Разительный Стерлинг. Англия минимально обыграла Чехию

На стадионе «Уэмбли» состоялся матч третьего тура группового раунда чемпионата Европы по футболу, между лидерами группы D, сборными Чехии и Англии. До очного противостояния обе команды имели по 4 очка, но чехи опережали англичан за счет лучше разницы мячей.

Такого положения дел команда Гарета Саутгейта потерпеть не могла. Мало того, что все матчи «Три льва» играли у себя дома в Лондоне, так еще и выступление англичан в предыдущих двух матчах явно не устроило их болельщиков. И если посредственный стартовый матч с Хорватией все-таки стал победным 1:0, то исторически принципиальный поединок второго круга против Шотландии закончился унылыми нулями на табло. Причем, именно шотландцы имели больше возможностей завершить ту встречу в свою пользу.

Что касается Чехии, то до начала турнирной борьбы команда Ярослава Шилгава считалась едва ли не аутсайдером группы. Но достаточно неожиданная уверенная победа над Шотландией - 2:0, а затем и важнейшее очко в поединке с Хорватией подняли чехов практически до небес. И чтобы остаться на вершине группы в поединке с Англией их устроивала даже ничья.

Но Англия имела несколько другие планы. Родоначальники футбола очень резво начали встречу и уже на 120-й секунде поединка Стерлинг едва не вывел свою команду вперед, но мяч предательски прошелся по каркасу ворот.

Впрочем, недолго горевал вингер «Манчестер сити» по утраченному моменту. Уже через 10-ть минут затяжная атака англичан привела к взятию ворот. После перевода мяча с правого на левый фланг, Грилиш навесил на Стерлинга и маленький Рахим головой вколотил игровой снаряд в сетку ворот Вацлика – 0:1.

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Чехия немного оклемалась и попробовала передвинуть игру ближе к воротам Пикфорда. Но, в отличие от поединков с Хорватией и Шотландией, в атаке у «красно-черных» практически ничего не получалось. Совсем незаметным был Шик. Форварда «Байера» напрочь съели центрбеки «Трех львов».

А вот хозяева «Уембли» в своем третьем поединке группового этапа действовали заметно активнее, нежели в двух предыдущих. Шоу и Уокер терроризировали фланги чехов и раз за разом опасно подавали на Кейна. Да и форвард «Тоттенхема» мог забивать без помощи партнеров, но в одном из эпизодов не смог закрутить мяч в дальний угол ворот.

Команда Шылгавы не сумела перехватить инициативу и во второй половине встречи. Англичане, мотивированные наконец-то порадовать своих болельщиков хорошей игрой, действовали удачнее соперников. Ну а Чехия, видимо понимая, что плей-офф от них уже никуда не денется, не слишком и спешила отыгрываться. Конечно, можно посетовать на более высокий класс англичан, но после 80-й минуты сложилось впечатление, что команды уже готовились к своим следующим матчам. Судите сами, во втором тайме первый удар по воротам Пикфорда был нанесен на 83-й минуте и то мимо.

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В концовке матча англичане забила еще один гол, но Хендерсон пробил Вацлика из явного офсайда. В итоге 0:1 за Англией, но в плей-офф вышли и те и другие, только Чехия – уже с третьего места.

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Чемпионат Европы-2020. Групповой этап. Группа D. 3-й тур.

Чехия – Англия - 0:1



Стерлинг, 12



Борил, 61

Чехия: Вацлик – Борил, Челустка, Калас, Цоуфал – Соучек, Голеш (Выдра, 84) – Янкто (Шевчик, 46), Дарида (Крал, 64), Масопуст (Гложек, 64) – Шик (Пекхарт, 75).

Англия: Пикфорд – Шоу, Магуайр, Стоунз (Мингс, 78), Уокер – Райс (Хендерсон, 46), Филлипс – Стерлинг (Рашфорд, 68), Грилиш (Беллингэм, 68), Сака (Санчо, 84) – Кейн.

Арбитр: Артур Мануэль Соареш Диаш (Порту, Португалия).

Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия).



Удары (в створ): 7 (1) – 5 (2)

Угловые: 4 – 6

Оффсайды: 2 – 5.

ЧЕХИЯ-АНГЛИЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C