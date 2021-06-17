Англия - Шотландия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

Сборная Англии не слишком убедительно по счету, но весьма убедительно по игре стартовала на Евро-2020 с победы над Хорватией с результатом 1:0.
Для англичан это вообще первый случай в истории, когда команда выиграла стартовый поединок чемпионата Европы. Многих болельщиков сборной Англии порадовал тот факт, что забил Рахим Стерлинг, который получил доверие со стороны Гарета Саутгейта, несмотря на не лучшую форму в конце сезона. В целом, Англия продемонстрировала солидный футбол и по игре почти не оставила шансов Хорватии.
Шотландия в своем стартовом поединке тоже выглядела весьма неплохо, а вот набрать очки в матче с Чехией не удалось. Шотландцы создали большое количество моментов, но вратарь чехов Томаш Вацлик сыграл надежно, а форвард Патрик Шик так и вовсе выдал ударный футбол. Шик оформил дубль, в том числе забил с центра поля, и принес Чехии три пункта.
Шотландия явно рассчитывала на большее, однако свои моменты не реализовала. Англия, конечно, будет фаворитом, но команде Саутгейта стоит опасаться подключений к атаке левого защитника Эндрю Робертсона. Игрок «Ливерпуля» был одним из лучших в первом матче и создал большую часть опасных эпизодов у ворот противника.
Getty Images/Global Images Ukraine
Что касается составов, то у Англии интерес вызывает Гарри Магуайр, который из-за травмы пропустил первый матч. Пара в центре обороны Мингз - Стоунз сыграла надежно, однако Саутгейт определенно рассматривает возможность возвращения одного из лидеров в основу.
Шотландии после поражения от Чехии нужно брать хотя бы один пункт для сохранения реальных шансов на выход из группы.
18 июня, пятница
|Англия - Шотландия
|Лондон. Стадион Уэмбли Начало в 22:00
|ТВ-трансляция на телеканале Футбол 1
|ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
|Прогноз Sport.ua — 2:0
Источник — Sport.ua
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