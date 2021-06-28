Во вторник, 29 июня, состоится поединок 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Англии и Германии. Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Англичане стали победителями группы D, обыграв Хорватию (1:0) и Чехию (1:0) и сыграв вничью с Шотландией (0:0). Сборная Германии на старте турнира проиграла Франции (0:1), а затем одолела Португалию (4:2). В последнем матче групповой стадии Бундестим за бортом Евро-2020 едва не оставили венгры, но подопечные Йоахима Лева сумели вырвать ничью (2:2). Ранее соперники провели 16 очных дуэлей: 6 раз англичане обыгрывали Германию, 7 побед одержали немецкие футболисты и еще 3 противостояния завершились вничью. Последний раз на официальном уровне команды встречались в 1/8 финала ЧМ-2010, и тогда Бундестим разгромил англичан со счетом 4:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – Германия.