фуу англам позор!!
Очевидно же...Англию ожидаемо тянут за уши к кубку.
Они ведь выиграли большой турнир только единожды в 66 году ЧМ который проходил тоже в Англии и в том матче в 66 году против немцев также есть неоднозначное судейское решение которое помогло англичанам выиграть...прям заговор какой то )
удивительно, но
чм 66 в англии - чемпион англия
тут так удобно в англии финальная часть
даже в боксе - олимпиада 2012 в лондоне была самой скандальной...
никогда бы не подумал, что буду так искренне болеть за италию...
наглосаксам надо было забивать минимум 3ий, чтоб себя оправдать, а так - надеюсь карма все же бессердечная сука
Ну это полный капец!!!
Которые уже поколениями не знают, что такое их сборная в финале?
Ты предлагал им освистывать своих? При выигрышном счёте в их сторону.
Надо хоть иногда включать голову.
Даже попытались пойти на финальный штурм.
Англия - просто сильнее потенциально. Лучше бы было, чтобы дошли до серии пенальти, ведь пенальти на Стерлинге был на тоненького. Учитывая, что до этого арбитр только и искал моменты, чтобы помогать англичанам, победа - с привкусом.
Но, для зрителя это, может быть, и лучше.
2 команды, которые находятся в супер-форме вышли в финал.
Нас ждёт мега-баттл!
Как же жалко Каспера Шмейхеля это капец...
Звонил родственникам в Германию. Там в студии признали, что пенальти ошибочный.
Англия конечно по игре сегодня выглядела лучше и заслужила финал.
Но забивать нужно чистые голы.
Я был за Италию с начала чемпионата. Так что для меня ничего не изменилось. По вывеске и месту проведения, финал будет супер!
Данцям пощастило, що у них тренер не Шева. Не пощастило з судейкою, але бій дали
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VAR мають перевіряти за вимогою команди, що постраждала від ...
Почему у наших ноги свинцом налиты после 3-х игр всего? Даже после 2-х, с Автрией уже были полудохлики.
Ну это полный капец!!!
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