В пятницу, 18 июня, состоится поединок 2 тура группы D, в котором сразятся сборные Англии и Шотландии. Матч Евро-2020 пройдет в Лондоне на поле стадиона «Уэмбли», начало в 22:00.

После первого тура команды находятся в разном настроении и противоположном турнирном положении. Если Англия, обыграв в первом туре Хорватию, сделала большой шаг к выходу в 1/8 финала, то у географических соседей все наоборот. Проиграв чехам в первом туре (0:2), шотландцы занимают последнее место в группе. Теперь, чтобы выйти в плей-офф, им нужно будет брать очки в матчах с англичанами и хорватами. Задача достаточно сложная. Тем более, букмекеры в пятничном поединке совсем не верят в успех гостей. Но, как мы знаем, предматчевые расклады на поле часто не имеют никакого значения.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – Шотландия.