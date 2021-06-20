Во вторник, 22-го июня, состоится поединок 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы D, в котором сразятся Чехия и Англия. Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Уэмбли», начало в 22:00.

Сборная Англии так и не сумела победить в принципиальном поединке против Шотландии (0:0), чем усложнила себе жизнь в группе перед последним туром. Коллектив Гарета Саутгейта уже точно не станет последним, так как имеет в активе победу над Хорватией, но и отдавать первую строчку чехам команда «трех львов» точно не намерена. Ярослав Шилгавы собрал боеспособный набор кадров, которые с каждым туром раскрываются все с новых сторон. Но хватит ли этого хотя бы для того, чтобы первыми поразить ворота англичан на турнире?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Чехия – Англия.