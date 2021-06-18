Англия
0 : 0
Шотландия
18.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Британские нули. Англия и Шотландия друг другу голов не забили

Географические соседи расписали прагматичную ничью

  • 18.06.2021 23:49
  • 405 просмотров
  • 13 комментариев
Британские нули. Англия и Шотландия друг другу голов не забили
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоялось британское дерби – во 2-м туре Евро-2020 встречались один из лидеров и аутсайдер группы D – Англия принимала Шотландию. 

Многолетнее историческое противостояние непримиримых соперников, в котором, впрочем, всегда был и есть явный лидер. За предыдущие 115 очных матчей 48 раз победу праздновала Англия и 41 раз после матча улыбки на лице были у шотландцев, еще 26 раз команды сыграли вничью. При этом «Тартановая армия» не выигрывает у «Трех львов» с 1999-го года, когда «скотты» в рамках отбора Евро-2000 триумфовали на поле Англии со счетом 0:1. 

Именно с таким результатом на Евро-2020 стартовала и команда Гарета Саутгейта. Англичане также на «Уэмбли» не слишком убедительно по счету, но достаточно уверенно по игре переиграли некогда очень сильную Хорватию -  1:0. При чем, показалось, что хозяева поля потратили не очень много усилий, сэкономив их на дальнейшие игры. Шотландия в своем стартовом поединке выглядела как раз весьма неплохо, а вот набрать очки в матче с Чехией не сумела - 0:2 и теперь, чтобы выйти в плей-офф, команде Стива Кларка нужно было брать очки в матчах с англичанами и хорватами. 
И шотландцы не стали долго запрягать. Со старта встречи подопечные Кларка пошли на ворота Пикфорда. Уже на 4-й минуте О'Донелл прострелил справа на Адамса, удар которого обезвредил Стоунз. А через несколько минут  защитник «Манчестер сити» отличился и у чужих ворот. Мяч после его удара пришелся в стойку ворот!

Игра смотрелась, команды действовали на встречных курсах. Шотландцы даже не думали закрываться, «скотты» большими силами готовили свои атаки и часто доводили их до завершения. На 30-й минуте прекрасную возможность открыть счет имел О'Донелл. Его удар  в одно касание Пикфорд вытянул из своего нижнего левого угла! Да и вообще именно Шотландия имела больше шансов на успех - по ударам в первом тайме - 5 против 4 в пользу госте.

Getty Images/Global Images Ukraine

Едва начался второй тайм, как порадовать английских болельщиков мог Фоден. Одноклубник Зинченка немного не достал к прострелу еще одного «горожанина», Стерлинга. А буквально через мгновение Маунт мощно пробил с правой, но прекрасную реакцию продемонстрировал Маршалл. 

Getty Images/Global Images Ukraine

После яркого начала тайма от англичан, инициативу вновь перехватили их суперники. Все же с турнирной точки зрения им больше нужны были очки и они не прекращали свои набеги на ворота Пикфорда. После очередного углового неплохо к мячу приложился Дайкс. Кипер хозяев уже был в роли статиста, но стража ворот подстраховал Джеймс, который головой вынес круглого со своих ворот. 

Getty Images/Global Images Ukraine

За 10 минут до финального свистка на стадионе стал слышен недовольный свист. Скорее всего, он был от болельщиков хозяев и направлен даже не столько в адрес шотландцев, сколько в адрес своей команды. Игра подопечных Саутгейта напомнила прошлый матч с Хорватией – уж слишком спокойно действовали «белые»: без искры, эмоции, идеи. Будто бы были уверенны, что все-равно не проиграют и налегке выйдут в плей-офф. Шотландцы же понравились. Они шли вперед, бились за каждый мяч и имели неплохие шансы, чтобы победить. Но не повезло. Возможно, просто не хватило класса. В следующем «матче за жизнь» против Хорватии его должно хватить. 
 

 Евро-2020. Грyппа D. 2 тур.

Англия - Шотландия - 0:0.

Макгинн, 16, О'Донелл, 87.

Англия: Пикфорд, Джеймс, Стоунз, Мингс, Шоу, Райс, Филлипс, Фоден (Грилиш, 63), Маунт, Стерлинг, Кейн (Рэшфорд, 75).

Шотландия: Маршалл, Мактоминей, Хенли, Тирни, О'Донелл, Макгинн, Гилмор  (Армстронг, 76), Макгрегор, Робертсон, Дайкс, Адамс (Нисбет, 86).

Арбитр: Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания).

Стадион:  «Уэмбли» (Лондон, Англия).

АНГЛИЯ - ШОТЛАНДИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Mishak
    online
      Mishak, 19.06.2021 00:04
    0
    Чтобы ни говорили, но скучный матч. Одна силовая борьба и бей- беги))))
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 19.06.2021 00:04
    0
    Від матчу було більше очікувань.
    Ссылка
    Леха Аксютенко
      Леха Аксютенко, 19.06.2021 00:03
    -1
    Кейн - ни о чем. Играть ему в Тотенхеме, в который даже Гатуззо не пошел
    Ссылка
    rubber soul
    online
      rubber soul, 18.06.2021 23:58
    +1
    Semiramida, 18.06.2021 23:55
    Шотландские горцы заработали боевое очко! И теперь в матче с Хорватией будет звучать фраза: " В живых останется только один - и это будет Дункан Макклауд!"
    Не совсем. Ничья и третий лишний. Что очень порадует другие группы.
    Ссылка
    Леха Аксютенко
      Леха Аксютенко, 18.06.2021 23:58
    0
    Типичная Англия. Куча классных игроков и отсутствие результата.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 18.06.2021 23:56
    0
    Кресло дантиста не увидели. Зря только Фоден в Гаскойна перекрасился
    Ссылка
    Semiramida
      Semiramida, 18.06.2021 23:55
    0
    Шотландские горцы заработали боевое очко! И теперь в матче с Хорватией будет звучать фраза: " В живых останется только один - и это будет Дункан Макклауд!"
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 18.06.2021 23:55
    +1
    Шотландцы боролись сегодня как львы
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 18.06.2021 23:55
    +2
    ...тем интереснее будет последний тур
    Ссылка
    rubber soul
    online
      rubber soul, 18.06.2021 23:55
    +2
    Они же знают всех, как облупленных. Часто одноклубники играли против. Ну нормально и футбол здоровый. Теперь тартановым надо мочить картатых.
    Ссылка
    Fragma1
    online
      Fragma1, 18.06.2021 23:54
    -5
    Отстой очередной! Для столярчука топ, ну патриот на канале рыжего, ещё тот лицемер
    Ссылка
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 18.06.2021 23:51
    -3
    типичный английский дог. упыри бл.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 18.06.2021 23:50
    -1
    Странная ничья
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 18.06.2021 23:55
    +2
    ...тем интереснее будет последний тур
    Ссылка
    rubber soul
    online
      rubber soul, 18.06.2021 23:55
    +2
    Они же знают всех, как облупленных. Часто одноклубники играли против. Ну нормально и футбол здоровый. Теперь тартановым надо мочить картатых.
    Ссылка
    rubber soul
    online
      rubber soul, 18.06.2021 23:58
    +1
    Semiramida, 18.06.2021 23:55
    Шотландские горцы заработали боевое очко! И теперь в матче с Хорватией будет звучать фраза: " В живых останется только один - и это будет Дункан Макклауд!"
    Не совсем. Ничья и третий лишний. Что очень порадует другие группы.
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 18.06.2021 23:55
    +1
    Шотландцы боролись сегодня как львы
    Ссылка
    Mishak
    online
      Mishak, 19.06.2021 00:04
    0
    Чтобы ни говорили, но скучный матч. Одна силовая борьба и бей- беги))))
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 19.06.2021 00:04
    0
    Від матчу було більше очікувань.
    Ссылка
    Леха Аксютенко
      Леха Аксютенко, 18.06.2021 23:58
    0
    Типичная Англия. Куча классных игроков и отсутствие результата.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 18.06.2021 23:56
    0
    Кресло дантиста не увидели. Зря только Фоден в Гаскойна перекрасился
    Ссылка
    Semiramida
      Semiramida, 18.06.2021 23:55
    0
    Шотландские горцы заработали боевое очко! И теперь в матче с Хорватией будет звучать фраза: " В живых останется только один - и это будет Дункан Макклауд!"
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