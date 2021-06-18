Англия
0 : 0
Шотландия
18.06.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Англия - Шотландия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2 тура группового этапа Евро-2020

  • 18.06.2021 00:40
  • 51 просмотр
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Англия - Шотландия. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 18 июня, состоится поединок 2 тура группы D, в котором сразятся сборные Англии и Шотландии. Матч Евро-2020 пройдет в Лондоне на поле стадиона «Уэмбли», начало в 22:00.

После первого тура команды находятся в разном настроении и противоположном турнирном положении. Если Англия, обыграв в первом туре Хорватию, сделала большой шаг к выходу в 1/8 финала, то у географических соседей все наоборот. Проиграв чехам в первом туре (0:2), шотландцы занимают последнее место в группе. Теперь, чтобы выйти в плей-офф, им нужно будет брать очки в матчах с англичанами и хорватами. Задача достаточно сложная. Тем более, букмекеры в пятничном поединке совсем не верят в успех гостей. Но, как мы знаем, предматчевые расклады на поле часто не имеют никакого значения.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – Шотландия.

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Источник — Sport.ua

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