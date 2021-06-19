Сегодня, 19 июня в Мюнхене прошел матч второго тура Евро-2020 в группе F – Португалия против Германии. Матч завершился победой немцев со счетом 4:2.
Составы команд:
Португалия: Руй Патрисиу – Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Геррейру – Бруну Фернандеш, Данилу, Вильям Карвалью – Роналду, Бернарду Силва, Диогу Жота
Германия: Нойер – Гозенс, Хуммельс, Рюдигер, Гинтер – Киммих, Кроос, Гюндоган, Хаверц, Мюллер - Гнабри
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Обзор матча
1:0 - Роналду, 15-я минута:
1:1 - Диаш, 35-я минута, автогол:
1:2 - Геррейру, 39-я минута, автогол:
Обзор первого тайма:
1:3 - Хаверц, 51-я минута:
1:4 - Госенс, 60-я минута:
2:4 - Диогу Жота, 67-я минута:
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Португалия).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Робин Госенс (Германия).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Германия).
|39'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Рафаэль Геррейру (Португалия).
|35'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Рубен Диаш (Португалия).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
Источник — Sport.ua
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