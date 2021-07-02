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03.07.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Украина – Англия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Евро-2020

В историю уже вошли. Теперь можно войти в легенду

  • 02.07.2021 12:23
  • 1173 просмотра
  • 3 комментария
Украина – Англия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Третьего июля на поле легендарного римского стадиона «Олимпико» состоится четвертьфинальный матч чемпионата Европы Украина – Англия.

Для «сине-желтой» сборной – это очередной исторический рубеж, так как команда впервые продвинулась столь далеко на Евро.

Путевку в четвертьфинал подопечные Андрея Шевченко «выгрызли» в изнурительном поединке первого раунда плей-офф – против Швеции.

Игра со «скандинавами» на стадионе в Глазго сложилась непросто. Несмотря на то, что наши повели в счете (забил Зинченко после отменной передачи Ярмоленко), шведам удалось забить в «раздевалку» (Форсберг). Во втором тайме ближе к успеху была команда Андерссона. Тем не менее, первые два тайма не назвали победителя. Он определился во втором экстратайме. Ключевой момент противостояния – удаление Даниэльссона за грубейший фол против Беседина. В самом конце второй пятнадцатиминутки украинцам удалось вырвать победу: с передачи Зинченко отличился Довбик, для которого забитый мяч стал премьерным в главной команде страны.

На матч против шведов Андрей Шевченко серьезно изменил тактический рисунок. Если на групповом этапе наша команда играла по схеме 4-3-3, то против Швеции украинцы действовали по иной модели – 5-3-2. Данная пертурбация позволила подопечным Шевченко перекрыть сопернику «кислород» на флангах и усилить центр защиты. Судя по добытой итоговой победе, предложенная нашим тренерским штабом тактическая новация оказалась эффективной.    

На следующий день после матча со шведами, в среду вечером, делегация сборной Украины прибыла в Рим. В составе нашей команды отсутствует Беседин. Форвард, получивший жуткую травму в игре со шведами, покинул расположение сборной и вернулся в Киев, где ему был поставлен неутешительный диагноз: полгода вне футбола.

Кроме Беседина, Шевченко не сможет рассчитывать на Попова, который тоже покинул лагерь сборной из-за травмы, и на Зубкова. Остальные игроки – в строю.

Накануне игры с англичанами опять актуален вопрос выбора игровой модели и восстановления игроков. Игра со шведами получилась изнурительной, и в конце второго тайма некоторые наши футболисты заметно «подсели» (Яремчук, Ярмоленко). Нашему тренерскому штабу придется в кратчайшие сроки (фактически за три дня) поставить «всех на ноги». Задача очень сложная, но вполне осуществимая.

Что касается выбора игровой схемы, то, скорее всего, Шевченко снова отдаст предпочтение формации с тремя центрбеками. Англия – очень компактная и быстрая команда, умеющая атаковать через фланги. Посему в данном случае схема 5-3-2 видится очень уместной.    

Сборная Англии отбыла в столицу Италии лишь за день до игры – в пятницу. Игра против сборной Украины для команды «трех львов» - первая выездная на нынешнем Евро: все четыре предыдущих матча англичане провели на родном «Уэмбли».

Выбор игровой схемы актуален и для Гарета Саутгейта. Дело в том, что на стадии групповых поединков Англия использовала схему с четырьмя защитниками – 4-2-3-1, а вот против Германии в 1/8 финала сыграла иначе: 3-4-3. Смена модели продиктована желанием тренерского штаба англичан нейтрализовать латералей Бундестим – Гозенса и Киммиха. Данная модель оказалась очень действенной: «крайки» сборной Германии были заблокированы, а свои шансы в атаке Англия, в отличие от соперника, сумела реализовать.

По всей видимости, и против Украины Саутгейт сыграет с тремя центрбеками, ибо будет нужно перекрывать на флангах отменно готовых функционально Караваева и Зинченко.

Getty Images/Global Images Ukraine

Для защитника «МанСити», а также для вингера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко эта встреча особенная, так как придется противостоять своим одноклубникам.

С точки зрения индивидуального мастерства и многих профильных показателей сборная Англии превосходит нашу команду. Наверное, соревноваться на равных в скорости с англичанами нам не удастся. Однако предстоящий матч должен быть для украинцев даже попроще игры со шведами, так как после победы в 1/8 финала наша команда психологически раскрепостилась. Результат уже не будет так давить, как на игре в Глазго. К тому же, «сине-желтые» наверняка захотят показать «товар лицом» и перед серьезным оппонентом, и перед потенциальными покупателями. В общем, в этой игре у сборной Украины может открыться «второе дыхание». А еще в пользу наших может сыграть недооценка соперника: на Туманном Альбионе накануне игры царит слишком легкомысленное и снисходительное отношение к нашей команде. Вот бы наказать тех чопорных британцев.

Скорее всего, матч не будет феерическим в силу особенностей нынешней сборной Англии, ставящей на прагматизм и защиту своих ворот. Украина же вряд ли будет форсировать события и играть первым номером, поэтому не исключено, что матч превратится на футбольные «шахматы».   

Андрей ШЕВЧЕНКО, главный тренер сборной Украины:

- Сборная Англии - сильная команда с хорошими исполнителями и длинной скамейкой запасных. У нее очень хороший тренер. Мы понимаем, насколько тяжелым будет поединок. Англичанам невероятно сложно забить, но их сильные стороны не должны нас пугать. Они должны нас мотивировать, потому что в футболе, как и в жизни, возможно все. Будем стараться навязать англичанам то, что даст нам возможность достичь положительного результата.

Гарет САУТГЕЙТ, главный тренер сборной Англии:

- После Германии игроки пели и радовались в раздевалке, а мне как всегда пришлось выступить тем, кто портит им весь праздник. Если в субботу проиграем Украине, то все это не будет иметь смысла. Я рад, что у футболистов есть повод для радости, но дело не сделано. Сборная лишь однажды в своей истории была в полуфинале Евро, так что нужно работать.

Ранее соперники встречались семь раз. Ощутимое преимущество на стороне команды «трех львов». В активе англичан – четыре победы, тогда как украинцы выиграли лишь одну встречу. Еще два матча завершились вничью. Разница мячей – 9 – 3 в пользу сборной Англии.

Наверное, наиболее памятное противостояние между соперниками состоялось девять лет назад, на Евро-2012. Тогда обе команды попали в одну группу. В третьем туре они сошлись в очном противостоянии. В начале второго тайма Руни открыл счет. Украинцы имели реальнейший шанс его сравнять на 61 минуте, когда мяч после подсечки Девича пересек линию ворот, и уже оттуда Терри вынес мяч. Тем не менее, арбитр Кашшаи взятие ворот не зафиксировал. Игра так и окончилась в пользу англичан 1:0. Пора брать реванш.  

Ориентировочные составы:

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Зинченко, Сидорчук, Степаненко, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Филлипс, Райс, Шоу, Грилиш, Стерлинг, Кейн.

 

3 июля, суббота

Украина – Англия
Рим. «Стадио Олимпико». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – телеканал «Украина», видеосервис OLL.TV
УКРАИНА — АНГЛИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Феликс Брых (Германия)
Прогноз Sport.ua – 1:1 (победа Украины в серии пенальти)

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Poltfut
    online
      Poltfut, 02.07.2021 12:48
    0
    Трудный мачт предстоит, ребятам удачи, Бог в помощь!!
    Ссылка
    ласабон
    online
      ласабон, 02.07.2021 12:45
    0
    1.4 на англов тоже не однозначно
    Ссылка
    ласабон
    online
      ласабон, 02.07.2021 12:43
    +1
    нужно на нолик одну игру обязательно! и забить свои моменты, а они будут! тактика на испанию/францию нужна
    Ссылка
    ласабон
    online
      ласабон, 02.07.2021 12:43
    +1
    нужно на нолик одну игру обязательно! и забить свои моменты, а они будут! тактика на испанию/францию нужна
    Ссылка
    Poltfut
    online
      Poltfut, 02.07.2021 12:48
    0
    Трудный мачт предстоит, ребятам удачи, Бог в помощь!!
    Ссылка
    ласабон
    online
      ласабон, 02.07.2021 12:45
    0
    1.4 на англов тоже не однозначно
    Ссылка
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