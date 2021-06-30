В субботу, 3 июля, состоится поединок 1/4 финала чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Англии и Украины. Матч пройдет в Риме (Италия) на «Стадио Олимпико» и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Команда Андрея Шевченко продолжает творить историю. Впервые преодолев групповую стадию континентального первенства, «сине-желтые» сумели пробиться в четвертьфинал. Матч против Швеции получился очень энергозатратным, и будем надеяться, что тренерский штаб сборной Украины сумеет восстановить физические кондиции наших футболистов к субботнему противостоянию. Сборная Англии в 1/8 финала обыграла Германию со счетом 2:0, и стала, пожалуй, главным фаворитом нижней части турнирной сетки.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Англия.
Источник — Sport.ua
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в хохлов верят только рогули
А еще хочется верить, что сверхнапряженный и утомительный сезон для англичан скажется именно в четвертьфинале. Ну должны же они пропустить!! Да и Бущан чудом еще не выдал "сухрй" матч.
Понимаю, что выиграть Украине будет очень трудно. А вот в то, что Англия вполне может проиграть сама верится больше
в хохлов верят только рогули
А еще хочется верить, что сверхнапряженный и утомительный сезон для англичан скажется именно в четвертьфинале. Ну должны же они пропустить!! Да и Бущан чудом еще не выдал "сухрй" матч.
Понимаю, что выиграть Украине будет очень трудно. А вот в то, что Англия вполне может проиграть сама верится больше
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