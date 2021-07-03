УКРАИНА
0 : 4
Англия
03.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Украина – Англия – 0:4. Сокрушительное фиаско в Риме. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Евро-2020

  • 03.07.2021 23:51
  • 19793 просмотра
  • 29 комментариев
Украина – Англия – 0:4. Сокрушительное фиаско в Риме. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

3 июля в матче 1/4 финала Евро-2020 сойдутся сборные Украины и Англии.

Поединок пройдет в Риме и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Украина – Англия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Гарри Кейн, 4 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 0:2. Гарри Магуайр, 46 мин.

ГОЛ! 0:3. Гарри Кейн, 50 мин.

ГОЛ! 0:4. Джордан Хендерсон, 63 мин.

События матча
63' ГОЛ ! Мяч забил Джордан Хендерсон (Англия).
50' ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Англия).
46' ГОЛ ! Мяч забил Харри Магуайр (Англия).
4' ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Англия).
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Duo Barwy
    online
      Duo Barwy, 04.07.2021 00:05
    +2
    Полностью не оправдал доверия на евро Малиновский,в матче с англией ждали все Довбыка,а вышел снова Ярема..имея один момент с 2м. отдал мяч в руки вратарю..нужно было менять еще в первом тайме..брак в передачах 100 проц. те мелкие перепасовки между собой пасом не назовешь, кто играл один Ярмоленко и Зинченко,не воли в игру толком ни Цыганков ни Шапаренко,Буяльского не взяли изза микротрамвы хотя к последнему матчу он уже бы востановился... с Динамо вон на зборах играл...Бущана винить особо не в чем защита как сонные мухи ,постоянно на шаг а то и два опаздывали,а откидки один одному мяча потому что не знали что с ним делать ..это вообще...нужно на 70 проц.пересматривать состав или систему игры..Ярему точно не зачем брать не смотря на забитые мячи
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 04.07.2021 00:03
    +6
    Ми на стільки дном були, що навіть потрійну заміну зробити не змогли. Брих молодець, що зупинив це рівно 90-й не компенсовуючи нічого.
    Ссылка
    FedoDT54
    online
      FedoDT54, 04.07.2021 00:00
    +3
    Зелька, думаю раз сунув свого носа перед матчем, не довів справу до логічного кінця. Треба було б збацати на піаніно для хлопців.
    Ссылка
    Kh75
    online
      Kh75, 03.07.2021 23:59
    +1
    они потом будут говорить, ну так мы же чемпиону проиграли
    Ссылка
    Pavelgorov
      Pavelgorov, 03.07.2021 23:59
    0
    Где все ,кто минусовал ,когда я 3 дня написал что наши проиграют крупно?
    Ссылка
    xantares
    online
      xantares, 03.07.2021 23:58
    -4
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 03.07.2021 23:58
    +3
    Виліт читався, але те, що дозволять такій Англії забити 4 - це дно. Шкода людей, які дивилися це з трибуни.
    Ссылка
    newo
    online
      newo, 03.07.2021 23:58
    +5
    Має бути соромно Шеві і команді, але чомусь соромно вболівальникам
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 03.07.2021 23:57
    0
    В принципі підсумовуючи десь саме такої гри я і чекав на цьому євро. Але я не чекав проходу аж до 1/4. Все ж таки це алогічно. Показати рівень футболу на рівні пяти найгірших збірних на цьому євро і дійти до 1/4. Але як кажуть гра забувається, результат залишається. Хоча це єдиний позитив на цьому турнірі. Чс ми пролітаємо повз, а до наступного відбору надіємось, що вже буде інший тренер, який хоч якесь поняття в футболі має. Думаю, що Шева навряд чи після збірної когось буде тренувати. Він показав що тренерство це не його
    Ссылка
    Invincible
      Invincible, 03.07.2021 23:57
    -2
    метушня, 03.07.2021 23:20
    Быстро опустили нас на грешную землю будущие финалисты.
    По статистике это будут не только финалисты,а и победители турнира.
    Ссылка
    Дмитрий Финогенов
      Дмитрий Финогенов, 03.07.2021 23:57
    +4
    Тренер, который махнул рукой после третьего года и до 90 минуты не сделал замен - это не тренер сборной!!!!! Шева, сколько тебе ДЫРНАМО заплатило???? Извини, у ск Днепр нет таких денег.....
    Ссылка
    Tymchuk Andriy
    online
      Tymchuk Andriy, 03.07.2021 23:56
    +5
    Повний провал по тактиці і налаштуванню на гру всього тренерського штабу.Також мала кількість замін починаючи з першого матчу.Ну не вірю я що Англія така потужна..
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 03.07.2021 23:56
    +1
    На тренере у нас сегодня был Миха? В голос с замен, сразу вспоминается " да мы пытались сделать замены!!"
    Ну и пара Кривцов-Матвиенко - відмінно! Особенно последний. Ярмола сдох в первые 30 мин, к остальным и вопросов особо нету по такой игре.
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 03.07.2021 23:56
    +7
    Так, програєм 4мячі. Що робити??? Отже, міняєм опорника на опорника, а потім чекаєм 88хв, і пробуєм зробити одразу три заміни, якщо встигнемо до закінчення матчу.
    Т - тактика. 💪💪💪💪💪
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 03.07.2021 23:55
    -2
    Зіграли як могли, програли можливому майбутньому чемпіону. Дякую за чвертьфінал.
    Ссылка
    Invincible
      Invincible, 03.07.2021 23:55
    +7
    Когда в последние 3 минуты наши катали мячик а возле бровки стояли 3 игрока на замену -это был занавес
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 03.07.2021 23:55
    +1
    Спасибо за то что смогли так подняться
    Обидно что так закончили
    И ругать не хочется но и хвалить нету за что...
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 03.07.2021 23:55
    0
    Сила Волі? Ні не чули
    Ссылка
    oleksan751
    online
      oleksan751, 03.07.2021 23:54
    -1
    Спасибо зеленой жабе, позвонившей накануне в сборную "вдохновить" наших футболистов. Шоб тебя так вдохновляли дальше...
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 03.07.2021 23:54
    -1
    Прикольно
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 03.07.2021 23:56
    +7
    Так, програєм 4мячі. Що робити??? Отже, міняєм опорника на опорника, а потім чекаєм 88хв, і пробуєм зробити одразу три заміни, якщо встигнемо до закінчення матчу.
    Т - тактика. 💪💪💪💪💪
    Ссылка
    Invincible
      Invincible, 03.07.2021 23:55
    +7
    Когда в последние 3 минуты наши катали мячик а возле бровки стояли 3 игрока на замену -это был занавес
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 04.07.2021 00:03
    +6
    Ми на стільки дном були, що навіть потрійну заміну зробити не змогли. Брих молодець, що зупинив це рівно 90-й не компенсовуючи нічого.
    Ссылка
    newo
    online
      newo, 03.07.2021 23:58
    +5
    Має бути соромно Шеві і команді, але чомусь соромно вболівальникам
    Ссылка
    Tymchuk Andriy
    online
      Tymchuk Andriy, 03.07.2021 23:56
    +5
    Повний провал по тактиці і налаштуванню на гру всього тренерського штабу.Також мала кількість замін починаючи з першого матчу.Ну не вірю я що Англія така потужна..
    Ссылка
    Дмитрий Финогенов
      Дмитрий Финогенов, 03.07.2021 23:57
    +4
    Тренер, который махнул рукой после третьего года и до 90 минуты не сделал замен - это не тренер сборной!!!!! Шева, сколько тебе ДЫРНАМО заплатило???? Извини, у ск Днепр нет таких денег.....
    Ссылка
    FedoDT54
    online
      FedoDT54, 04.07.2021 00:00
    +3
    Зелька, думаю раз сунув свого носа перед матчем, не довів справу до логічного кінця. Треба було б збацати на піаніно для хлопців.
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 03.07.2021 23:58
    +3
    Виліт читався, але те, що дозволять такій Англії забити 4 - це дно. Шкода людей, які дивилися це з трибуни.
    Ссылка
    Invincible
      Invincible, 03.07.2021 23:54
    +3
    МДА. Если б не Бущан , было бы 0-6. Защита проходной двор а полузащита и нападение хотят стоя мяч в ворота завести
    Ссылка
    Vladlen
    online
      Vladlen, 03.07.2021 23:53
    +3
    Такого проходного двора в защите я давно не видел
    Ссылка
    Duo Barwy
    online
      Duo Barwy, 04.07.2021 00:05
    +2
    Полностью не оправдал доверия на евро Малиновский,в матче с англией ждали все Довбыка,а вышел снова Ярема..имея один момент с 2м. отдал мяч в руки вратарю..нужно было менять еще в первом тайме..брак в передачах 100 проц. те мелкие перепасовки между собой пасом не назовешь, кто играл один Ярмоленко и Зинченко,не воли в игру толком ни Цыганков ни Шапаренко,Буяльского не взяли изза микротрамвы хотя к последнему матчу он уже бы востановился... с Динамо вон на зборах играл...Бущана винить особо не в чем защита как сонные мухи ,постоянно на шаг а то и два опаздывали,а откидки один одному мяча потому что не знали что с ним делать ..это вообще...нужно на 70 проц.пересматривать состав или систему игры..Ярему точно не зачем брать не смотря на забитые мячи
    Ссылка
    Kh75
    online
      Kh75, 03.07.2021 23:59
    +1
    они потом будут говорить, ну так мы же чемпиону проиграли
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 03.07.2021 23:56
    +1
    На тренере у нас сегодня был Миха? В голос с замен, сразу вспоминается " да мы пытались сделать замены!!"
    Ну и пара Кривцов-Матвиенко - відмінно! Особенно последний. Ярмола сдох в первые 30 мин, к остальным и вопросов особо нету по такой игре.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 03.07.2021 23:55
    +1
    Спасибо за то что смогли так подняться
    Обидно что так закончили
    И ругать не хочется но и хвалить нету за что...
    Ссылка
    newo
    online
      newo, 03.07.2021 23:54
    +1
    Гра показала прірву між гравцями збірної України і вболівальниками. Ситий голодного не розуміє.
    Ссылка
    метушня
    online
      метушня, 03.07.2021 23:20
    +1
    Быстро опустили нас на грешную землю будущие финалисты.
    Ссылка
    Pavelgorov
      Pavelgorov, 03.07.2021 23:59
    0
    Где все ,кто минусовал ,когда я 3 дня написал что наши проиграют крупно?
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 03.07.2021 23:57
    0
    В принципі підсумовуючи десь саме такої гри я і чекав на цьому євро. Але я не чекав проходу аж до 1/4. Все ж таки це алогічно. Показати рівень футболу на рівні пяти найгірших збірних на цьому євро і дійти до 1/4. Але як кажуть гра забувається, результат залишається. Хоча це єдиний позитив на цьому турнірі. Чс ми пролітаємо повз, а до наступного відбору надіємось, що вже буде інший тренер, який хоч якесь поняття в футболі має. Думаю, що Шева навряд чи після збірної когось буде тренувати. Він показав що тренерство це не його
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 03.07.2021 23:55
    0
    Сила Волі? Ні не чули
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 03.07.2021 23:54
    0
    Без захисту всього 4 гола пропустили, це перемога
    Ссылка
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