ЛЕВ: «После игры с Францией понимали, что нужно создавать больше моментов»

Сборная Германии одержала уверенную победу над Португалией (4:2) в матче второго тура группового этапа Евро-2020. После игры эту победу прокомментировал наставник немецкой команды Йоахим Лев.

«В минувшие дни мы говорили о нескольких моментах. После матча со сборной Франции мы все еще искали нужный баланс и знали, в чем нам нужно прибавить для создания голевых моментов. Мы бились блестяще, показали отличный командный дух, не теряли концентрацию, были динамичны и энергичны. Именно поэтому заслужили победу.

Венгрия сыграла вничью с Францией, показав свои лучшие качества. Теперь нам нужно провести следующий матч не слабее, чем сегодня», - сказал Лев.

В третьем туре Германия сыграет с Венгрией, а Португалия с Францией.