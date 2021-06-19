Португалия
2 : 4
Германия
19.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Португалия - Германия - 2:4. Видео голов и обзор матча

Центральный матч второго тура Евро-2020

  • 19.06.2021 21:18
  • 20716 просмотров
  • 2 комментария
Португалия - Германия - 2:4. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 19 июня в Мюнхене прошел матч второго тура Евро-2020 в группе F – Португалия против Германии. Матч завершился победой немцев со счетом 4:2.

Составы команд:

Португалия: Руй Патрисиу – Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Геррейру – Бруну Фернандеш, Данилу, Вильям Карвалью – Роналду, Бернарду Силва, Диогу Жота

Германия: Нойер – Гозенс, Хуммельс, Рюдигер, Гинтер – Киммих, Кроос, Гюндоган, Хаверц, Мюллер - Гнабри

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

Обзор матча

1:0 - Роналду, 15-я минута:

1:1 - Диаш, 35-я минута, автогол:

1:2 - Геррейру, 39-я минута, автогол:

Обзор первого тайма:

1:3 - Хаверц, 51-я минута:

1:4 - Госенс, 60-я минута:

2:4 - Диогу Жота, 67-я минута:

События матча
67' ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Португалия).
60' ГОЛ ! Мяч забил Робин Госенс (Германия).
51' ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Германия).
39' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Рафаэль Геррейру (Португалия).
35' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Рубен Диаш (Португалия).
15' ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 19.06.2021 22:11
    0
    Матч просто пушка.
    Ссылка
    OdessaMaMa
    online
      OdessaMaMa, 19.06.2021 22:10
    0
    Коллеги подскажите только у меня глючит плеер при просмотре обзоров и голов с Футбол 1,2,3 или у всех? Если да, то подскажите пожалуйста как можно проблему решить?
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 19.06.2021 22:11
    0
    Матч просто пушка.
    Ссылка
    OdessaMaMa
    online
      OdessaMaMa, 19.06.2021 22:10
    0
    Коллеги подскажите только у меня глючит плеер при просмотре обзоров и голов с Футбол 1,2,3 или у всех? Если да, то подскажите пожалуйста как можно проблему решить?
    Ссылка
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