УКРАИНА
0 : 4
Англия
03.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Львы шансов не оставили. Украина с разгромным счетом проиграла Англии

Сборная Украины уступила в 1/4 финала чемпионата Европы

  • 03.07.2021 23:50
  • 5444 просмотра
  • 117 комментариев
Львы шансов не оставили. Украина с разгромным счетом проиграла Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вряд ли стоит говорить о том, какой интерес вызывал этот матч в нашей стране. Его уже и так окрестили историческим. А еще украинским болельщикам очень хотелось, чтобы сборная Украины взяла реванш за поражение от англичан на домашнем Евро-2012. Тогда, напомню, игрок хозяев поля Марко Девич забил чистый гол, однако арбитр его не засчитал и тот эпизод в дальнейшем повлиял на итоговый результат. 

В стартовом составе желто-синих Андрей Шевченко сделал только одну замену по сравнению с матчем со шведами. Вместо Степаненко на поле вышел Миколенко. Он занял свое привычное место на левом фланге обороны, а Матвиенко вернулся в центр защиты, где должен был помогать Кривцову и Забарному. Также не нашлось место в заявке на игру Малиновскому. Гарет Саугейт тоже внес изменения в основу, поменяв сразу двоих футболистов. Вместо Триппьера и Сака на поле в линию атаки вышли Маунт и Санчо. 

Игра началась неудачно для нашей команды. Первые три минуты англичане владели мячом, перепасовывая его друг другу, а на четвертой провели быструю комбинацию и забили гол. Стерлинг на левом фланге сумел проскочить двух игроков сборной Украины и выдал шикарный разрезной пас в штрафную площадь украинцев на ход Кейну. Капитан сборной Англии свой шанс не упустил. Он выскочил один на один с Бущаном и точно пробил мимо голкипера в сетку ворот.

Getty Images/Global Images Ukraine

После пропущенного мяча сборная Украины заиграла активнее. На некоторое время она даже завладела игровым преимуществом, однако приблизиться к воротам соперников ей до поры до времени было сложно, да и удары практически отсутствовали. Только на 17-й минуте Яремчуку удалось убежать от защитников сборной Англии и создать опасный момент. Уже из пределов штрафной площади наш форвард бил в левый нижний угол, но Пикфорд сыграл надежно, переведя мяч на угловой.   

Англичане действовали спокойно и без суеты. Отбив натиск украинцев, они снова взяли игру под свой контроль, подолгу контролируя мяч. При этом британцы использовали оба фланга, так что оборона сборной Украины постоянно находилась в напряжении. И хотя с ударами по воротам и у них было не густо, зато моменты они создавали опасные. 

Так, на 29-й минуте после розыгрыша штрафного Кейн пробил головой, но выше перекладины. А на 33-й минуте только блестящая реакция Бущана спасла нашу команду от второго пропущенного мяча. К сожалению, в этом эпизоде получил травму Кривцов и вместо него на поле вышел Цыганков. Кстати, вошел в игру Виктор достаточно быстро и на 37-й минуте именно он промчался по левому флангу, выдав отличную передачу в центр штрафной площади. Однако ни Яремчук, ни Зинченко не сумели пробить по воротам. 

Getty Images/Global Images Ukraine

Далее команды обменялись несколькими острыми атаками. Сперва Шоу на 40-й минуте нанес опасный удар из пределов штрафной площади, но снова отлично сыграл Бущан. И хотя арбитр на линии зафиксировал офсайд у Стерлинга, на повторе было видно, что англичанин был в правильном положении. Так что, если бы не наш вратарь, возможный гол арбитр Феликс Брых из Германии вполне мог бы засчитать. Через минуту Яремчук опять совершил рейд по правому краю и сделал острую передачу в район вратарской площадки, но мяч был выбит на угловой. А на 43-й минуте Шапаренко издали пробил рядом со штангой. 

Таким образом, на перерыв соперники ушли при минимальном преимуществе сборной Англии.   

В самом начале второго тайма англичане забили еще быстрее, чем в первом. Не успела минутная стрелка совершить полный оборот, как счет в матче стал 2:0. Шоу выполнил навес со штрафного и Магуайр головой поразил цель, не оставив никаких шансов Бущану. 

Getty Images/Global Images Ukraine

Прошло еще четыре минуты и вопрос о победителе матча практически был решен. Снова автором голевой передачи стал Шоу, который навесил мяч с левого фланга, а завершил комбинацию ударом головой Кейн. Мяч предательски пролетел между ног у Бущана и капитан сборной Англии, тем самым, оформил дубль. 

Играть еще оставалось достаточно много времени, но по всему было видно, что наша сборная, говоря языком боксером, оказалась в глубоком нокдауне. А англичане поймали кураж. На 62-й минуте Кейн мог сделать хет-трик, пробив слету с линии штрафной, однако Бущан перевел мяч на угловой. Тем не менее, после подачи с угла поля никто из наших защитников не помешал Хендерсону, который только что вышел на замену, головой забить четвертый гол в наши ворота. Это уже был разгром. 

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинцы могли забить так называемый гол престижа на 70-й минуте, когда ошибся вратарь англичан Пикфорд. Однако Яремчук не сумел повторить удар чеха Шика в поединке с Шотландией. Защитник Уокер пришел на помощь своему вратарю и заблокировал удар нашего нападающего. Через четыре минуты вратарь англичан уже выручил команду, отбив сильный удар в исполнении Макаренко из-за пределов штрафной площади.

Концовку матча сборная Англии откровенно доигрывала без особого энтузиазма. А наши футболисты, если и хотели изменить счет на табло, то просто не могли. В итоге поражение 0:4 и для подопечных Андрея Шевченко чемпионат Европы завершен. Что касается англичан, то в полуфинале им предстоит сыграть с Данией.    

Чемпионат Европы. 1/4 финала.

Украина – Англия – 0:4

Кейн (4, 50), Магуайр (46), Хендерсон (63)

Украина: Бущан, Матвиенко, Кривцов (Цыганков, 35), Забарный, Миколенко, Караваев, Сидорчук (Макаренко, 64), Шапаренко, Зинченко, Ярмоленко, Яремчук.

Англия: Пикфорд, Шоу (Триппьер, 65), Уокер, Стоунз, Магуайр, Райс (Хендерсон, 57), Филлипс (Беллингем, 65), Санчо, Маунт, Кейн (Калверт-Льюин, 73), Стерлинг (Рэшфорд, 65).

Арбитр: Феликс Брых (Германия)

«Стадио Олимпико» (Рим, Италия)

УКРАИНА - АНГЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    avk2307
    online
      avk2307, 04.07.2021 00:07
    0
    Шева набрал состав по пожеланиям. Половина игроков заслужила, многих авансом взяли
    Но ребята старались, а наши сегодня ничего не показали
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 04.07.2021 00:07
    0
    Днепр Речка, 04.07.2021 00:02
    Сосать! Спасибо Англии за то, что выбили самых больших халявщиков в истории футбола.
    Смойся за поребрик.
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 04.07.2021 00:07
    +1
    Алексей Ильин, 04.07.2021 00:02
    Постоянные перелёты между матчами, после 120 минут со Швецией, с половиной травмированного состава, с вынужденной заменой и сменой схемы, считаю, что сыграли на максимум. Ребята прыгнули выше головы, а критиковать сейчас, это глупо. Все полуфиналисты Евро играли групповые матчи дома.
    критика не команды а тормоза тренера!
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 04.07.2021 00:07
    0
    Sukiyaki, 04.07.2021 00:01
    фарт закончился.
    Андрей Николаевич, спасибо.
    И на выход.
    та не, мистер еще год динамо потренерует и на пенсию, тогда шева и станет тренером динамо )) динамовское сердце же
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    tadb
    online
      tadb, 04.07.2021 00:06
    -1
    Дуже подобається наші люди, які коли збірна перемагає розписують що красавчики, а коли програш ( позор, козли, більше ніколи не буду дивитись збірну). Ми в грали в 1/4 і пох. з якими потугами пройшли. Ну немає в нас на даний момент два рівноцінних склади як в Англії, Франції, Італії.
    Тим що не будуть більше дивитись матчі збірної, то дивіться хокей. Там мужики грають не то що тут.
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    MaxUa
    online
      MaxUa, 04.07.2021 00:06
    +2
    Несмотря на крупный счет, нужно поблагодарить ребят за весь турнир. Как ни крути, но вследствие объективно короткой скамейки нашим сложно было играть не только против Англии и Голландии, но и Швеции, и Австрии тоже. У нас несколько ключевых игроков банально некем заменить. Уберите Степаненко, Яремчука, Ярмоленко, Зинченко и получите совершенно другую команду. У топовых сборных таких проблем нет. Они с легкостью тасуют состав. И вот при таких проблемах дойти до 1/4 финала да еще на турнире, где где вчерашние середнячки уверенно дают бой признанным авторитетам - это реальное достижение.
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    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 04.07.2021 00:06
    +1
    Напутствия Зеленского не помогли)))) Проиграли 0:4- это потому что на колени не стали😁
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    korrektno
    online
      korrektno, 04.07.2021 00:06
    -1
    Коли б тренер думав про майбутнє команди, то після 4-х голів дав би шанс другим гравцям відчути ритм, отримати досвід. Основні були вже нагодовані досить. Результат був зрозумілий. В чому причина? Заторможенність думки? Ото і вся тренерська геніальність. Гравці виклались, але - такий розклад.
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    Baryev
    online
      Baryev, 04.07.2021 00:05
    +1
    Тягнути із замінами, як на мене не було сенсу. Ініціативи у другому таймі не було взагалі. Якщо ж говорити без емоцій (що дуже важко), то вдячний нашій збірній за те, що ми є серед 8 кращих команд Європи!
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    Днепр Речка
    online
      Днепр Речка, 04.07.2021 00:05
    -5
    Спасибо Англии за то, что выбили самых больших халявщиков в истории футбола.
    Ссылка
    maksimisgreat
    online
      maksimisgreat, 04.07.2021 00:05
    0
    Ukraine_Kiev_Fan, 04.07.2021 00:00
    Интересно что по игре неплохо выглядели. Единственный вопрос у меня к Матвиенко (дважды смотрел на Кейна и Магваера) и тому кто Хендерсона не покрыл. Тупо из-за стандартов 0:4.
    С Хендерсоном Цыганков обосрался.
    Ссылка
    San Rezik
    online
      San Rezik, 04.07.2021 00:05
    0
    ацтой
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.07.2021 00:05
    +1
    Mr.Value, 03.07.2021 23:53
    Проиграли абсолютно безвольно. Позор. К Шеве куча вопросов на счёт состава, и на счёт того, почему было сделано всего 2 замены. Кстати, почему-то уверен, что те же шведы так бы не обделались.
    Шведы делали 3-ную замену в экстра-тайме с направленностью на атаку. Собирались дожимать Украину. Но случайное удаление спутало им планы.
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    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 04.07.2021 00:05
    -1
    Инвалиды вы матч смотрели? Нас не разрывали на земле. Не было такого что Англия супер комбинациями наши линии рвала. была недоработка вначале матча из-за Матвиненко кстати. И дальше возникло ощущение что тот же Матвиенко не згнал что против Кейна и Магваера бороться нужно. Мы смотрелись вполне приемлимо, но 3 гола были забиты элементарно только потому что никто не боролся из ЦЗ и никого не накрывал
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    Twister6665
    online
      Twister6665, 04.07.2021 00:05
    +2
    Не понимаю,зачем сборную поливать грязью в большинстве комментариев,если они и так прыгнули выше головы,Англия обыграла Германию 2-0,а что вы тут ждали,если и так было понятно,что сборная не успела восстановится,после изнуряещего матча со шведами.Реальный уровень сборной,большинство людей должно понимать,где Англия,а где мы.
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    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 04.07.2021 00:05
    0
    Germes, 03.07.2021 23:59
    Англія як на тренуванні обіграла малоросов.
    малороси поїхали НА рассєю ще після групового етапу... Ви щось плутаєте...
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    avtv5555
    online
      avtv5555, 04.07.2021 00:04
    0
    alefteev77, 03.07.2021 23:51
    Йдуть роки, йдуть десятиліття, а збірна як була дном (на фоні топових команд) в 1990-х та 2000-х, так і залишається дно в 2010-х і 2020-х. Єдині люди, які могли запустити потенціал українських гравців - це Лобановський та Кучеревський. Царство їм небесне.
    -
    Нас сьогодні обіграли пішки 4-0. Аби захотіли було би 7-0.
    Лобановский конечно велик, но немцам он тоже влетал и тоже по-моему 0-4.
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 04.07.2021 00:04
    0
    В принципі підсумовуючи десь саме такої гри я і чекав на цьому євро. Але я не чекав проходу аж до 1/4. Все ж таки це алогічно. Показати рівень футболу на рівні пяти найгірших збірних на цьому євро і дійти до 1/4. Але як кажуть гра забувається, результат залишається. Хоча це єдиний позитив на цьому турнірі. Чс ми пролітаємо повз, а до наступного відбору надіємось, що вже буде інший тренер, який хоч якесь поняття в футболі має. Думаю, що Шева навряд чи після збірної когось буде тренувати. Він показав що тренерство це не його
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    Sema Smyrenco
    online
      Sema Smyrenco, 04.07.2021 00:03
    +5
    С 65- й минуты стало все понятно. Практически у всех глаза потухлию Ну , дай же пацанам на лавке хотя бы 20 минут ....НЕЕЕТ он их выстроил на 87 минуте у бровки и там они и остались до свистка
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    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 04.07.2021 00:03
    +5
    Найкумедніший момент матчу - потрійна заміна від Шеви що не вдалася. Чому її не можна було зробити ще в середині другого тайму - загадка.
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    pricolist
    online
      pricolist, 03.07.2021 23:54
    +14
    С нидерландами хорошая игра только во втором тайме, с македонией первый тайм и провал с австрией. Невнатная игра со шведами и фиаско с Англией. Отлично подготовил Шева сборную к Евро?
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    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 03.07.2021 23:53
    +14
    Проиграли абсолютно безвольно. Позор. К Шеве куча вопросов на счёт состава, и на счёт того, почему было сделано всего 2 замены. Кстати, почему-то уверен, что те же шведы так бы не обделались.
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    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 03.07.2021 23:56
    +13
    Эпично Шева не смог сделать тройную замену на 90 минуте!!!
    А нах ,@я она вообще нужна была в это время?
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    Августин Нара
    online
      Августин Нара, 03.07.2021 23:53
    +13
    Підсумок у мене такий. Тренерський штаб з п'яти Ігор лише зі шведами був корисним. Думаю Шевченко себе вичерпав. Команда не зіграна, багато непорозумінь, а також індивідуальні якості гравців знаходяться на низькому рівні. Іноді дивиться на футболістів і бачиш що їм не хочеться вкладати всі сили, що для них футбол пов'язаний виключно на грі в клубах. Бущан і Ярмоленко заслужили бути у символічній збірній євро (як запасні). Зінченко має бути лише на місті лівого захисника, Миколенка краще тримати на лавці. Малиновський розчарував. Яремчук грає рівно настільки наскільки йому наші хлопці дають грати, тобто майже ніяк. Інші гравці або щось посередньо, або погано. Жаль Довбика і Безуса. Власне хочеться порадіти за збірну, але грою я розчарувався
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    Sergey Kovaleff
    online
      Sergey Kovaleff, 03.07.2021 23:54
    +11
    Проблема в тренере.
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    Nordenus
    online
      Nordenus, 03.07.2021 23:52
    +11
    Мне больше всего жалко наших фанатов, которые приехали в Рим и увидели это позорище...
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    Pucko-alex
    online
      Pucko-alex, 03.07.2021 23:52
    +11
    Спасибо англичанам за то что показали настоящий уровень сборной
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 03.07.2021 23:51
    +11
    Йдуть роки, йдуть десятиліття, а збірна як була дном (на фоні топових команд) в 1990-х та 2000-х, так і залишається дно в 2010-х і 2020-х. Єдині люди, які могли запустити потенціал українських гравців - це Лобановський та Кучеревський. Царство їм небесне.
    -
    Нас сьогодні обіграли пішки 4-0. Аби захотіли було би 7-0.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 03.07.2021 23:52
    +10
    Хотелось бы услышать мнение Зинсенко по матчу, ведь он всем закрывал рты жестом после гола шведам. Ну и Пятова конечно, который передавал привет "диванным критикам". Пацаны, вы где?
    Ссылка
    Микола
    online
      Микола, 03.07.2021 23:55
    +9
    Не переживайте особо и не расстраивайтесь - у тренера по гольфу уже чемоданы прибыли в Милан.
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 03.07.2021 23:52
    +9
    Спасибо , но это наш потолок .
    Нужно уметь радоваться тому что есть , а есть по факту наше наличие в 8 ке лучших команд Европы .
    Да , дальше стена и пропасть в виде Англии .
    Но если сравнивать с прошлым Евро , то есть прогресс и это главное .
    Спасибо ребятам за это Евро и здоровья нашим травмированным .
    ——-
    Замены Шевы на 89.40 - это цирк конечно, спишем на нервы
    Ссылка
    Hideyuki Fukasawa
    online
      Hideyuki Fukasawa, 03.07.2021 23:51
    +9
    Кто там говорил про большие премиальные в качестве "мотивации" этим инвалидам? Отобрать, и отдать в дед. дом!
    Ссылка
    Sukiyaki
    online
      Sukiyaki, 04.07.2021 00:01
    +8
    фарт закончился.
    Андрей Николаевич, спасибо.
    И на выход.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.07.2021 00:01
    +8
    euro2012_za_2012euro, 03.07.2021 23:56
    Эпично Шева не смог сделать тройную замену на 90 минуте!!!
    А нах ,@я она вообще нужна была в это время?
    Після 63 хв можна була спокійно випускати свіжих Довбика, Безуса, Тимчика... але тренер Шевченко вирішив зробити потрійну заміну на 90 хв
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 03.07.2021 23:55
    +8
    Фсё, отмучились, теперь можно к клубному футболу приступить
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 03.07.2021 23:52
    +8
    Ну за то рим посмотрели. Завтра еща аутлет полюбому
    Ссылка
    DED_PANAS
    online
      DED_PANAS, 03.07.2021 23:54
    +7
    Ярмола мёртвый с первой минуты
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 03.07.2021 23:53
    +7
    Сразу тройная замена, судья гад время не добавил, а то б вышли и точно порвали бы англичан.
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 04.07.2021 00:02
    +6
    Если бы до начала чемпионата Европы кто то сказал бы, что мы до 1/4 дойдем - то думаю, что все бы были только рады. У наших игроков элементарно физических сил не хватило. Еще в спареных отборочных матчах у нас всегда второй матч получался на порядок хуже из-за этого. Да и травмы: Зубков, Малиновский, Попов, Беседин, Зинченко, Кривцов - все не последние игроки. А скамейка у нас, в отличие от Англичан, не бездонная. Так, что я бы сборной на ЧЕ поставил твердую четверку, а то и пять с минусом. Они и так объктивно - выше головы прыгнули.
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    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 04.07.2021 00:02
    +6
    Англичане не стали, как шведы, штанги и перекладины пересчитывать (вот шведам то как раз и не повезло), а показали Шеве реальный перепуганный уровень его "работы" со сборной... Давай, чтоб утром мы уже об отставке прочитали и выдохнули
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