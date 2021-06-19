Бундестим разобрался с чемпионом. Сборная Германии обыграла Португалию

Команды подходили к очному матчу с разным настроением. Немецкая сборная в первом туре пыталась доминировать на этой же арене весь матч, но на классе проиграла французам. Обидный автогол опытного Матса Хуммельса в первом тайме решил судьбу матча, хотя команда Дешама могла еще несколько раз наказать на контратаках. Португальцы же в битве с аутсайдером – сборной Венгрии – выиграли 3:0, трижды забив в концовке встречи.

Как это ни странно, но после поражения в стартовом матче Йоахим Лёв решил не рисковать и выставил тот же состав, что и в первой встрече. И начали они в том же духе. Парни Фернанду Сантуша сразу же были загнаны на свою половину поля практически без шансов для перехода в атаку. Бундестим пытался растягивать оборону во главе с Рубеном Диашем и Пепе, и до остроты доходило намного чаще, чем во встрече с французами.

Getty Images/Global Images Ukraine

Уже на пятой минуте Госенс в акробатическом прыжке замкнул идеальный навес от Мюллера с правого фланга, но после подсказки VAR Энтони Тейлор отменил взятие ворот, в офсайде оказался Гнабри. Еще через пять минут Робин и Серж создали еще один опасный момент, но после удара первого Руй Патрисиу отбил и не дал сыграть на добивании второму. Настоящим шоком для немцев стала 15-я минута. После углового у своих ворот португальцы провели быструю контратаку. Бернарду Силва сделал классный заброс на ход Диого Жоте, который принял мяч на грудь и протолкнул мяч на Роналду, поразившему уже пустые ворота. Это первый гол Криштиану в ворота сборной Германии в карьере, ранее он четыре раза уходил с поля, не сумев поразить ворота Бундесманшафт. Также КриРо забил 19-й гол суммарно в финальных частях чемпионатов мира и Европы, это лучший показатель в истории наравне с Мирославом Клозе.

Гол португальцев послал соперников в легкий нокдаун, за следующие минут двадцать даже сложно что-то вспомнить у ворот Патрисиу. А вот защита немцев несколько раз давала сбои, но воспользоваться ими оппоненты так и не смогли. На 35-й минуте Германия сравняла счет, получилось это даже как-то неожиданно. После диагонали в левый угол штрафной Португалии Госенс в касание сделал силовой прострел, и Диаш, боровшийся с Хаверцом, срезал мяч в собственные ворота. Позиция правого защитника у номинальных хозяев заметно провисала, давление немцев приносило плоды. Уже спустя четыре минуты атака немцев левым флангом завершилась передачей в штрафную, и после прострела Киммиха Геррейру срезал мяч в собственные ворота. Это был уже пятый автолог на этом Евро – абсолютный рекорд в истории континентальных первенств Старого Света. В концовке первого тайма номинальные гости могли забивать и третий, но после удара Гнабри спас Патрисиу.

Getty Images/Global Images Ukraine

Вторая 45-минутка продолжила сценарий первого, поначалу не помог даже выход Ренату Санчеша, который заменил Фернандеша. На 51-й минуте Мюллер нашел пасом одинокого Госенса в штрафной португальцев, тот прострелил во вратарскую, а Хаверц переправил мяч в ворота. Спустя час игры счет дошел до разгромного, наконец-то отличился Госенс, ассистировал ему Киммих.

Португальцы не сдались и после расслабленности немцев сумели забить свой второй мяч, на этот раз уже Роналду отдал голевую на Жоту после розыгрыша стандарта. До конца встречи еще были опасные удары Санчеша в штангу и Горецки в перекладину, но было ясно, что исход останется тем же.

Getty Images/Global Images Ukraine

После этой встречи ситуация в группе очень интересная. Лидируют французы, которые набрали четыре очка, на втором месте немцы (3), на третьем – португальцы (3). Венгрия замыкает турнирную таблицу квартета F (1), но все команды сохраняют шансы на выход в плей-офф. У наших географических соседей они довольно небольшие, ведь нужно обязательно побеждать Германию в Мюнхене. Всем остальным достаточно будет и ничьей в последнем туре.

Чемпионат Европы. Группа F. Тур 2.

Португалия – Германия – 2:4

Роналду (15), Жота (67) – Р.Диаш (35, автогол), Геррейру (39, автогол), Хаверц (51), Госенс (60)

Хаверц (66), Гинтер (77)

Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Р.Диаш, Геррейру, Б.Силва (Саншеш, 46), Данилу, В. Карвалью (Рафа Силва, 58), Жота (А.Силва, 83), Роналду, Б.Фернандеш (Моутинью, 64).

Германия: Нойер, Рюдигер, Гинтер, Хуммельс (Джан, 63), Киммих, Кроос, Госенс (Хальстенберг, 62), Гюндоган (Зюле, 73), Хаверц (Горецка, 73), Гнабри (Сане, 88), Мюллер.

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

«Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия)

ПОРТУГАЛИЯ - ГЕРМАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА