3 июля в матче 1/4 финала Евро-2020 сойдутся сборные Украины и Англии.
Поединок пройдет в Риме и начнется в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Украина – Англия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 0:1. Гарри Кейн, 4 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 0:2. Гарри Магуайр, 46 мин.
ГОЛ! 0:3. Гарри Кейн, 50 мин.
ГОЛ! 0:4. Джордан Хендерсон, 63 мин.
События матча
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Джордан Хендерсон (Англия).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Англия).
|46'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Магуайр (Англия).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Англия).
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Источник — Sport.ua
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Ну и пара Кривцов-Матвиенко - відмінно! Особенно последний. Ярмола сдох в первые 30 мин, к остальным и вопросов особо нету по такой игре.
Т - тактика. 💪💪💪💪💪
Обидно что так закончили
И ругать не хочется но и хвалить нету за что...
Т - тактика. 💪💪💪💪💪
Ну и пара Кривцов-Матвиенко - відмінно! Особенно последний. Ярмола сдох в первые 30 мин, к остальным и вопросов особо нету по такой игре.
Обидно что так закончили
И ругать не хочется но и хвалить нету за что...
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