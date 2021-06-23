Чехия
0 : 1
Англия
22.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Чехия – Англия – 0:1. Видео гола Стерлинга и обзор матча

Смотрите видеообзор матча третьего тура Евро-2020

  • 23.06.2021 00:40
  • 2070 просмотров
  • 1 комментарий
Чехия – Англия – 0:1. Видео гола Стерлинга и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

22 июня в матче третьего тура Евро-2020 сошлись сборные Чехии и Англии.

Поединок проходит в Лондоне, игра началась в 22:00 по киевскому времени.

Обе команды гарантировали себе участие в 1/8 финала. Победитель матча выиграет группу D, а ничья устраивает Чехию.

В прямом эфире поединок показывает телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Чехия – Англия. Видео гола и обзор матча.

ГОЛ! 0:1. Стерлинг, 12 мин.

Видеообзор первого тайма.

События матча
12' ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Англия).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 23.06.2021 00:34
    0
    Что Англия, что Чехия, молодцы. Открытый футбол, который вообще главенствует на этом чемпионате, что удивительно! Играли в удовольствие и не жалели себя, даря удовольствие от четких выверенных пасов, мало брака и высокая культура. Приятно смотреть было просто.
    Чехи удивила сбалансированной и не зажатой игрой. Не хватало чуть чуть в атаке, но моменты были, что главное.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 23.06.2021 00:34
    0
    Что Англия, что Чехия, молодцы. Открытый футбол, который вообще главенствует на этом чемпионате, что удивительно! Играли в удовольствие и не жалели себя, даря удовольствие от четких выверенных пасов, мало брака и высокая культура. Приятно смотреть было просто.
    Чехи удивила сбалансированной и не зажатой игрой. Не хватало чуть чуть в атаке, но моменты были, что главное.
    Ссылка
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