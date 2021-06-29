Бундестим не покорил Уэмбли. Сборная Англии обыграла Германию в 1/8 финала

В каком бы турнире не выступали сборные Англии и Германии, любители футбола всего мира с особым интересом ждут встречи этих соперников. Так уже сложилось на протяжении многих лет и, особенно, после финала чемпионата мира 1966 года. Тогда в дополнительное время англичанин Херст забил гол в ворота сборной ФРГ, который до сих пор обсуждают на предмет того, пересек мяч линию ворот или нет.

Вот и на этом Евро обе команды входят в число фаворитов турнира. Хотя, откровенно говоря, в групповом раунде они лишь моментами показывали тот футбол, которые ожидают увидеть от них болельщики. А шансы соперников на выход в четвертьфинал рассматривались примерно поровну.

В стартовых составах особых неожиданностей не было. Наставники команд выставили на игру практически всех сильнейших, которые находились в их распоряжении. У англичан, правда, на скамейке запасных остались Маунт и Фоден, а у гостей отсутствовали Гюндоган и Гнабри.

Соперники начали матч достаточно активно. Уже на второй минуте хозяева поля заработали перспективный штрафной вблизи ворот Нойера, но разыграть его, как следует, не смогли. Немцы ответили угловым, после розыгрыша которого еще некоторое время подержали мяч и Горецка завершил это действие ударом издали - Пикфорд без особых проблем забрал мяч в руки.

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На 8-й минуте снова в центре внимания оказался Горецка. Он выбегал по центру, однако его ценой желтой карточки придержал Райс. Впрочем штрафной футболисты сборной Германии разыграли неудачно. Англичане свой первый по-настоящему голевой момент создали на 16-й минуте. Это Стерлинг сильно пробил из-за пределов штрафной площади и Нойеру пришлось в прыжке спасать свои ворота. А сразу же после подачи с угла поля Магуайр пробил головой, но прямо в руки вратарю.

Далее Англия завладела небольшим игровым преимуществом, зарабатывая штрафные и угловые на чужой половине поля. Вот только с ударами по воротам у местных игроков не очень получалось. Лишь на 27-й минуте все тот же Магуайр снова решил пробить головой, но очень неточно.



Немцы долго выжидали, а затем создали два опасных момента на протяжении 32-й минуты. Сперва Киммих справа выполнил передачу в район вратарской площадки, где Госенсу совсем немного не хватило, чтобы достать этот мяч головой. И буквально тут же Хаверц точной передачей вывел один на один с вратарем Вернера. Однако, форвард не сумел переиграть Пикфорда.

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В концовке первого тайма снова доминировали англичане и уже в компенсированное время у них был шанс открыть счет. В центре зеленого газона ошибся Мюллер, который отдал пас на своей половине поля … прямо Стерлингу. Тот пробежал с мячом до линии штрафной, после чего рикошетом от защитника мяч оказался у Кейна. Капитан сборной Англии сразу бить не стал, а хотел обвести Нойера, однако Хуммельс успел выбить круглый снаряд у него из-под ног за пределы площадки.

После перерыва вначале лучше выглядели гости. Так, на 48-й минуте отличный момент для взятия ворот имел Хаверц. Он пробил примерно с линии штрафной под перекладину, однако Пикфорд продемонстрировал блестящую реакцию и отбил мяч. Далее на 53-й минуте не получился удар головой вблизи ворот англичан у Госенса. А еще через четыре минуты Вернер в штрафной площади соперников не сумел обыграть защитника и выйти на ударную позицию, заработав только угловой.

Далее игра выровнялась, но все равно моментов было совсем мало и вообще без ударов по воротам. Поэтому наставники команд, с целью оживить игру, стали проводить замены. У англичан на поле вышел Грилиш и, надо отметить, что он поучаствовал в контратаке хозяев, которая на 75-й минуте привела к забитому мячу. Голевой же пас с левого фланга выполнил Шоу и Стерлинг с линии вратарской удачно подправил мяч в сетку ворот. Это был третий его гол на нынешнем Евро.

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А на 81-й минуте тот же Стерлинг едва не стал антигероем, когда грубо ошибся, отдавая пас назад. Мяч перехватил Хаверц и изумительной передачей вывел к воротам Мюллера. В хоккее такие выпады называют буллитами. Опытный немецкий футболист, казалось, все делал правильно и целился в левый от себя угол ворот, но промахнулся совсем чуть-чуть.

Зато на 86-й минуте сборная Англии увеличила свое преимущество. Причем комбинация очень напоминала ту, при которой был забит первый гол. Только теперь слева подавал Грилиш, а замыкал этот прострел ударом головой Кейн.

Немцы, конечно, еще пытались отыграться и Йоахим Лев выпустил на поле еще троих новых футболистов, но все уже было тщетно. Хозяева поля действовали в обороне спокойно и довели дело по победы.

2:0 и сборная Англии в четвертьфинале. Германия отправляется домой.

Чемпионат Европы. 1/8 финала.

Англия – Германия – 2:0

Стерлинг (75), Кейн (86)

Райс (8), Филлипс (45), Магуайр (77) – Гинтер (25), Госенс (72)

Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз, Триппьер, Филлипс, Райс (Хендерсон, 88), Шоу, Сака (Грилиш, 69), Стерлинг, Кейн.

Германия: Нойер, Рюдигер, Хуммельс, Гинтер (Джан, 88), Госенс (Сане, 88), Кроос, Горецка, Киммих, Мюллер (Мусиала, 90+2), Хаверц, Вернер (Гнабри, 68).

Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Стадион «Уэмбли» (Лондон, Англия)

АНГЛИЯ - ГЕРМАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА