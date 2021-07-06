Англия
0 : 0
Дания
07.07.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Англия – Дания. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией полуфинального поединка чемпионата Европы

  • 06.07.2021 19:41
  • 62 просмотра
  • 0 комментариев
Англия – Дания. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 7 июля, состоится полуфинальный поединок чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Англии и Дании. Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Сборная Дании является андердогом полуфинальной стадии континентального первенства, который затесался в компанию грандов европейского футбола. В 1/4 финала датчане обыграли Чехию со счетом 2:1. Напомним, что команда Каспера Хьюлманда начала чемпионат Европы с двух поражений. Сборная Англии на предыдущей стадии уверенно обыграла команду Украины со счетом 4:0. «Львы» добиваются успехов во многом за счет надежной игры в обороне: англичане еще не пропускали голов в текущем турнире.

В прошлом году соперники дважды встречались в группе сильнейшего дивизиона Лиги наций. В Копенгагене была зафиксирована нулевая ничья, а на «Уэмбли» датчане обыграли хозяев поля со счетом 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – Дания.

Сделать ставку Зробити ставку
Сделать ставку Зробити ставку
Сделать ставку Зробити ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности