Львы шансов не оставили. Украина с разгромным счетом проиграла Англии

Вряд ли стоит говорить о том, какой интерес вызывал этот матч в нашей стране. Его уже и так окрестили историческим. А еще украинским болельщикам очень хотелось, чтобы сборная Украины взяла реванш за поражение от англичан на домашнем Евро-2012. Тогда, напомню, игрок хозяев поля Марко Девич забил чистый гол, однако арбитр его не засчитал и тот эпизод в дальнейшем повлиял на итоговый результат.

В стартовом составе желто-синих Андрей Шевченко сделал только одну замену по сравнению с матчем со шведами. Вместо Степаненко на поле вышел Миколенко. Он занял свое привычное место на левом фланге обороны, а Матвиенко вернулся в центр защиты, где должен был помогать Кривцову и Забарному. Также не нашлось место в заявке на игру Малиновскому. Гарет Саугейт тоже внес изменения в основу, поменяв сразу двоих футболистов. Вместо Триппьера и Сака на поле в линию атаки вышли Маунт и Санчо.

Игра началась неудачно для нашей команды. Первые три минуты англичане владели мячом, перепасовывая его друг другу, а на четвертой провели быструю комбинацию и забили гол. Стерлинг на левом фланге сумел проскочить двух игроков сборной Украины и выдал шикарный разрезной пас в штрафную площадь украинцев на ход Кейну. Капитан сборной Англии свой шанс не упустил. Он выскочил один на один с Бущаном и точно пробил мимо голкипера в сетку ворот.

Getty Images/Global Images Ukraine

После пропущенного мяча сборная Украины заиграла активнее. На некоторое время она даже завладела игровым преимуществом, однако приблизиться к воротам соперников ей до поры до времени было сложно, да и удары практически отсутствовали. Только на 17-й минуте Яремчуку удалось убежать от защитников сборной Англии и создать опасный момент. Уже из пределов штрафной площади наш форвард бил в левый нижний угол, но Пикфорд сыграл надежно, переведя мяч на угловой.

Англичане действовали спокойно и без суеты. Отбив натиск украинцев, они снова взяли игру под свой контроль, подолгу контролируя мяч. При этом британцы использовали оба фланга, так что оборона сборной Украины постоянно находилась в напряжении. И хотя с ударами по воротам и у них было не густо, зато моменты они создавали опасные.

Так, на 29-й минуте после розыгрыша штрафного Кейн пробил головой, но выше перекладины. А на 33-й минуте только блестящая реакция Бущана спасла нашу команду от второго пропущенного мяча. К сожалению, в этом эпизоде получил травму Кривцов и вместо него на поле вышел Цыганков. Кстати, вошел в игру Виктор достаточно быстро и на 37-й минуте именно он промчался по левому флангу, выдав отличную передачу в центр штрафной площади. Однако ни Яремчук, ни Зинченко не сумели пробить по воротам.

Getty Images/Global Images Ukraine

Далее команды обменялись несколькими острыми атаками. Сперва Шоу на 40-й минуте нанес опасный удар из пределов штрафной площади, но снова отлично сыграл Бущан. И хотя арбитр на линии зафиксировал офсайд у Стерлинга, на повторе было видно, что англичанин был в правильном положении. Так что, если бы не наш вратарь, возможный гол арбитр Феликс Брых из Германии вполне мог бы засчитать. Через минуту Яремчук опять совершил рейд по правому краю и сделал острую передачу в район вратарской площадки, но мяч был выбит на угловой. А на 43-й минуте Шапаренко издали пробил рядом со штангой.

Таким образом, на перерыв соперники ушли при минимальном преимуществе сборной Англии.

В самом начале второго тайма англичане забили еще быстрее, чем в первом. Не успела минутная стрелка совершить полный оборот, как счет в матче стал 2:0. Шоу выполнил навес со штрафного и Магуайр головой поразил цель, не оставив никаких шансов Бущану.

Getty Images/Global Images Ukraine

Прошло еще четыре минуты и вопрос о победителе матча практически был решен. Снова автором голевой передачи стал Шоу, который навесил мяч с левого фланга, а завершил комбинацию ударом головой Кейн. Мяч предательски пролетел между ног у Бущана и капитан сборной Англии, тем самым, оформил дубль.

Играть еще оставалось достаточно много времени, но по всему было видно, что наша сборная, говоря языком боксером, оказалась в глубоком нокдауне. А англичане поймали кураж. На 62-й минуте Кейн мог сделать хет-трик, пробив слету с линии штрафной, однако Бущан перевел мяч на угловой. Тем не менее, после подачи с угла поля никто из наших защитников не помешал Хендерсону, который только что вышел на замену, головой забить четвертый гол в наши ворота. Это уже был разгром.

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинцы могли забить так называемый гол престижа на 70-й минуте, когда ошибся вратарь англичан Пикфорд. Однако Яремчук не сумел повторить удар чеха Шика в поединке с Шотландией. Защитник Уокер пришел на помощь своему вратарю и заблокировал удар нашего нападающего. Через четыре минуты вратарь англичан уже выручил команду, отбив сильный удар в исполнении Макаренко из-за пределов штрафной площади.

Концовку матча сборная Англии откровенно доигрывала без особого энтузиазма. А наши футболисты, если и хотели изменить счет на табло, то просто не могли. В итоге поражение 0:4 и для подопечных Андрея Шевченко чемпионат Европы завершен. Что касается англичан, то в полуфинале им предстоит сыграть с Данией.

Чемпионат Европы. 1/4 финала.

Украина – Англия – 0:4

Кейн (4, 50), Магуайр (46), Хендерсон (63)

Украина: Бущан, Матвиенко, Кривцов (Цыганков, 35), Забарный, Миколенко, Караваев, Сидорчук (Макаренко, 64), Шапаренко, Зинченко, Ярмоленко, Яремчук.

Англия: Пикфорд, Шоу (Триппьер, 65), Уокер, Стоунз, Магуайр, Райс (Хендерсон, 57), Филлипс (Беллингем, 65), Санчо, Маунт, Кейн (Калверт-Льюин, 73), Стерлинг (Рэшфорд, 65).

Арбитр: Феликс Брых (Германия)

«Стадио Олимпико» (Рим, Италия)

УКРАИНА - АНГЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА