Англия – Германия – 2:0. Голы Стерлинга и Кейна. Видео голов и обзор матча

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 сошлись сборные Англии и Германии.
Поединок проходит в Лондоне, игра началась в 19:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок показывает телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Англия – Германия. Видео голов и обзор матча.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:0. Стерлинг, 75 мин.
ГОЛ! 2:0. Кейн, 86 мин.
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Англия).
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Англия).
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Источник — Sport.ua
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