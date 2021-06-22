Чехия
0 : 1
Англия
22.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Разительный Стерлинг. Англия минимально обыграла Чехию

Нападающий «Манчестер Сити» вновь принес успех своей сборной

  • 22.06.2021 23:54
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  • 5 комментариев
Разительный Стерлинг. Англия минимально обыграла Чехию
© Getty Images/Global Images Ukraine

На стадионе «Уэмбли» состоялся матч третьего тура группового раунда чемпионата Европы по футболу, между лидерами группы D, сборными Чехии и Англии. До очного противостояния обе команды имели по 4 очка, но чехи опережали англичан за счет лучше разницы мячей.

Такого положения дел команда Гарета Саутгейта потерпеть не могла. Мало того, что все матчи «Три льва» играли у себя дома в Лондоне, так еще и выступление англичан в предыдущих двух матчах явно не устроило их болельщиков. И если посредственный стартовый матч с Хорватией все-таки стал победным 1:0, то исторически принципиальный поединок второго круга против Шотландии закончился унылыми нулями на табло. Причем, именно шотландцы имели больше возможностей завершить ту встречу в свою пользу.

Что касается Чехии, то до начала турнирной борьбы команда Ярослава Шилгава считалась едва ли не аутсайдером группы. Но достаточно неожиданная уверенная победа над Шотландией - 2:0, а затем и важнейшее очко в поединке с Хорватией подняли чехов практически до небес. И чтобы остаться на вершине группы в поединке с Англией их устроивала даже ничья.

Но Англия имела несколько другие планы. Родоначальники футбола очень резво начали встречу и уже на 120-й секунде поединка Стерлинг едва не вывел свою команду вперед, но мяч предательски прошелся по каркасу ворот. 
Впрочем, недолго горевал вингер «Манчестер сити» по утраченному моменту. Уже через 10-ть минут затяжная атака англичан привела к взятию ворот. После перевода мяча с правого на левый фланг, Грилиш навесил на Стерлинга и маленький Рахим головой вколотил игровой снаряд в сетку ворот Вацлика – 0:1. 

Getty Images/Global Images Ukraine

Чехия немного оклемалась и попробовала передвинуть игру ближе к воротам Пикфорда. Но, в отличие от поединков с Хорватией и Шотландией, в атаке у «красно-черных» практически ничего не получалось. Совсем незаметным был Шик. Форварда «Байера» напрочь съели центрбеки «Трех львов».

А вот хозяева «Уембли» в своем третьем поединке группового этапа действовали заметно активнее, нежели в двух предыдущих. Шоу и Уокер терроризировали фланги чехов и раз за разом опасно подавали на Кейна. Да и форвард «Тоттенхема» мог забивать без помощи партнеров, но в одном из эпизодов не смог закрутить мяч в дальний угол ворот.
Команда Шылгавы не сумела перехватить инициативу и во второй половине встречи. Англичане, мотивированные наконец-то порадовать своих болельщиков хорошей игрой, действовали удачнее соперников. Ну а Чехия, видимо понимая, что плей-офф от них уже никуда не денется, не слишком и спешила отыгрываться. Конечно, можно посетовать на более высокий класс англичан, но после 80-й минуты сложилось впечатление, что команды уже готовились к своим следующим матчам. Судите сами, во втором тайме первый удар по воротам Пикфорда был нанесен на 83-й минуте и то мимо. 

Getty Images/Global Images Ukraine

В концовке матча англичане забила еще один гол, но Хендерсон пробил Вацлика из явного офсайда.  В итоге 0:1 за Англией, но в плей-офф вышли и те и другие, только Чехия – уже с третьего места. 

Getty Images/Global Images Ukraine


 

Чемпионат Европы-2020. Групповой этап. Группа D. 3-й тур.

Чехия – Англия - 0:1

Стерлинг, 12

Борил, 61

Чехия: Вацлик – Борил, Челустка, Калас, Цоуфал – Соучек, Голеш (Выдра, 84) – Янкто (Шевчик, 46), Дарида (Крал, 64), Масопуст (Гложек, 64) – Шик (Пекхарт, 75).

Англия: Пикфорд – Шоу, Магуайр, Стоунз (Мингс, 78), Уокер – Райс (Хендерсон, 46), Филлипс – Стерлинг (Рашфорд, 68), Грилиш (Беллингэм, 68), Сака (Санчо, 84) – Кейн.

Арбитр: Артур Мануэль Соареш Диаш (Порту, Португалия).

Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия).

Удары (в створ): 7 (1) – 5 (2)
Угловые: 4 – 6
Оффсайды: 2 – 5.

ЧЕХИЯ-АНГЛИЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Андрій Гардзіль
    online
      Андрій Гардзіль, 23.06.2021 00:11
    0
    Бажаю Англії вилетіти з Євро.
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 23.06.2021 00:05
    0
    Pol Chopa, 19.06.2021 12:29:00
    +1
    Слишком много звезд,которые тянут *одеяло на себя*к примеру вчера Фоден,Маунт,такие активные а результат 0,нету командной игры,все вопросы к Гарету....
    Гарет увидел тоже самое и сегодня они *отдыхали*,но дальше увидим какой он стратег.
    Ссылка
    Scotland Yard
    online
      Scotland Yard, 23.06.2021 00:02
    0
    3 игры и 2-0. А дальше что? Ведь так смело выходят на группу смерти! А со второго места могли бы попасть на Польшу... хз. Видать АПЛ приучила выигрывать призовые, а тут это 1,5 млн за победу и 2 за выход.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 22.06.2021 23:59
    0
    Александр Федько, 22.06.2021 23:56
    Англия пока самая скучная команда Евро
    На пару с Швецией.
    Ссылка
    Александр Федько
      Александр Федько, 22.06.2021 23:56
    +3
    Англия пока самая скучная команда Евро
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 22.06.2021 23:56
    +3
    Англия пока самая скучная команда Евро
    Ссылка
    Андрій Гардзіль
    online
      Андрій Гардзіль, 23.06.2021 00:11
    0
    Бажаю Англії вилетіти з Євро.
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 23.06.2021 00:05
    0
    Pol Chopa, 19.06.2021 12:29:00
    +1
    Слишком много звезд,которые тянут *одеяло на себя*к примеру вчера Фоден,Маунт,такие активные а результат 0,нету командной игры,все вопросы к Гарету....
    Гарет увидел тоже самое и сегодня они *отдыхали*,но дальше увидим какой он стратег.
    Ссылка
    Scotland Yard
    online
      Scotland Yard, 23.06.2021 00:02
    0
    3 игры и 2-0. А дальше что? Ведь так смело выходят на группу смерти! А со второго места могли бы попасть на Польшу... хз. Видать АПЛ приучила выигрывать призовые, а тут это 1,5 млн за победу и 2 за выход.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 22.06.2021 23:59
    0
    Александр Федько, 22.06.2021 23:56
    Англия пока самая скучная команда Евро
    На пару с Швецией.
    Ссылка
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