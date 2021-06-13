Англия
1 : 0
Хорватия
13.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Одного гола хватило. Англия дома минимально победила Хорватию

Рахим Стерлинг принес победу хозяевам

  • 13.06.2021 17:52
  • 2783 просмотра
  • 5 комментариев
Одного гола хватило. Англия дома минимально победила Хорватию
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборные Англии и Хорватии в последние годы встречаются друг с другом довольно часто. И благодаря этому у них сложились непростые отношения. Несколько раз хорваты явно переходили дорогу своим более именитым соперникам, были победы и в активе англичан. Но самыми памятными, на мой взгляд, остаются два поединка. Так, совсем недавно на чемпионате мира 2018 года в полуфинале Хорватия выиграла у Англии в дополнительное время со счетом 2:1. А в отборе к чемпионату Европы 2008 года футболисты с Балканского полуострова, которые к тому времени уже обеспечили себе первое место в группе, в последнем матче в Лондоне на стадионе «Уэмбли» нанесли поражение хозяевам поля со счетом 3:2 и тем самым не пустили англичан в финальный турнир. 

Наверняка англичане не забыли о таких болезненных поражениях и вышли на эту игру, которая, кстати, снова проходила на «Уэмбли», с явным намерением добиться положительного для себя результата. Да и по прогнозам букмекеров именно подопечные Гарета Саутгейта считались фаворитами поединка.  

Уже на 6-й минуте быстрая контратака хозяев поля едва не привела к голу. Стерлинг отличным пасом вывел на ударную позицию Фодена и тот зряче направлял мяч в дальний левый от себя угол ворот. Хорватов выручила штанга. Через две минуты неплохо приложился к мячу Филлипс и теперь пришлось демонстрировать свое мастерство голкиперу хорватов Ливаковичу. 

Getty Images/Global Images Ukraine

А вот далее игра явно успокоилась и до перерыва прошла практически без ворот. Причем где-то до середины тайма сборная Англии еще продолжала владеть заметным игровым преимуществом и проводила одну атаку за другой, используя оба фланга. Вот только до опасных моментов дело больше не доходило. Гости тоже старались долго контролировать мяч, однако в передней линии и у них не все получалось, а с ударами по воротам вообще не клеилось. 

Была, правда, у англичан неплохая возможность для взятия ворот на 43-й минуте, когда они получили право на перспективный штрафной удар. Исполнял его Триппьер, но, стоящий в стенке Перишич, высоко выпрыгнул и отбил мяч в сторону.

В первые десять минут второго тайма на поле практически ничего не менялось. Обе команды продолжали играть не в высоком темпе и не угрожая воротам соперников. И только на 55-й минуте Модрич отважился на удар издали, но Пикфорд забрал мяч в руки. Англичане ответили более ярким эпизодом и открыли счет в матче. 

На 57-й минуте голевую атаку хозяев поля разогнал Филлипс. На правом фланге он обыграл защитника, сместился немного в центр и выдал блестящий пас на ход Стерлингу. Форвард сборной Англии выбежал к воротам хорватов и сполна воспользовался своим шансом. Бил он уже из пределов штрафной площади из-под защитника Врсалько да так точно, что Ливакович уже ничего поделать не сумел. 

Getty Images/Global Images Ukraine

Спустя четыре минуты англичане могли забить и второй гол. На этот раз Маунт промчался по левому краю и сделал прострел вдоль ворот. Кейну не хватило каких-то сантиметров, чтобы подправить мяч в ворота. При этом капитан хозяев поля ударился о штангу и ему пришлось оказывать медицинскую помощь. 

Хорваты, конечно же, пытались отыграться. В одном из эпизодов на 65-й минуте Ребич оказался с мячом в пределах штрафной площади соперников, однако удар у него явно не получился и круглый пролетел мимо ворот. 

В тоже время сборная Англии продолжала транжирить свои моменты. Маунт и Стерлиг поочередно оказывались на ударной позиции и наверняка могли пробить гораздо лучше. Но оба раза мяч летел выше перекладины. 

В конце матча ожидаемого штурма ворот Пикфорда у Модрича и его партнеров не получилось. Все же сборная Хорватии нынешнего образца пока мало напоминает ту, которую мы привыкли видеть раньше и которая стала серебряным призером предыдущего чемпионата мира. А англичане в заключительные минуты действовали уверенно, надежно и добились желаемой победы.  

Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат Европы. Группа D. Тур 1.

Англия - Хорватия - 1:0.

 Стерлинг, 57.

 Фоден, 64 - Чалета-Цар, 42, Ковачич, 48, Брозович, 66.

Англия:  Пикфорд, Уокер, Стоунз, Мингс, Триппьер, Филлипс, Райс, Стерлинг (Калверт-Льюин, 90+2), Маунт, Фоден (Рэшфорд, 70), Кейн (Беллингэм, 82).

Хорватия: Ливакович, Врсалько, Вида, Чалета-Цар, Гвардиол, Модрич, Брозович (Влашич, 70), Ковачич (Пашалич, 85), Крамарич (Брекало, 70), Ребич (Петкович, 78), Перишич.

Арбитр: Даниэле Орсато (Италия).

Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия).

АНГЛИЯ - ХОРВАТИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    onco-clown
    online
      onco-clown, 13.06.2021 18:31
    0
    CheMP, 13.06.2021 18:13
    я вообще заметил по первым матчам,что игры на высшем уровне становятся всё более и более закрытыми без множества моментов...( может это как раз новый этап в эволюции современного футбола
    Я насколько помню, то ЧМ-2010 в первом туре тоже был пипец скучным, но во втором туре разогналось.
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 13.06.2021 18:13
    +1
    Scofield Lincoln, 13.06.2021 18:11
    У хорватов ни одного момента...(
    я вообще заметил по первым матчам,что игры на высшем уровне становятся всё более и более закрытыми без множества моментов...( может это как раз новый этап в эволюции современного футбола
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 13.06.2021 18:11
    +4
    У хорватов ни одного момента...(
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 13.06.2021 18:07
    0
    Пиги-собака научилась пользоваться VPN, такое в цирке можно показывать.
    Ссылка
    cooper
    online
      cooper, 13.06.2021 18:05
    0
    Хорвати ніякі. Або вирішили тихою сапою...
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 13.06.2021 18:11
    +4
    У хорватов ни одного момента...(
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 13.06.2021 18:13
    +1
    Scofield Lincoln, 13.06.2021 18:11
    У хорватов ни одного момента...(
    я вообще заметил по первым матчам,что игры на высшем уровне становятся всё более и более закрытыми без множества моментов...( может это как раз новый этап в эволюции современного футбола
    Ссылка
    onco-clown
    online
      onco-clown, 13.06.2021 18:31
    0
    CheMP, 13.06.2021 18:13
    я вообще заметил по первым матчам,что игры на высшем уровне становятся всё более и более закрытыми без множества моментов...( может это как раз новый этап в эволюции современного футбола
    Я насколько помню, то ЧМ-2010 в первом туре тоже был пипец скучным, но во втором туре разогналось.
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 13.06.2021 18:07
    0
    Пиги-собака научилась пользоваться VPN, такое в цирке можно показывать.
    Ссылка
    cooper
    online
      cooper, 13.06.2021 18:05
    0
    Хорвати ніякі. Або вирішили тихою сапою...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности