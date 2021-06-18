Британские нули. Англия и Шотландия друг другу голов не забили

В Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоялось британское дерби – во 2-м туре Евро-2020 встречались один из лидеров и аутсайдер группы D – Англия принимала Шотландию.
Многолетнее историческое противостояние непримиримых соперников, в котором, впрочем, всегда был и есть явный лидер. За предыдущие 115 очных матчей 48 раз победу праздновала Англия и 41 раз после матча улыбки на лице были у шотландцев, еще 26 раз команды сыграли вничью. При этом «Тартановая армия» не выигрывает у «Трех львов» с 1999-го года, когда «скотты» в рамках отбора Евро-2000 триумфовали на поле Англии со счетом 0:1.
Именно с таким результатом на Евро-2020 стартовала и команда Гарета Саутгейта. Англичане также на «Уэмбли» не слишком убедительно по счету, но достаточно уверенно по игре переиграли некогда очень сильную Хорватию - 1:0. При чем, показалось, что хозяева поля потратили не очень много усилий, сэкономив их на дальнейшие игры. Шотландия в своем стартовом поединке выглядела как раз весьма неплохо, а вот набрать очки в матче с Чехией не сумела - 0:2 и теперь, чтобы выйти в плей-офф, команде Стива Кларка нужно было брать очки в матчах с англичанами и хорватами.
И шотландцы не стали долго запрягать. Со старта встречи подопечные Кларка пошли на ворота Пикфорда. Уже на 4-й минуте О'Донелл прострелил справа на Адамса, удар которого обезвредил Стоунз. А через несколько минут защитник «Манчестер сити» отличился и у чужих ворот. Мяч после его удара пришелся в стойку ворот!
Игра смотрелась, команды действовали на встречных курсах. Шотландцы даже не думали закрываться, «скотты» большими силами готовили свои атаки и часто доводили их до завершения. На 30-й минуте прекрасную возможность открыть счет имел О'Донелл. Его удар в одно касание Пикфорд вытянул из своего нижнего левого угла! Да и вообще именно Шотландия имела больше шансов на успех - по ударам в первом тайме - 5 против 4 в пользу госте.
Едва начался второй тайм, как порадовать английских болельщиков мог Фоден. Одноклубник Зинченка немного не достал к прострелу еще одного «горожанина», Стерлинга. А буквально через мгновение Маунт мощно пробил с правой, но прекрасную реакцию продемонстрировал Маршалл.
После яркого начала тайма от англичан, инициативу вновь перехватили их суперники. Все же с турнирной точки зрения им больше нужны были очки и они не прекращали свои набеги на ворота Пикфорда. После очередного углового неплохо к мячу приложился Дайкс. Кипер хозяев уже был в роли статиста, но стража ворот подстраховал Джеймс, который головой вынес круглого со своих ворот.
За 10 минут до финального свистка на стадионе стал слышен недовольный свист. Скорее всего, он был от болельщиков хозяев и направлен даже не столько в адрес шотландцев, сколько в адрес своей команды. Игра подопечных Саутгейта напомнила прошлый матч с Хорватией – уж слишком спокойно действовали «белые»: без искры, эмоции, идеи. Будто бы были уверенны, что все-равно не проиграют и налегке выйдут в плей-офф. Шотландцы же понравились. Они шли вперед, бились за каждый мяч и имели неплохие шансы, чтобы победить. Но не повезло. Возможно, просто не хватило класса. В следующем «матче за жизнь» против Хорватии его должно хватить.
Евро-2020. Грyппа D. 2 тур.
Англия - Шотландия - 0:0.
Макгинн, 16, О'Донелл, 87.
Англия: Пикфорд, Джеймс, Стоунз, Мингс, Шоу, Райс, Филлипс, Фоден (Грилиш, 63), Маунт, Стерлинг, Кейн (Рэшфорд, 75).
Шотландия: Маршалл, Мактоминей, Хенли, Тирни, О'Донелл, Макгинн, Гилмор (Армстронг, 76), Макгрегор, Робертсон, Дайкс, Адамс (Нисбет, 86).
Арбитр: Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания).
Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия).
Источник — Sport.ua
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