Главное было – остаться на Уэмбли на 1/8 финала. Реакция Англии на победу

В матче 3-го тура Евро-2020 Англия взяла верх над Чехией (1:0) и выиграла группу D. Полузащитник сборной Англии Букайо Сака получил Звезду матча. Теперь подопечные Гарета Саутгейта сыграют на Уэмбли 29 июня с командой, которая займет второе место в группе F.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт:

«У чехов очень хорошая команда. Они дорожат мячом, найти брешь в их обороне действительно непросто. Мы же должны прибавлять в игре. Пока нам не хватает стабильности, но временами мы выглядим как очень хорошая команда. Мы многое делаем правильно, есть очень радостные моменты. Конечно, мы хотели выиграть группу, чтобы остаться на Уэмбли. Посмотрим, кто нам достанется теперь в соперники».

Полузащитник сборной Англии, Звезда матча Букайо Сака:

«Для нас важно оставаться на Уэмбли. Здесь мы преисполнены уверенности в своих силах, а болельщики – наш 12-й игрок. Для нас их поддержка весома. Эпизод с голом? Передо мной возникло свободное пространство, чтобы отойти вглубь и принять там мяч, – такой маневр приводил соперников в замешательство. Я начал первую фазу атаки, и в ее завершение Джек Грилиш навесил, а Рахим Стерлинг поразил ворота.

Мы показали сегодня хорошую игру. Тренер попросил меня сыграть так же, как на протяжении всего сезона в Арсенале. Конечно, Грилиш сделал прекрасную передачу, а Рахим был в нужном месте. Я тоже пытался замкнуть этот навес, но не хватило роста. Доволен, что и плей-офф мы начнем на Уэмбли. Здесь мы чувствуем себя уверенно, а болельщики – это наш дополнительный игрок. В общем, все отлично».

Автор гола сборной Англии Рахим Стерлинг:

«Когда не пропускаешь, то выигрываешь, если, конечно же, на другом конце поля у вас есть умеющие забивать. У нас это получается. С самого начала задача заключалась в том, чтобы стать победителями в группе. Так и нужно продолжать: крепко держать оборону и использовать свои шансы на противоположном конце поля.

Положительные моменты есть: мы лучше держали мяч, находили бреши в обороне и добились желаемого результата. Сака и Грилиш успешно сыграли на подхвате. Здорово, что даже в ближайшем резерве есть кому организовывать голевые комбинации. Разные игроки для разных матчей – это одна из граней таких турниров».

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон:

«Видел, что мы очень хорошо держим игру под контролем, уверенно обороняемся. Конечно, хотелось бы забить побольше, зато в защите все в порядке. Нам есть в чем прибавлять, но достигнутым результатом можем быть довольны. Ясно же, что победа в группе – это хорошо, так что нужно использовать все наработанное и в следующей игре».

Ветеран сборной Англии Эшли Коул:

«После расстроившего нас результата матча со сборной Шотландии нам снова удалось не пропустить и при этом продемонстрировать индивидуальное мастерство. Полагаю, в целом, вечер удался».

Ветеран сборной Англии Гэри Невилл:

«Вот пример профессионально выполненной задачи. Не думаю, что сборная Англии способна выиграть этот турнир, переиграв Францию, Португалию, Германию или Испанию. Я искренне верю в то, что можем завоевать золото так, как мы сейчас и играем, создавая блестящие моменты благодаря индивидуальному мастерству и насухо отрабатывая в обороне».

Бывший форвард сборной Англии Иан Райт:

«Матч со сборной Шотландии разочаровал, поскольку в нем нам хотелось увидеть то, что мы видели сегодня: интенсивность, продвижение вперед, создание голевых моментов. Но в целом справились неплохо: семь очков в трех играх без пропущенных мячей. А ведь самой большой головной болью перед стартом была оборона. Я по-прежнему верю в возможность успешного выступления команды на этом турнире».

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы:

«Когда Сака и Стерлинг выбегали с мячом, их очень трудно было остановить. В момент гола мы вообще не сдерживали Стерлинга. Ожидали давления на свои ворота с самого начала встречи – так в итоге и получилось. Сборная Англии стремилась быстро открыть счет и сумела забить».

Полузащитник сборной Чехии Петр Шевчик:

«Когда я выходил на замену, передо мной стояла задача удерживать мяч на чужой половине поля и тем самым ослаблять давление на нашу оборонительную линию. Безусловно мы рады, что смогли выйти из такой ровной группы, но думаю, что заключительную игру мы были способны провести намного лучше».

Защитник сборной Чехии Ондржей Челустка:

«Мы знали, что игра будет тяжелой и сборная Англии накинется на нас. Ей удалось забить в дебюте встречи. Полагаю все же, что мы закончили матч лучше, чем в свой прежний приезд на Уэмбли, но все равно для набора очков этого недостаточно».

Полузащитник сборной Чехии Томаш Соучек:

«Мы могли добиться большего. Однако начали неудачно – сборная Англии доминировала на поле, особенно в первом тайме. Во втором стало получше, и игра пошла более равная, не хватало только хладнокровия перед чужими воротами. Надо было создавать больше моментов».