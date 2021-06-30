В субботу, 3 июля, состоится поединок 1/4 финала чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Англии и Украины. Матч пройдет в Риме (Италия) на «Стадио Олимпико» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Команда Андрея Шевченко продолжает творить историю. Впервые преодолев групповую стадию континентального первенства, «сине-желтые» сумели пробиться в четвертьфинал. Матч против Швеции получился очень энергозатратным, и будем надеяться, что тренерский штаб сборной Украины сумеет восстановить физические кондиции наших футболистов к субботнему противостоянию. Сборная Англии в 1/8 финала обыграла Германию со счетом 2:0, и стала, пожалуй, главным фаворитом нижней части турнирной сетки.

Getty Images/Global Images Ukraine

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Англия.