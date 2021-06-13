Одного гола хватило. Англия дома минимально победила Хорватию

Сборные Англии и Хорватии в последние годы встречаются друг с другом довольно часто. И благодаря этому у них сложились непростые отношения. Несколько раз хорваты явно переходили дорогу своим более именитым соперникам, были победы и в активе англичан. Но самыми памятными, на мой взгляд, остаются два поединка. Так, совсем недавно на чемпионате мира 2018 года в полуфинале Хорватия выиграла у Англии в дополнительное время со счетом 2:1. А в отборе к чемпионату Европы 2008 года футболисты с Балканского полуострова, которые к тому времени уже обеспечили себе первое место в группе, в последнем матче в Лондоне на стадионе «Уэмбли» нанесли поражение хозяевам поля со счетом 3:2 и тем самым не пустили англичан в финальный турнир.

Наверняка англичане не забыли о таких болезненных поражениях и вышли на эту игру, которая, кстати, снова проходила на «Уэмбли», с явным намерением добиться положительного для себя результата. Да и по прогнозам букмекеров именно подопечные Гарета Саутгейта считались фаворитами поединка.

Уже на 6-й минуте быстрая контратака хозяев поля едва не привела к голу. Стерлинг отличным пасом вывел на ударную позицию Фодена и тот зряче направлял мяч в дальний левый от себя угол ворот. Хорватов выручила штанга. Через две минуты неплохо приложился к мячу Филлипс и теперь пришлось демонстрировать свое мастерство голкиперу хорватов Ливаковичу.

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А вот далее игра явно успокоилась и до перерыва прошла практически без ворот. Причем где-то до середины тайма сборная Англии еще продолжала владеть заметным игровым преимуществом и проводила одну атаку за другой, используя оба фланга. Вот только до опасных моментов дело больше не доходило. Гости тоже старались долго контролировать мяч, однако в передней линии и у них не все получалось, а с ударами по воротам вообще не клеилось.

Была, правда, у англичан неплохая возможность для взятия ворот на 43-й минуте, когда они получили право на перспективный штрафной удар. Исполнял его Триппьер, но, стоящий в стенке Перишич, высоко выпрыгнул и отбил мяч в сторону.

В первые десять минут второго тайма на поле практически ничего не менялось. Обе команды продолжали играть не в высоком темпе и не угрожая воротам соперников. И только на 55-й минуте Модрич отважился на удар издали, но Пикфорд забрал мяч в руки. Англичане ответили более ярким эпизодом и открыли счет в матче.

На 57-й минуте голевую атаку хозяев поля разогнал Филлипс. На правом фланге он обыграл защитника, сместился немного в центр и выдал блестящий пас на ход Стерлингу. Форвард сборной Англии выбежал к воротам хорватов и сполна воспользовался своим шансом. Бил он уже из пределов штрафной площади из-под защитника Врсалько да так точно, что Ливакович уже ничего поделать не сумел.

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Спустя четыре минуты англичане могли забить и второй гол. На этот раз Маунт промчался по левому краю и сделал прострел вдоль ворот. Кейну не хватило каких-то сантиметров, чтобы подправить мяч в ворота. При этом капитан хозяев поля ударился о штангу и ему пришлось оказывать медицинскую помощь.

Хорваты, конечно же, пытались отыграться. В одном из эпизодов на 65-й минуте Ребич оказался с мячом в пределах штрафной площади соперников, однако удар у него явно не получился и круглый пролетел мимо ворот.

В тоже время сборная Англии продолжала транжирить свои моменты. Маунт и Стерлиг поочередно оказывались на ударной позиции и наверняка могли пробить гораздо лучше. Но оба раза мяч летел выше перекладины.

В конце матча ожидаемого штурма ворот Пикфорда у Модрича и его партнеров не получилось. Все же сборная Хорватии нынешнего образца пока мало напоминает ту, которую мы привыкли видеть раньше и которая стала серебряным призером предыдущего чемпионата мира. А англичане в заключительные минуты действовали уверенно, надежно и добились желаемой победы.

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Чемпионат Европы. Группа D. Тур 1.

Англия - Хорватия - 1:0.

Стерлинг, 57.

Фоден, 64 - Чалета-Цар, 42, Ковачич, 48, Брозович, 66.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Мингс, Триппьер, Филлипс, Райс, Стерлинг (Калверт-Льюин, 90+2), Маунт, Фоден (Рэшфорд, 70), Кейн (Беллингэм, 82).

Хорватия: Ливакович, Врсалько, Вида, Чалета-Цар, Гвардиол, Модрич, Брозович (Влашич, 70), Ковачич (Пашалич, 85), Крамарич (Брекало, 70), Ребич (Петкович, 78), Перишич.

Арбитр: Даниэле Орсато (Италия).

Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия).

АНГЛИЯ - ХОРВАТИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА