Португалия
0 : 0
Германия
19.06.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Португалия – Германия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата Европы

  • 18.06.2021 16:54
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Португалия – Германия. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 19 июня, состоится поединок второго тура чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Португалии и Германии. Матч пройдет в Мюнхене на «Арене Мюнхен» и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Действующие чемпионы Европы начали защиту титула с непростой победы над Венгрией: три гола в ворота соперников португальцы забили в концовке поединка. Сборная Германии встречалась с Францией и потерпела поражение со счетом 0:1. Таким образом, немцы, которые будут играть дома, постараются реабилитироваться перед своими болельщиками. Нужны очки и португальцам, ведь дальше команду Фернанду Сантуша ждет тяжелое противостояние с французами.

Ранее соперники провели десять очных дуэлей, и Португалия только один раз обыгрывала Бундестим. Немцы одержали 6 побед, а еще 3 встречи завершились вничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Португалия – Германия.

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Источник — Sport.ua

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