Португалия
2 : 4
Германия
19.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ЛЕВ: «После игры с Францией понимали, что нужно создавать больше моментов»

Наставник сборной Германии доволен победой над Португалией

  • 20.06.2021 08:16
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ЛЕВ: «После игры с Францией понимали, что нужно создавать больше моментов»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Германии одержала уверенную победу над Португалией (4:2) в матче второго тура группового этапа Евро-2020. После игры эту победу прокомментировал наставник немецкой команды Йоахим Лев.

«В минувшие дни мы говорили о нескольких моментах. После матча со сборной Франции мы все еще искали нужный баланс и знали, в чем нам нужно прибавить для создания голевых моментов. Мы бились блестяще, показали отличный командный дух, не теряли концентрацию, были динамичны и энергичны. Именно поэтому заслужили победу.

Венгрия сыграла вничью с Францией, показав свои лучшие качества. Теперь нам нужно провести следующий матч не слабее, чем сегодня», - сказал Лев.

В третьем туре Германия сыграет с Венгрией, а Португалия с Францией.

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Источник — УЕФА

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