В среду, 7 июля, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют национальные сборные Англии и Дании. Стартовый свисток нидерландского рефери Данни Маккели прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Сборная Англии

На групповом раунде англичане показали очень неплохой футбол, хотя от них, возможно, ждали большего. Минимальные победы над Хорватией (1:0) и Чехией (1:0), а также безголевая ничья с Шотландией позволили подопечным Гарета Саутгейта набрать семь очков и выйти в плей-офф с первого места группы D.

По всем законам логики, после первого места Англия должна была получить комфортного соперника в первом матче плей-офф, однако ей досталась Германия, которая едва не вылетела уже после групповой стадии. Впрочем, Бундестим не стала камнем преткновения для родоначальников футбола – победа со счетом 2:0.

Как бы досадно это ни звучало, проще всего Англии было с Украиной в 1/4 финала, где ей пришлось впервые на этом чемпионате Европы сыграть на выезде, в Риме. Команда Андрея Шевченко не смогла ничего противопоставить более мастеровитому сопернику и была разгромлена с унизительным счетом 0:4.

Сборная Дании

Для подопечных Каспера Юльмана турнир начался с кошмара имени Кристиана Эриксена. В этом шоковом состоянии датчане проиграли Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2), после чего, казалось бы, шансов выйти из группы не было. Однако датчане в последнем поединке разгромили Россию (4:1) и сумели финишировать на втором месте в квартете В.

А дальше Дании очень повезло с турнирной сеткой. В 1/8 финала «Алая гвардия» встретилась с Уэльсом, который одолела 4:0, а в четвертьфинале выиграла у команды Чехии (2:1). И лишь в полуфинале ей предстоит встретиться с топовой сборной. Как бы там ни было, бронзовые медали у датчан уже в кармане.

Конечно, это не сравнится с триумфом на Евро-1992, однако пока матч не начался, шансы на выход в финал кое-какие есть. Букмекеры предлагают на победу Дании коэффициент 5.70, мы же советуем не рисковать и ставить на Англию за 1.76.

Ориентировочные составы

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Филлипс, Райс, Санчо, Маунт, Стерлинг, Кейн.

Дания: Шмейхель – Кристенсен, Кьер, Вестергор, Стрюгер-Ларсен, Хейбьерг, Дилейни, Меле, Брейтвейт, Дольберг, Дамсгор.

7 июля, среда