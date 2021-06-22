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22.06.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Чехия – Англия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

Команды сразятся за выход в плей-офф с первого места

  • 22.06.2021 04:00
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Чехия – Англия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 22 июня, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится матч третьего тура группового раунда чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют национальные сборные Чехии и Англии. Стартовый свисток португальского рефери Артура Диаша прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Чехов на бумаге до начала турнира считали аутсайдерами группы D, но после двух туров именно они возглавляют турнирную таблицу. Команда Ярослава Шилгава сначала неожиданно уверенно обыграла Шотландию (2:0), а затем взяла важнейшее очко в поединке с Хорватией.

В матче с Англией чехов устроит даже ничья, которая позволит выйти в 1/8 финала с первого места и получить там, вероятно, более слабого соперника. Однако добиться этой ничьей будет крайне непросто, ведь матч пройдет на територии соперника, да и Англия крайне мотивирована наконец-то добиться успеха.

Форвард сборной Чехии Патрик Шик в первом туре отличился голом, который с 99% вероятностью получит звание лучшего на турнире. В том эпизоде вратарь шотландцев далеко вышел из ворот, но нельзя не отметить классное исполнение от 25-летнего нападающего, который здорово разобрался в эпизоде и поразил ворота ударом с центра поля. Да и в матче с хорватами Шик не ушел с поля без забитого мяча – реализовал пенальти.

Именно Шика Англии нужно опасаться в первую очередь. А вот Чехии не позавидуешь, ведь в составе англичан практически каждый футболист может доставить немало проблем. Тем не менее, обе команды уже почти гарантировали себе выход в плей-офф, и в предстоящем поединке в первую очередь сразятся за то, чтобы получить более желаемого соперника в 1/8 финала.

Букмекеры почти не сомневаются в том, что Англия одержит победу и финиширует на первой строчке в квартете. Такой сценарий и правда выглядит наиболее вероятным, однако вряд ли чехи сдадутся без боя.

Ориентировочные составы

Чехия: Вацлик – Цоуфал, Калас, Челустка, Боржил, Голеш, Соучек, Масопуст, Дарида, Янкто, Шик.

Англия: Пикфорд – Джеймс, Стоунз, Мингс, Чилуэлл, Филлипс, Райс, Грилиш, Маунт, Стерлинг, Кейн.

22 июня, вторник

Чехия – Англия
Лондон. Стадион «Уэмбли». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – телеканал «Футбол 2», видеосервисы OLL.TV и MEGOGO
ЧЕХИЯ — АНГЛИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Артур Диаш (Португалия)
Прогноз Sport.ua – 1:2
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Денис Шаховец, Sport.ua

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