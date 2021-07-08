Англия
2 : 1
Дания
07.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

САУТГЕЙТ: «Игра с Украиной была простой. А сегодня потребовалась выдержка»

Наставник сборной Англии подвел итоги победы над Данией в полуфинале Евро-2020 (2:1)

  • 08.07.2021 01:21
  • 209 просмотров
  • 1 комментарий
САУТГЕЙТ: «Игра с Украиной была простой. А сегодня потребовалась выдержка»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над Данией (2:1) в поединке 1/2 финала Евро-2020.

«Я очень горжусь игроками. Для меня большая радость быть здесь сегодня. Болельщики создали невероятную атмосферу.

Мы знали, что матч не будет простым. Игра в Риме (победа 4:0 над Украиной в 1/4 финала — прим. ред.) была простой. А сегодня мы сказали игрокам, что от них потребуется стойкость и выдержка, чтобы справиться с препятствиями, и нам это удалось», — отметил Саутгейт.

В финале Евро-2020 Англия встретится с Италией. Матч состоится в воскресенье, 11 июля.

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    Volk
      Volk, 08.07.2021 01:31
    +2
    Надеюсь финал для итальянцев будет простым
    Ссылка
    Volk
    online
      Volk, 08.07.2021 01:31
    +2
    Надеюсь финал для итальянцев будет простым
    Ссылка
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