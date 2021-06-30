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29.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Лев покидает Германию, Англия настраивается на Украину. Реакция на матч

Центральный защитник сборной Англии Гарри Магуайр признан Звездой матча

  • 30.06.2021 05:40
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Лев покидает Германию, Англия настраивается на Украину. Реакция на матч
© УЕФА. Гарри Магуайр

Англия победила Германию (2:0) в 1/8 финала Евро-2020 и в четвертьфинале 3 июля в Риме сыграет против Украины.

Центральный защитник сборной Англии Гарри Магуайр признан Звездой матча.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт:

«Когда забили второй гол, то ощущение было совершенно особое. Впрочем, пока мы еще не достигли того, чего хотим достичь. В будущем с удовольствием буду вспоминать сегодняшний день, но сейчас надо настраиваться на субботнюю игру. 

Сейчас по всей стране царит ощущение, что мы должны выиграть чемпионат. А это несколько опасное ощущение. Ведь мы понимаем, что дальше будет все сложнее и сложнее. 

Вернувшись в раздевалку, мы сразу заговорили о следующем матче. Сегодня показали великолепную игру, но потратили много сил и эмоций. Надо успеть восстановиться, в том числе морально. Времени должно хватить. 

Что касается Джека Грилиша, равно как и нескольких других игроков, то мы просто должны думать о том, как выжать максимум из ситуации, когда кто-то из них либо Хендерсон выходят на поле. Такие матчи очень энергозатратны. Сил тратится много и с мячом, и без него. Мы понимаем, что он большой талант и способен многое привносить в нашу игру. 

Поддержка на Уэмбли? Я бывал здесь и при полном аншлаге, но никогда прежде не слышал такого предела радости, какой нас встречали сегодня. Зритель стоял за каждым единоборством, за каждым отбором и каждым рывком, который мы делали. С 1968 года мы лишь однажды смогли дойти до полуфинала чемпионата Европы, так что игроки продолжают переписывать историю - у них снова появился шанс сотворить нечто особенное».

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев покидает команду: 

«После 15 лет работы на такой ответственной должности мне необходим перерыв. Придет время, и найдешь на что-то иное новые силы. В данный момент никаких конкретных планов у меня нет.

После чемпионата мира к нам были вопросы по матчам против грандов. Мы знали, что сборная Германии с имеющимся у нее опытом будет диктовать темп игры, владение мячом. Знали, что Кроос будет вести игру, и должны были проявлять терпение. Больше всего меня порадовало то, что страсть присутствует всегда: чувствуя свое сердце, сегодня мы играли с разумом.

Для всех нас это - огромное разочарование. Мы надеялись добиться большего на этом турнире и верили в нашу команду. В таких матчах необходимо использовать те немногие шансы, которые у вас возникают. Тимо Вернер и Томас Мюллер, к сожалению, не смогли воспользоваться ими и забить. В общем, ужасно, что мы вылетели. Некоторые из этих игроков выйдут на пик карьеры к Евро-2024. Они станут более зрелыми, опытными и не прощающими сопернику ошибок».

Звезда матча, защитник сборной Англии Гарри Магуайр: 

«Полагаю, у нас превосходные игроки. Мы - единое целое, и это исходит от Гарета Саутгейта, от его установки. И от лидеров команды, конечно, тоже. В том числе - играющих в атаке. Серия без пропущенных мячей - это приятно, но самое главное - то, что мы побеждаем. 

Это волшебный момент для меня, команды, болельщиков, всех причастных в стране. Приходилось брать на себя ответственность и с мячом, и без мяча, лезть в отбор и не давать спокойно владеть мячом, поскольку соперник это любит».

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер: 

«У нас сегодня был отличный шанс пройти сильную команду. Мы им не воспользовались и теперь очень разочарованы. Нашим нападающим было сложно принимать дальние забросы, которые мы запускали вперед. Диагональные переводы мяча тоже не сработали, так что мы не сумели найти брешь в обороне сборной Англии, как того хотели».

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос:

«Можете представить, какова горечь этого поражения. Матч был равным, пока нам не забили. Обе команды нивелировали козыри друг друга. А решает все сегодня эффективность. У сборной Англии почти не было моментов, пока она не открыла счет. До этого момента игра шла ровно, но гол все изменил».

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс: 

«Невероятно! Многие списывали нас со счетов еще на групповом этапе, и мы хотели доказать, что эти люди ошибаются. При полных трибунах у всех появился такой огонь в глазах, что удалось выбить сборную Германии и пройти мимо нее в следующий раунд. Рахим Стерлинг, регулярно забивая, доказывает, что многие ошибаются на его счет. Гарри Кейн просто создан для великих матчей: он забил мяч, который поставил точку.

Не хотим забегать вперед, но, в любом случае, в субботу в Риме снова будет грандиозная игра [против Украины]. На сегодняшний день все на нашей стороне: болельщики, мы сами, Фортуна. Верим в возможность успеха, особенно учитывая проведение решающих матчей на Уэмбли». 

Лучший бомбардир Евро-96 Алан Ширер: 

«Главный тренер заслуживает похвалы за то, что оставил его Стерлинга в команде. Перед турниром было много критики в его адрес, но, когда тренер тебе доверяет, это доверие нужно оправдывать».

Автор первого гола сборной Англии Рахим Стерлинг: 

«Мы понимали, что нужно показать отличную игру против очень хорошей команды, и, думаю, нам сегодня это удалось. Знали, с какой высокой интенсивностью способны сыграть и что мало кто сможет с такой справиться. Два парня в полузащите - Райс и Филлипс - выдали классный матч: они вгрызались в землю, просто зверюги».

Чемпион Евро-96 в составе сборной Германии Фреди Бобич: 

«Несомненно, вылет мы заслужили. Даже на групповом этапе не могли понять, как именно играет сборная Германии. Сегодня вопросительных знаков прибавилось: ни игры в атаке, ни смелости».

Финалист Евро-2008 в составе сборной Германии Михаэль Баллак: 

«Это было весьма отрезвляюще, должен вам заметить. Сборная Германии по такой игре выглядела бессильной. В первом тайме было видно, что нашим не хватает идей, решений. Поздравляю сборную Англии с заслуженной победой».

Лучший бомбардир Евро-96 Алан Ширер: 

«Какая удача! Атмосфера была просто потрясающей. Толпы небезразличных и нетерпеливых людей на этом стадионе требовали больше форвардов на поле, но у Гарета был свой план на игру: он выпустил Грилиша в тот момент, когда было нужно. Соперникам немного не повезло при счете 0:1, когда Мюллер, как все ждали, должен был забивать. Игра прошла с доминированием на поле, и команда сделала то, что должна».

Финалист Евро-2008 Бастиан Швайнштайгер: 

«Это печальный момент для всей команды. Лично я думаю о Леве, о том, что сегодня у него последний матч в сборной. Он начинал эту удивительную эпоху, и грустно, что теперь она заканчивается».

Посол Евро-2020 Дэвид Джеймс:

«Отличная игра сборной Англии, идеальный матч и идеальный результат. И Саутгейт, и сами игроки изначально знали, что и зачем они делают, справившись в итоге со своими задачами!»

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Источник — УЕФА

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