Англия – Шотландия – 0:0. Британское дерби на Уэмбли. Видеообзор матча

18 июня проходит поединок 2-го тура Евро-2020 в группе D, в котором играют Англия и Шотландия.

Матч проходит в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Уэмбли», начало – в 22:00.

В прямом эфире поединок показывает телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Англия – Шотландия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Видеообзор первого тайма.