Португалия

В субботу, 19 июня, в Мюнхене на стадионе «Альянц Арены» состоится поединок Евро-2020 в группе F, в котором сборная Португалии выяснит отношения с командой Германии.

Сборная Португалии

Команда Фернанду Сантуша взяла на Евро-2020 убедительный старт, выиграв в Будапеште при 55 662 зрителях на трибунах у венгерской дружины – 3:0. Правда, итоговый результат не является четким отражением тех событий, которые разворачивались на поле. До 84-й минуты счет был ничейным, и не в последнюю очередь из-за того, что игроки сборной Венгрии очень часто прощали португальцев за их огрехи в обороне. Но забил Гаррейро, тут же отличился Роналду, реализовавший пенальти, и он же уже в компенсированное время довел перевес своей сборной до крупного.

Выиграв, португальцы продлили свою серию матчей без неудач до 7 встреч. Проиграв в ноябре прошлого года Франции в матче дивизиона А Лиги наций УЕФА (0:1), подопечные Сантуша с той поры добились двух ничьих при пяти победах.

В стартовых поединках отбора на ЧМ-2022, начавшегося в марте этого года, они выиграли у Азербайджана (1:0), разошлись миром 2:2 с сербами и обыграли Люксембург (3:1). При подготовке к чемпионату Европы действующие чемпионы континента сыграли вничью 0:0 с испанцами и разгромили Израиль (4:0).

Сборная Германии

Подопечные Йоахима Лева в своем стартовом матче на чемпионате Европы потерпели в Мюнхене минимальное поражение 0:1 от французов – действующих чемпионом мира. Итог поединка для бундестим можно смело признать несправедливым, так как по основным статистическим показателям немцы переиграли своих соперников. Они больше владели мячом, больше нанесли ударов по воротам (10 против 4-х), но счет на табло оказался не в их пользу.

Для немецкой дружины фиаско в матче со сборной Франции не первое в 2021 году. В конце марта в отборе на ЧМ-2022 она проиграла на своем поле команде Северной Македонии (1:2). Та неудача подвела черту под стартовыми поединками сборной Германии в квалификации к мундиалю. До этого она разгромила дома Исландию (3:0), и на выезде выиграла у Румынии (1:0).

Уже в рамках непосредственной подготовки к Евро-2020 парни Лева разошлись миром с Данией (1:1), и разбили команду Латвии (7:1).

История встреч

Встретившись друг с другом впервые в 1984 году на групповой стадии финального этапа Евро (тогда они в Страсбурге сыграли вничью 0:0), сборные Португалии и Германии (ФРГ) провели с той поры десять очных поединков. На счету у пиренейцев две победы, немцы выиграли 5 встреч, еще три поединка принесли ничейные результаты.

Начиная с 2006 года, когда соперники встречались в бронзовом матче мундиаля (3:1 в пользу сборной Германии), они провели между собой четыре матча. Все они завершились победами бундестим.

Ориентировочные составы:

Португалия: Руй Патрисиу, Семедо, Пепе, Рубен Диаш, Геррейро, Санчес, Данило, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Диогу Жота, Роналду.

Германия: Нойер, Имре Джан, Хуммельс, Рюдигер, Киммих, Горецка, Кроос, Госенс, Сане, Мюллер, Вернер.

19 июня, суббота