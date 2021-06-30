УКРАИНА
0 : 0
Англия
03.07.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Украина – Англия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/4 финала чемпионата Европы

  • 30.06.2021 20:19
  • 1043 просмотра
  • 2 комментария
Украина – Англия. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

В субботу, 3 июля, состоится поединок 1/4 финала чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Англии и Украины. Матч пройдет в Риме (Италия) на «Стадио Олимпико» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Команда Андрея Шевченко продолжает творить историю. Впервые преодолев групповую стадию континентального первенства, «сине-желтые» сумели пробиться в четвертьфинал. Матч против Швеции получился очень энергозатратным, и будем надеяться, что тренерский штаб сборной Украины сумеет восстановить физические кондиции наших футболистов к субботнему противостоянию. Сборная Англии в 1/8 финала обыграла Германию со счетом 2:0, и стала, пожалуй, главным фаворитом нижней части турнирной сетки.

Getty Images/Global Images Ukraine

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Англия.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    hohloperdak
    online
      hohloperdak, 30.06.2021 20:59
    0
    кэф 9
    в хохлов верят только рогули
    Ссылка
    -PhoeniX-
    online
      -PhoeniX-, 30.06.2021 20:29
    0
    Ну что ж, пора припомнить слова Линекера про травму Беседина. И должок от Кашаи...
    А еще хочется верить, что сверхнапряженный и утомительный сезон для англичан скажется именно в четвертьфинале. Ну должны же они пропустить!! Да и Бущан чудом еще не выдал "сухрй" матч.
    Понимаю, что выиграть Украине будет очень трудно. А вот в то, что Англия вполне может проиграть сама верится больше
    Ссылка
    hohloperdak
    online
      hohloperdak, 30.06.2021 20:59
    0
    кэф 9
    в хохлов верят только рогули
    Ссылка
    -PhoeniX-
    online
      -PhoeniX-, 30.06.2021 20:29
    0
    Ну что ж, пора припомнить слова Линекера про травму Беседина. И должок от Кашаи...
    А еще хочется верить, что сверхнапряженный и утомительный сезон для англичан скажется именно в четвертьфинале. Ну должны же они пропустить!! Да и Бущан чудом еще не выдал "сухрй" матч.
    Понимаю, что выиграть Украине будет очень трудно. А вот в то, что Англия вполне может проиграть сама верится больше
    Ссылка
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