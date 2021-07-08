САУТГЕЙТ: «Игра с Украиной была простой. А сегодня потребовалась выдержка»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над Данией (2:1) в поединке 1/2 финала Евро-2020.

«Я очень горжусь игроками. Для меня большая радость быть здесь сегодня. Болельщики создали невероятную атмосферу.

Мы знали, что матч не будет простым. Игра в Риме (победа 4:0 над Украиной в 1/4 финала — прим. ред.) была простой. А сегодня мы сказали игрокам, что от них потребуется стойкость и выдержка, чтобы справиться с препятствиями, и нам это удалось», — отметил Саутгейт.

В финале Евро-2020 Англия встретится с Италией. Матч состоится в воскресенье, 11 июля.