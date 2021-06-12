Англия
0 : 0
Хорватия
13.06.2021 16:00   ТВ-трансляция: 

Англия - Хорватия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1 тура группового этапа Евро-2020

  • 12.06.2021 15:12
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Англия - Хорватия. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 13 июня, состоится поединок 1 тура группы D, в котором сразятся сборные Англии и Хорватии. Матч Евро-2020 пройдет в Лондоне на поле стадиона «Уэмбли», начало в 16:00.

Сборная Англии уже очень давно не имела громких побед на турнирах - то футболисты были посредственные, то тренеры неподходящие, то звезды не совпадали. И вот, кажется, время англичан пришло. У команды хороший сплав молодости с опытом, достаточно неплохой тренер, который уже успел посрамить скептиков, поставив сборной достойную игру. Пора приобретать трофеи. Первым шагом на турнире для британцев станет сборная Хорватии, которая тоже не лыком шита. Однако, несмотря на наличие в команде обладателя «Золотого мяча» Луки Модрича и группы неплохих футболистов, кажется, что балканцы, хотя и дадут бой, но не смогут отобрать очков у подопечных Саутгейта. Посмотрим на поле.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – Хорватия.

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Источник — Sport.ua

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