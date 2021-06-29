Англия
2 : 0
Германия
29.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бундестим не покорил Уэмбли. Сборная Англии обыграла Германию в 1/8 финала

Йоахим Лев провел последний матч во главе немецкой сборной

  • 29.06.2021 20:51
  • 8901 просмотр
  • 42 комментария
Бундестим не покорил Уэмбли. Сборная Англии обыграла Германию в 1/8 финала
© Getty Images/Global Images Ukraine

В каком бы турнире не выступали сборные Англии и Германии, любители футбола всего мира с особым интересом ждут встречи этих соперников. Так уже сложилось на протяжении многих лет и, особенно, после финала чемпионата мира 1966 года. Тогда в дополнительное время англичанин Херст забил гол в ворота сборной ФРГ, который до сих пор обсуждают на предмет того, пересек мяч линию ворот или нет. 

Вот и на этом Евро обе команды входят в число фаворитов турнира. Хотя, откровенно говоря, в групповом раунде они лишь моментами показывали тот футбол, которые ожидают увидеть от них болельщики. А шансы соперников на выход в четвертьфинал рассматривались примерно поровну. 

В стартовых составах особых неожиданностей не было. Наставники команд выставили на игру практически всех сильнейших, которые находились в их распоряжении. У англичан, правда, на скамейке запасных остались Маунт и Фоден, а у гостей отсутствовали Гюндоган и Гнабри.

Соперники начали матч достаточно активно. Уже на второй минуте хозяева поля заработали перспективный штрафной вблизи ворот Нойера, но разыграть его, как следует, не смогли. Немцы ответили угловым, после розыгрыша которого еще некоторое время подержали мяч и Горецка завершил это действие ударом издали - Пикфорд без особых проблем забрал мяч в руки. 

Getty Images/Global Images Ukraine

На 8-й минуте снова в центре внимания оказался Горецка. Он выбегал по центру, однако его ценой желтой карточки придержал Райс. Впрочем штрафной футболисты сборной Германии разыграли неудачно. Англичане свой первый по-настоящему голевой момент создали на 16-й минуте. Это Стерлинг сильно пробил из-за пределов штрафной площади и Нойеру пришлось в прыжке спасать свои ворота. А сразу же после подачи с угла поля Магуайр пробил головой, но прямо в руки вратарю. 

Далее Англия завладела небольшим игровым преимуществом, зарабатывая штрафные и угловые на чужой половине поля. Вот только с ударами по воротам у местных игроков не очень получалось. Лишь на 27-й минуте все тот же  Магуайр снова решил пробить головой, но очень неточно.  
      
Немцы долго выжидали, а затем создали два опасных момента на протяжении 32-й минуты. Сперва Киммих справа выполнил передачу в район вратарской площадки, где Госенсу совсем немного не хватило, чтобы достать этот мяч головой. И буквально тут же Хаверц точной передачей вывел один на один с вратарем Вернера. Однако, форвард не сумел переиграть Пикфорда. 

Getty Images/Global Images Ukraine

В концовке первого тайма снова доминировали англичане и уже в компенсированное время у них был шанс открыть счет. В центре зеленого газона ошибся Мюллер, который отдал пас на своей половине поля … прямо Стерлингу. Тот пробежал с мячом до линии штрафной, после чего рикошетом от защитника мяч оказался у Кейна. Капитан сборной Англии сразу бить не стал, а хотел обвести Нойера, однако Хуммельс успел выбить круглый снаряд у него из-под ног за пределы площадки.

После перерыва вначале лучше выглядели гости. Так, на 48-й минуте отличный момент для взятия ворот имел Хаверц. Он пробил примерно с линии штрафной под перекладину, однако Пикфорд продемонстрировал блестящую реакцию и отбил мяч. Далее на 53-й минуте не получился удар головой вблизи ворот англичан у Госенса. А еще через четыре минуты Вернер в штрафной площади соперников не сумел обыграть защитника и выйти на ударную позицию, заработав только угловой.  

Далее игра выровнялась, но все равно моментов было совсем мало и вообще без ударов по воротам. Поэтому наставники команд, с целью оживить игру, стали проводить замены. У англичан на поле вышел Грилиш и, надо отметить, что он поучаствовал в контратаке хозяев, которая на 75-й минуте привела к забитому мячу. Голевой же пас с левого фланга выполнил Шоу и Стерлинг с линии вратарской удачно подправил мяч в сетку ворот. Это был третий его гол на нынешнем Евро.  

Getty Images/Global Images Ukraine

А на 81-й минуте тот же Стерлинг едва не стал антигероем, когда грубо ошибся, отдавая пас назад. Мяч перехватил Хаверц и изумительной передачей вывел к воротам Мюллера. В хоккее такие выпады называют буллитами. Опытный немецкий футболист, казалось, все делал правильно и целился в левый от себя угол ворот, но промахнулся совсем чуть-чуть.   

Зато на 86-й минуте сборная Англии увеличила свое преимущество. Причем комбинация очень напоминала ту, при которой был забит первый гол. Только теперь слева подавал Грилиш, а замыкал этот прострел ударом головой Кейн. 

Немцы, конечно, еще пытались отыграться и Йоахим Лев выпустил на поле еще троих новых футболистов, но все уже было тщетно. Хозяева поля действовали в обороне спокойно и довели дело по победы.

2:0 и сборная Англии в четвертьфинале. Германия отправляется домой.

Чемпионат Европы. 1/8 финала.

Англия – Германия – 2:0

Стерлинг (75), Кейн (86)

Райс (8), Филлипс (45), Магуайр (77) – Гинтер (25), Госенс (72)

Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз, Триппьер, Филлипс, Райс (Хендерсон, 88), Шоу, Сака (Грилиш, 69), Стерлинг, Кейн.

Германия: Нойер, Рюдигер, Хуммельс, Гинтер (Джан, 88), Госенс (Сане, 88), Кроос, Горецка, Киммих, Мюллер (Мусиала, 90+2), Хаверц, Вернер (Гнабри, 68).

Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Стадион «Уэмбли» (Лондон, Англия)

АНГЛИЯ - ГЕРМАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
86' ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Англия).
75' ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Англия).
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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
    Gateway_enemy
    online
      Gateway_enemy, 29.06.2021 21:44
    0
    scorpio16, 29.06.2021 21:31
    Бельгія не пройде Італію без Азара і особливо без де Брюйне ,відомо що з ними, все буде залежати від цього, якщо встигнуть підняти на ноги , тоді буде бій,якщо ні , то Італія пройде впевнено
    ХЗ, останній матч італійців про таке не свідчив.
    Ссылка
    you.me.owls from space
    online
      you.me.owls from space, 29.06.2021 21:43
    0
    scorpio16, 29.06.2021 21:11
    Немцы сами виноваты , шанс минимум сравнять у них был , 1на1 чего стоит у Мюллера. По сути сейчас остался только один реальный фаворит это Италия , все на кого делали ставки уже дома сидят.
    Испания. Как-то мало о ней говорят, а они бодро играют сейчас.
    Ссылка
    AMBA?
    online
      AMBA?, 29.06.2021 21:43
    -1
    vs om, 29.06.2021 21:31
    это о футболе 90-х, а не текущем ЧЕ было сказно
    Этот вообще - из ряда вон. 2020 в 2021. Многим планы поломал Ковид, после которого по гроб последствия. Тут вообще мир становится другим! Британия со средины июля посылает наХ карантин. И уже заявили : С этим будем жить всегда. Вот и начнём...
    Очень вырос в целом мире
    Ковид-вирус — три-четыре! —
    Ширится, растёт заболевание.
    Если хилый — сразу в гроб!
    Сохранить здоровье чтоб —
    Применяйте, люди, обтирания!
    В чём прикол, бродить в стоячей воде болота? Что там требуют наши сердца? Перемен! Вот и наслаждаемся новизной.
    Прочь влияние извне,
    Привыкайте к новизне,
    Вдох глубокий до изнеможения.
    Ссылка
    vs om
    online
      vs om, 29.06.2021 21:35
    0
    bzzzzz, 29.06.2021 21:16
    ага, а пару дней назад все пели про Францию, Португалию, Нидерланды и где они все щас
    домой едут, они так и не поняли фразу вы продлевать будете?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 29.06.2021 21:35
    0
    bzzzzz, 29.06.2021 21:16
    ага, а пару дней назад все пели про Францию, Португалию, Нидерланды и где они все щас
    Франція я вважав одним з фаворитів. Це сюрприз для мене. В них захист слабкий.
    Португалія та Нідерланди - фаворитами не були. Це було видно по матчах в групі.
    Ссылка
    vs om
    online
      vs om, 29.06.2021 21:33
    -1
    scorpio16, 29.06.2021 21:31
    Бельгія не пройде Італію без Азара і особливо без де Брюйне ,відомо що з ними, все буде залежати від цього, якщо встигнуть підняти на ноги , тоді буде бій,якщо ні , то Італія пройде впевнено
    ты вероятно уже и ставку у буков сделал или просто так повыё..ся решил?
    Ссылка
    vs om
    online
      vs om, 29.06.2021 21:31
    0
    vs om, 29.06.2021 21:30
    Германия затащила сумасшедший матч против Швеции (2:1). И все сразу вспомнили бессмертное от англичанина Гари Линекера «В футбол играют 22 человека, а побеждают {всегда} немцы».
    Да, это вольный перевод – но в России именно эта фраза стала устойчивым выражением.
    Оригинал звучал так:
    Футбол простая игра- 22 человека гняют мяч в течении 90 минут, а выигравыет Германия.
    Очко не жим жим автору предъявить?
    это о футболе 90-х, а не текущем ЧЕ было сказно
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 29.06.2021 21:31
    0
    Gateway_enemy, 29.06.2021 21:21
    Так на виграш Франції Євро, ставив впевнено лише Вітя Вацко Насьогодні то, можливо що Бельгія, якщо не перегорять проти Італії.
    Хотілося б когось Нового в Тріумфатори. Навіть, і Чехія з Данією і Грецією вигравали ЧЄ.
    Бельгія не пройде Італію без Азара і особливо без де Брюйне ,відомо що з ними, все буде залежати від цього, якщо встигнуть підняти на ноги , тоді буде бій,якщо ні , то Італія пройде впевнено
    Ссылка
    vs om
    online
      vs om, 29.06.2021 21:30
    -2
    Германия затащила сумасшедший матч против Швеции (2:1). И все сразу вспомнили бессмертное от англичанина Гари Линекера «В футбол играют 22 человека, а побеждают {всегда} немцы».
    Да, это вольный перевод – но в России именно эта фраза стала устойчивым выражением.
    Оригинал звучал так:
    Футбол простая игра- 22 человека гняют мяч в течении 90 минут, а выигравыет Германия.
    Очко не жим жим автору предъявить?
    Ссылка
    der_MaiStier
    online
      der_MaiStier, 29.06.2021 21:29
    -1
    15 років на тренерське місце збірної Німеччини було насрано. Шикарне покоління німецьких гравців грало само по собі і не добрало регалій. Нарешті це жахіття скінчиться
    Ссылка
    DAFS2122
    online
      DAFS2122, 29.06.2021 21:22
    -3
    где-то плачет от счастья один Мойша!!!
    Ссылка
    Gateway_enemy
    online
      Gateway_enemy, 29.06.2021 21:21
    0
    Rys2575, 29.06.2021 21:00
    А говорили, що група F це група смерті та Франція, Португалія, Німеччина називалися фаворитами, як же помиляються букмекери, тим і цікавий футбол, що м'яч круглий і всі команди мають рівні можливості
    Так на виграш Франції Євро, ставив впевнено лише Вітя Вацко Насьогодні то, можливо що Бельгія, якщо не перегорять проти Італії.
    Хотілося б когось Нового в Тріумфатори. Навіть, і Чехія з Данією і Грецією вигравали ЧЄ.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 29.06.2021 21:21
    0
    Я буду скучать по нюхачу
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 29.06.2021 21:20
    0
    Льов мав піти ще після провального ЧС. Німці вже давно не виглядають "машиною".
    Ссылка
    Solovey
    online
      Solovey, 29.06.2021 21:19
    -3
    Правий Сектор, 29.06.2021 21:02
    За годину всі за Україну!
    Ш-У 3-0!
    Ссылка
    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 29.06.2021 21:18
    +1
    Ну і де всі, хто казав, що Англія мучиться, аине грає? Вони у фіналі з Італією по любе будуть. Тягомотіна і трясовина, як Челсі. З неї вибратися нереально атакуючій команді. Хоьів би щоб вони з іспанією зустрілися і як ті б справилися з болотом цим
    Ссылка
    Gateway_enemy
    online
      Gateway_enemy, 29.06.2021 21:18
    +3
    Вибули: Нідерланди, Франція, Португалія, Німеччина... такого футбольний Світ давненько не бачив
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 29.06.2021 21:16
    +2
    alefteev77, 29.06.2021 21:13
    Англія 4 матчі вдома провела. Йоахіма Лева треба було ще після провального ЧМ-2018 гнати в шию. Для України або Швеції вийти на Англію в матчі в Римі (1/4) краще ніж з Німеччиною на мою думку.
    -
    Думаю чемпіоном видно буде або Італія, або Іспанія. Хоча може і Англія, бо 1/2 та фінал в Англії.
    ага, а пару дней назад все пели про Францию, Португалию, Нидерланды и где они все щас
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 29.06.2021 21:14
    -1
    MaxUa, 29.06.2021 20:53
    Да уж... С каждым днем мы теряем фаворитов. Вчера Франция, сегодня Германия... Сдается мне, что этот чемпионат Европы теперь может выиграть кто угодно.
    в каком месте Германия тут фаворит...
    фавориты были голиндцы и французы которые бездарно отлетели
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 29.06.2021 21:13
    -3
    Англія 4 матчі вдома провела. Йоахіма Лева треба було ще після провального ЧМ-2018 гнати в шию. Для України або Швеції вийти на Англію в матчі в Римі (1/4) краще ніж з Німеччиною на мою думку.
    -
    Думаю чемпіоном видно буде або Італія, або Іспанія. Хоча може і Англія, бо 1/2 та фінал в Англії.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 29.06.2021 21:02
    +14
    В 1/8 Группу смерти ВСЮ перебили.
    Ссылка
    Правий Сектор
      Правий Сектор, 29.06.2021 21:02
    +9
    За годину всі за Україну!
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 29.06.2021 21:00
    +9
    А говорили, що група F це група смерті та Франція, Португалія, Німеччина називалися фаворитами, як же помиляються букмекери, тим і цікавий футбол, що м'яч круглий і всі команди мають рівні можливості
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 29.06.2021 20:53
    +6
    Да уж... С каждым днем мы теряем фаворитов. Вчера Франция, сегодня Германия... Сдается мне, что этот чемпионат Европы теперь может выиграть кто угодно.
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 29.06.2021 21:00
    +5
    Англичане 4-й матч проводят дома. Объективность наше всё на этом Евро
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 29.06.2021 20:57
    +5
    Немцы толкают свою разбитую тачку домой.
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 29.06.2021 20:56
    +4
    Я же говорил, все сдулись. Батарейки позже наших сели. Геррмания вообще не бегала во вторром тайме. Ждем Украину)
    Ссылка
    Gateway_enemy
    online
      Gateway_enemy, 29.06.2021 21:18
    +3
    Вибули: Нідерланди, Франція, Португалія, Німеччина... такого футбольний Світ давненько не бачив
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 29.06.2021 20:54
    +3
    «В футбол играют 22 человека, а побеждают англичанцы»
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 29.06.2021 21:16
    +2
    alefteev77, 29.06.2021 21:13
    Англія 4 матчі вдома провела. Йоахіма Лева треба було ще після провального ЧМ-2018 гнати в шию. Для України або Швеції вийти на Англію в матчі в Римі (1/4) краще ніж з Німеччиною на мою думку.
    -
    Думаю чемпіоном видно буде або Італія, або Іспанія. Хоча може і Англія, бо 1/2 та фінал в Англії.
    ага, а пару дней назад все пели про Францию, Португалию, Нидерланды и где они все щас
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 29.06.2021 21:11
    +2
    Немцы сами виноваты , шанс минимум сравнять у них был , 1на1 чего стоит у Мюллера. По сути сейчас остался только один реальный фаворит это Италия , все на кого делали ставки уже дома сидят.
    Ссылка
    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 29.06.2021 21:18
    +1
    Ну і де всі, хто казав, що Англія мучиться, аине грає? Вони у фіналі з Італією по любе будуть. Тягомотіна і трясовина, як Челсі. З неї вибратися нереально атакуючій команді. Хоьів би щоб вони з іспанією зустрілися і як ті б справилися з болотом цим
    Ссылка
    AMBA?
    online
      AMBA?, 29.06.2021 21:05
    +1
    Александр Федько, 29.06.2021 21:00
    Англичане 4-й матч проводят дома. Объективность наше всё на этом Евро
    Это же последний раз экспериментируют с городами и странами.
    Представь, что Евро 2020 играют в Британии.
    И сразу станет легче смотреть на жизнь.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 29.06.2021 21:05
    +1
    Ну в этот раз хоть с группы вышли.
    Ссылка
    sanitarium
    online
      sanitarium, 29.06.2021 20:57
    +1
    Ёкарный Бабай, 29.06.2021 20:54
    «В футбол играют 22 человека, а побеждают англичанцы»
    Во, чё-то эту мантру про немцев как-то не вспоминают сегодня, с чего бы?
    Ссылка
    Gateway_enemy
    online
      Gateway_enemy, 29.06.2021 21:44
    0
    scorpio16, 29.06.2021 21:31
    Бельгія не пройде Італію без Азара і особливо без де Брюйне ,відомо що з ними, все буде залежати від цього, якщо встигнуть підняти на ноги , тоді буде бій,якщо ні , то Італія пройде впевнено
    ХЗ, останній матч італійців про таке не свідчив.
    Ссылка
    you.me.owls from space
    online
      you.me.owls from space, 29.06.2021 21:43
    0
    scorpio16, 29.06.2021 21:11
    Немцы сами виноваты , шанс минимум сравнять у них был , 1на1 чего стоит у Мюллера. По сути сейчас остался только один реальный фаворит это Италия , все на кого делали ставки уже дома сидят.
    Испания. Как-то мало о ней говорят, а они бодро играют сейчас.
    Ссылка
    vs om
    online
      vs om, 29.06.2021 21:35
    0
    bzzzzz, 29.06.2021 21:16
    ага, а пару дней назад все пели про Францию, Португалию, Нидерланды и где они все щас
    домой едут, они так и не поняли фразу вы продлевать будете?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 29.06.2021 21:35
    0
    bzzzzz, 29.06.2021 21:16
    ага, а пару дней назад все пели про Францию, Португалию, Нидерланды и где они все щас
    Франція я вважав одним з фаворитів. Це сюрприз для мене. В них захист слабкий.
    Португалія та Нідерланди - фаворитами не були. Це було видно по матчах в групі.
    Ссылка
    vs om
    online
      vs om, 29.06.2021 21:31
    0
    vs om, 29.06.2021 21:30
    Германия затащила сумасшедший матч против Швеции (2:1). И все сразу вспомнили бессмертное от англичанина Гари Линекера «В футбол играют 22 человека, а побеждают {всегда} немцы».
    Да, это вольный перевод – но в России именно эта фраза стала устойчивым выражением.
    Оригинал звучал так:
    Футбол простая игра- 22 человека гняют мяч в течении 90 минут, а выигравыет Германия.
    Очко не жим жим автору предъявить?
    это о футболе 90-х, а не текущем ЧЕ было сказно
    Ссылка
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