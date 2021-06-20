ЛЕВ: «После игры с Францией понимали, что нужно создавать больше моментов»

Сборная Германии одержала уверенную победу над Португалией (4:2) в матче второго тура группового этапа Евро-2020. После игры эту победу прокомментировал наставник немецкой команды Йоахим Лев.
«В минувшие дни мы говорили о нескольких моментах. После матча со сборной Франции мы все еще искали нужный баланс и знали, в чем нам нужно прибавить для создания голевых моментов. Мы бились блестяще, показали отличный командный дух, не теряли концентрацию, были динамичны и энергичны. Именно поэтому заслужили победу.
Венгрия сыграла вничью с Францией, показав свои лучшие качества. Теперь нам нужно провести следующий матч не слабее, чем сегодня», - сказал Лев.
В третьем туре Германия сыграет с Венгрией, а Португалия с Францией.
Источник — УЕФА
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