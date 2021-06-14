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13.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Гарет САУТГЕЙТ: «Нам удалось держать под давлением Хорватию»

Наставник сборной Англии доволен игрой своей команды

  • 14.06.2021 05:25
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Гарет САУТГЕЙТ: «Нам удалось держать под давлением Хорватию»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Англии обыграла Хорватию (1:0) в первом матче чемпионата Европы по футболу в группе D. Главный тренер англичан Гарет Саутгейт высказался о победе.

«Большую часть матча мы контролировали игру, не дали Хорватии создать много моментов и выглядели опасно впереди. Главное было держать под давлением полузащитников Хорватии, и нам это удалось. Это ограничило им возможности для комбинационной игры, а с длинными передачами отлично справлялись наши защитники, которые к тому же хорошо читали игру. Это был один из тех матчей, когда каждый игрок, кто выходит на поле, отлично вписывается в игру.

Я очень рад за Рахима Стерлинга. От него исходила опасность на протяжении всей игры. Его результативность говорит нам о том, что мы должны верить в него. Я думаю, что он был очень мотивирован доказать это.

Этим парням повезло, что они лучше умеют держать мяч, чем мы когда-то. Потому что мы бы гонялись за мячом, а потом просто выдохлись бы задолго до конца матча. Мы знали, что сегодня нам нужно правильно контролировать темп игры»,- сказал Саутгейт.

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Источник — УЕФА

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