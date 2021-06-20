Чехия
0 : 0
Англия
22.06.2021 22:00

Чехия – Англия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020

  • 20.06.2021 22:56
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Чехия – Англия. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 22-го июня, состоится поединок 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы D, в котором сразятся Чехия и Англия. Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Уэмбли», начало в 22:00.

Сборная Англии так и не сумела победить в принципиальном поединке против Шотландии (0:0), чем усложнила себе жизнь в группе перед последним туром. Коллектив Гарета Саутгейта уже точно не станет последним, так как имеет в активе победу над Хорватией, но и отдавать первую строчку чехам команда «трех львов» точно не намерена. Ярослав Шилгавы собрал боеспособный набор кадров, которые с каждым туром раскрываются все с новых сторон. Но хватит ли этого хотя бы для того, чтобы первыми поразить ворота англичан на турнире?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Чехия – Англия.

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Источник — Sport.ua

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