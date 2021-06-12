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13.06.2021 16:00   ТВ-трансляция: 

Англия – Хорватия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

Топовые команды встретятся в первом туре чемпионата

  • 12.06.2021 13:11
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Англия – Хорватия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 13 июня, состоится матч первого тура Евро-2020. В центральном матче дня сборная Англии сыграет с Хорватией. Вице-чемпионы мира против одной из топовых команд мира.

Сборная Англии традиционно является одним из фаворитов международных соревнований. Но уже 15 лет англичане не могут порадовать своих болельщиков наградами. Последний раз в 1996-м году львы завоевали бронзу чемпионата Европы.

Сейчас подопечные Гарета Саутгейта демонстрируют неплохой уровень футбола. Команда уверенно прошла отборочный турнир, а в 2021-м году идет на серии из пяти побед подряд. Под руководством Гарета Саутгейта Англия достаточно неплохо отыграла на чемпионате мира 2018 года, где дошла до полуфинала. Именно тогда англичане уступили в полуфинале Хорватии. Сейчас хороший шанс взять реванш. У Англии достаточно мощный состав, где сильное атакующее ядро - Кейн-Фоден-Санчо, также есть хорошие игроки и в полу- и защите. Сборная имеет как опытных, так и молодых футболистов в заявке.

Сборная Хорватии с одной стороны неожиданно, но с другой - заслужено стала вице-чемпионом мира 2018 года. Тогда Лука Модрич и компания стали одними из открытий мундиаля. По инерции этого успеха хорваты выиграли свою группу отбора и вышли на Евро-2020. Хорватия - мощная команда, однако в последнее время не так часто радуют болельщиков успешными матчами. Команда одержала лишь 4 победы в последних 10-ти матчах. У хорватов очень мощная средняя линия во главе с 35-летним Лукой Модричем. 

На разных турнирах Англия и Хорватия встречались 10 раз, в активе британцев 5 побед, хорваты побеждали 3 раза, еще 2 матча закончились вничью.

Несмотря на статус вице-чемпиона мира, Хорватия является андердогом этого противостояния. У Хорватии есть проблемы в атаке, да и ключевые футболисты прошли свой пик. Тогда как у Англии главная звезда - Гарри Кейн находится в своем прайме, он окружен молодыми футболистами. От англичан многого ждут на этом турнире. Поэтому им нужно доказывать свои амбиции уже с первого матча.

Ориентировочные составы:

Сборная Англии: Пикфорд - Шоу, Магуайр, Стоунз, Уокер, Райс, Маунт, Хендерсон, Стерлинг, Кейн, Санчо.
 
Сборная Хорватии: Ливакович - Баришич, Чалета-Цар, Вида, Врсалько, Брозович, Ковачич, Модрич, Перишич, Крамарич, Брекало.

 

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13 июня, воскресенье

Англия – Хорватия
Лондон. Стадион «Уэмбли». Начало в 16:00
ТВ-трансляция на телеканале Футбол 1
Прогноз Sport.ua — 2:0
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Источник — Sport.ua

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