22 июня в матче третьего тура Евро-2020 сошлись сборные Чехии и Англии.

Поединок проходит в Лондоне, игра началась в 22:00 по киевскому времени.

Обе команды гарантировали себе участие в 1/8 финала. Победитель матча выиграет группу D, а ничья устраивает Чехию.

В прямом эфире поединок показывает телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Чехия – Англия. Видео гола и обзор матча.

ГОЛ! 0:1. Стерлинг, 12 мин.

Видеообзор первого тайма.