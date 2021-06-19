Гилмор получил награду Звезда матча. Саутгейт расстроен результатом и игрой

Полузащитник сборной Шотландии Билли Гилмор стал Звездой матча Евро-2020 против Англии (0:0):

«Шикарный вечер. Парни показали потрясающий футбол. Мы понимали, что будет тяжело, однако мы вышли на поле и классно сыграли, доставив соперникам определенные проблемы. Это приятный момент.

В последнем матче на Хэмпден Парк атмосфера была грандиозной. Это очень важный момент, так что перед встречей с Хорватией нужно основательно подготовиться».

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт:

«Наверно, это справедливый итог. Мы сделали недостаточно для победы, создали мало моментов, но я не думаю, что мы заслужили поражения. Наша игра разочаровала. Надо отдать должное Шотландии. Если вы не собираетесь играть на победу, то вам важно не проиграть матч. Гости отлично защищались и хорошо владели мячом. Мы не знали, как взломать их оборону. Мы пытались использовать свободные зоны на флангах, но часто у нас не ничего не получалось из этого.

Гарри Кейн? Мы должны взглянуть на всю игру в целом и на то, как мы работали с мячом. Дело не только в одном игроке. Шотландцы, как мне показалось, очень хорошо приглядывали за ним. Против пятерки защитников у нас было не так много пространства, к тому же, они очень плотно и агрессивно оборонялись. Сегодня нам не удалось подобрать ключи к их воротам.

Замена Кейна? Нам нужно было больше двигаться. Я думал, что Маркус Рэшфорд придаст нам это движение, ведь в тот момент мы рассчитывали на победу. Мы должны быть самокритичными, в том числе и я: сегодня мы не наиграли на победу».

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк:

«то был незабываемый вечер. Мы отлично играли. Я знал, что у нас в команде замечательные игроки, и они доказали это это сегодня. Я рад за парней и весь персонал сборной. У нас был шанс победить. У Англии тоже были моменты. По такой игре сложно было понять, кто настоящий фаворит в матче. И в этом заслуга наших игроков. Больше всего меня порадовало, что мы создавали моменты, когда владели мячом».

Капитан сборной Шотландии Энди Робертсон:

«Одно очко дает нам шанс на выход из группы. Игра во вторник будет интересной, но непростой. Этот результат должен придать нам уверенности в своих силах. Это значит, что мы можем достойно играть против лучших команд и доставлять им проблемы.

У Гилмора впереди огромное будущее. Все зависит только от него. У нас были отличные шансы. Временами мы великолепно держали мяч, ставили в тупик соперника и даже могли заработать три очка. Это очко важно с турнирной точки зрения. Нам надо сохранить этот боевой настрой».

Полузащитник сборной Шотландии Каллум Макгрегор:

«Всегда обидно, когда ты не в старте. Но к этому надо относится с пониманием, ведь это решение тренера. Когда ты получаешь шанс выйти на поле, ты должен сделать все, что в твоих силах. Гилмор был великолепен. Поразительно, что такой молодой игрок легко входит в игру, принимает мяч, отлично управляется с ним и обладает таким высоким футбольным интеллектом. Он станет еще лучше.

Все безумно рады после этого матча. Мы чувствовали энергию наших болельщиков на стадионе. Я думаю, что каждый игрок был на высоте. Именно такая игра нам была нужна, чтобы добыть очки на этом стадионе и остаться в борьбе за путевку в плей-офф.

Мы должны использовать этот запал, как следует восстановиться и затем настроиться на еще одну важную игру во вторник. Сегодня нам важно было набрать очки, мы это сделали».

Защитник сборной Англии Тайрон Мингс:

«Я в полном восторге от того, что мы не пропустили. Эта игра была еще одним шагом к достижению нашей цели. Порой мы играли недостаточно интенсивно, но я участвовал во многих матчах, когда это приводило к поражению».

Экс-игрок сборной Англии Дэвид Джеймс:

«Ничья – справедливый результат в этом боевом матче, не изобиловавшем большим количеством голевых моментов. И Пикфорд, и Маршалл были великолепны, когда им приходилось вступать в игру. Хотя результат, возможно, и не такой, как хотела бы Англия, ей достаточно победить в последнем матче в группе, чтобы занять первое место».