Англия – Шотландия – 0:0. Британское дерби на Уэмбли. Видеообзор матча

18 июня проходит поединок 2-го тура Евро-2020 в группе D, в котором играют Англия и Шотландия.
Матч проходит в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Уэмбли», начало – в 22:00.
В прямом эфире поединок показывает телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Англия – Шотландия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор первого тайма.
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Источник — Sport.ua
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