Британские нули. Англия и Шотландия друг другу голов не забили

В Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоялось британское дерби – во 2-м туре Евро-2020 встречались один из лидеров и аутсайдер группы D – Англия принимала Шотландию.

Многолетнее историческое противостояние непримиримых соперников, в котором, впрочем, всегда был и есть явный лидер. За предыдущие 115 очных матчей 48 раз победу праздновала Англия и 41 раз после матча улыбки на лице были у шотландцев, еще 26 раз команды сыграли вничью. При этом «Тартановая армия» не выигрывает у «Трех львов» с 1999-го года, когда «скотты» в рамках отбора Евро-2000 триумфовали на поле Англии со счетом 0:1.

Именно с таким результатом на Евро-2020 стартовала и команда Гарета Саутгейта. Англичане также на «Уэмбли» не слишком убедительно по счету, но достаточно уверенно по игре переиграли некогда очень сильную Хорватию - 1:0. При чем, показалось, что хозяева поля потратили не очень много усилий, сэкономив их на дальнейшие игры. Шотландия в своем стартовом поединке выглядела как раз весьма неплохо, а вот набрать очки в матче с Чехией не сумела - 0:2 и теперь, чтобы выйти в плей-офф, команде Стива Кларка нужно было брать очки в матчах с англичанами и хорватами.

И шотландцы не стали долго запрягать. Со старта встречи подопечные Кларка пошли на ворота Пикфорда. Уже на 4-й минуте О'Донелл прострелил справа на Адамса, удар которого обезвредил Стоунз. А через несколько минут защитник «Манчестер сити» отличился и у чужих ворот. Мяч после его удара пришелся в стойку ворот!

Игра смотрелась, команды действовали на встречных курсах. Шотландцы даже не думали закрываться, «скотты» большими силами готовили свои атаки и часто доводили их до завершения. На 30-й минуте прекрасную возможность открыть счет имел О'Донелл. Его удар в одно касание Пикфорд вытянул из своего нижнего левого угла! Да и вообще именно Шотландия имела больше шансов на успех - по ударам в первом тайме - 5 против 4 в пользу госте.

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Едва начался второй тайм, как порадовать английских болельщиков мог Фоден. Одноклубник Зинченка немного не достал к прострелу еще одного «горожанина», Стерлинга. А буквально через мгновение Маунт мощно пробил с правой, но прекрасную реакцию продемонстрировал Маршалл.

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После яркого начала тайма от англичан, инициативу вновь перехватили их суперники. Все же с турнирной точки зрения им больше нужны были очки и они не прекращали свои набеги на ворота Пикфорда. После очередного углового неплохо к мячу приложился Дайкс. Кипер хозяев уже был в роли статиста, но стража ворот подстраховал Джеймс, который головой вынес круглого со своих ворот.

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За 10 минут до финального свистка на стадионе стал слышен недовольный свист. Скорее всего, он был от болельщиков хозяев и направлен даже не столько в адрес шотландцев, сколько в адрес своей команды. Игра подопечных Саутгейта напомнила прошлый матч с Хорватией – уж слишком спокойно действовали «белые»: без искры, эмоции, идеи. Будто бы были уверенны, что все-равно не проиграют и налегке выйдут в плей-офф. Шотландцы же понравились. Они шли вперед, бились за каждый мяч и имели неплохие шансы, чтобы победить. Но не повезло. Возможно, просто не хватило класса. В следующем «матче за жизнь» против Хорватии его должно хватить.



Евро-2020. Грyппа D. 2 тур.

Англия - Шотландия - 0:0.

Макгинн, 16, О'Донелл, 87.

Англия: Пикфорд, Джеймс, Стоунз, Мингс, Шоу, Райс, Филлипс, Фоден (Грилиш, 63), Маунт, Стерлинг, Кейн (Рэшфорд, 75).

Шотландия: Маршалл, Мактоминей, Хенли, Тирни, О'Донелл, Макгинн, Гилмор (Армстронг, 76), Макгрегор, Робертсон, Дайкс, Адамс (Нисбет, 86).

Арбитр: Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания).

Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия).

АНГЛИЯ - ШОТЛАНДИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА