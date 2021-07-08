Англия
2 : 1
Дания
07.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Англия – Дания – 2:1. Спорный пенальти в овертайме. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Евро-2020

  • 08.07.2021 00:38
  • 11556 просмотров
  • 10 комментариев
Англия – Дания – 2:1. Спорный пенальти в овертайме. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

7 июля в матче 1/2 финала Евро-2020 сойдутся сборные Англии и Дании.

Поединок пройдет в Лондоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Англия – Дания. Видео голов и обзор.

ГОЛ! 0:1. Дамсгор, 30 мин.

ГОЛ! 1:1. Кьер, 39 мин (автогол).

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 2:1. Гарри Кейн, 104 мин (добивание после пенальти).

События матча
104' ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Англия).
39' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Симон Кьер (Дания).
30' ГОЛ ! Мяч забил Миккель Дамсгор (Дания).
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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    pifogor2222
    online
      pifogor2222, 08.07.2021 01:26
    +1
    а как же мяч второй на поле--=== идиот судья
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 08.07.2021 01:25
    -1
    Чистый пеналь: был зацеп Стерлинга в штрафной!
    Ссылка
    pifogor2222
    online
      pifogor2222, 08.07.2021 01:22
    0
    где вар--===\\\
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 08.07.2021 01:08
    0
    А второй мяч на поле, это вообще комедия!!!
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 08.07.2021 01:06
    +2
    То, что засудили Данию, это очевидно. Очень странный факт, что судья в поле, даже не посмотрел этот момент, это только подчеркивает судейский сговор.
    Ссылка
    savant
    online
      savant, 08.07.2021 01:05
    +1
    Там судья вообще должен был остановить матч так как 2й мяч находился на поле, причём очень близко с тем где проходили события матча...
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 08.07.2021 00:59
    0
    Пеналя не было. Стерлинг начал тянуть совсем не ту ногу, с которой возможно был контакт.
    Вспомнил Степаненко с его глазом.
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 08.07.2021 00:49
    -3
    Чистый пеналь! Был зацеп, хоть и малейший, ноги Стерлинга! Лукаку поставили куда более липовый пеналь, но это бельгийцам все равно не помогло...
    Ссылка
    Сергей Ионов
    online
      Сергей Ионов, 08.07.2021 00:44
    +2
    Як можна вбити такий цікавий турнір одним рішенням на потішу дерьмовій збірній англії! Це просто сором, і це лайно буде у фіналі!
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 08.07.2021 00:41
    +10
    ... і толку з цього ВАР ? як тягнули господарів - так і тягнуть, що англійців на Уемблі, що лаптеногих цапі в Петрограді...
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 08.07.2021 00:41
    +10
    ... і толку з цього ВАР ? як тягнули господарів - так і тягнуть, що англійців на Уемблі, що лаптеногих цапі в Петрограді...
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 08.07.2021 01:06
    +2
    То, что засудили Данию, это очевидно. Очень странный факт, что судья в поле, даже не посмотрел этот момент, это только подчеркивает судейский сговор.
    Ссылка
    Сергей Ионов
    online
      Сергей Ионов, 08.07.2021 00:44
    +2
    Як можна вбити такий цікавий турнір одним рішенням на потішу дерьмовій збірній англії! Це просто сором, і це лайно буде у фіналі!
    Ссылка
    pifogor2222
    online
      pifogor2222, 08.07.2021 01:26
    +1
    а как же мяч второй на поле--=== идиот судья
    Ссылка
    savant
    online
      savant, 08.07.2021 01:05
    +1
    Там судья вообще должен был остановить матч так как 2й мяч находился на поле, причём очень близко с тем где проходили события матча...
    Ссылка
    pifogor2222
    online
      pifogor2222, 08.07.2021 01:22
    0
    где вар--===\\\
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 08.07.2021 01:08
    0
    А второй мяч на поле, это вообще комедия!!!
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 08.07.2021 00:59
    0
    Пеналя не было. Стерлинг начал тянуть совсем не ту ногу, с которой возможно был контакт.
    Вспомнил Степаненко с его глазом.
    Ссылка
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