В среду, 7 июля, состоится полуфинальный поединок чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Англии и Дании. Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Сборная Дании является андердогом полуфинальной стадии континентального первенства, который затесался в компанию грандов европейского футбола. В 1/4 финала датчане обыграли Чехию со счетом 2:1. Напомним, что команда Каспера Хьюлманда начала чемпионат Европы с двух поражений. Сборная Англии на предыдущей стадии уверенно обыграла команду Украины со счетом 4:0. «Львы» добиваются успехов во многом за счет надежной игры в обороне: англичане еще не пропускали голов в текущем турнире.

В прошлом году соперники дважды встречались в группе сильнейшего дивизиона Лиги наций. В Копенгагене была зафиксирована нулевая ничья, а на «Уэмбли» датчане обыграли хозяев поля со счетом 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – Дания.