Французы не забивали, но выиграли. Франция победила Германию

Последний игровой день первого тура группового раунда чемпионата Европы ожидался с особым нетерпением. Еще бы ведь в «группе смерти» жребий собрал действующих чемпиона Европы Португалию и чемпиона мира Францию, немецкий Бундестим, а также «бедную» Венгрию, которая попала в столь именитую компанию.

Многолетний наставник сборной Германии Йоахим Лев сумел привести Бундестим только к одному большому триумфу, выиграв ЧМ-2014. После нынешнего чемпионата Европы специалист покинет тренерский мостик «орлов» и, естественно, попытается это сделать на мажорной ноте. Стартовая проверка боеспособности сборной Германии выдалась что надо – главный фаворит Евро-2020 Франция. К слову, Бундестим не смог победить в последних пяти очных противостояниях с «гальскими петухами» (2 ничьи и 3 поражения). Плюсом для команды Лева стали домашние трибуны: матч проходил в Мюнхене.

Стартовый состав сборной Германии обошелся без сюрпризов. Позиция № 1 сомнений не вызывала, и ее занял Мануэль Нойер. Тройка защитников также была очевидной – Рюдигер, Хуммельс и Гинтер. Госенс и Киммих должны были разгонять атаки Бундестима на флангах, а центральный плацдарм был отдан на откуп Гюндогану и Кроосу. В нападении компанию Мюллеру и Гнабри составил Хаверц, который не так давно забил решающий гол в финале Лиги чемпионов. С боевым составом французов тоже было все просто: его тренерский штаб Дидье Дешама наигрывал уже в товарищеских матчах. В воротах – Льорис, защитную линию цементируют Эрнандес, Кимпембе, Варан и Павар. В центре поля расположились Погба, Канте и Рабьо. Ну и по нападению. После повреждения в спарринге с Болгарией успел восстановиться Бензема, так что именно форвард «Реала» вышел в атакующей линии вместе с Гризманном и Мбаппе. Отметим, что Карим более пяти лет не выступал в составе своей национальной сборной, и его возвращение добавило мощи французской атаке.

Номинальные гости активно начали поединок, установив контроль над мячом. Но французы довольно быстро выровняли ситуацию на поле, а затем и создали первый опасный момент в матче. Навес с углового замыкал Погба, головой пробив выше ворот. Через несколько мгновений уже Мбаппе угрожал воротам, и с его ударом в падении справился Нойер. А третий момент французов завершился для Германии неприятностями. Погба сделал шикарный заброс в левый угол штрафной на ход Эрнандесу. Последовал прострел, и Хуммельс срезал мяч в собственные ворота.

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Немцы продемонстрировали довольно солидную реакцию. До пропущенного мяча атаки Бундестима сразу разбивались о защитные построения французов, но теперь «орлы» с куда большим усердием стали оказывать давление на штрафную соперников. Практически сразу сравнять результат мог Мюллер, который головой пробил неточно. Могли немцы отличиться со «стандартов», но Кроос дважды с перспективных штрафных пробил неудачно.

Впрочем, старания «орлов» каких-то дивидендов в контексте создания голевых возможностей им не принесли. Разве что Гюндоган мог пробить точнее из центра штрафной, но мяч свалился с ноги полузащитника. Да и опасность скоростных контратак французов не позволяла номинальным гостям полностью сконцентрироваться на созидании. За первую половину встречи немцы так ни разу и не пробили в створ ворот Льориса.

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После перерыва немцы продолжили наращивать свое преимущество по владению мячом. Французы оборонялись грамотно, компактно и раз за разом «перекусывали» обостряющие передачи соперников. А контрвыпады «гальских петухов» с проникающими разрезными передачами доставляли немало проблем обороне Бундестима. И все же, «орлы» нашли свой шанс, едва не сравняв результат. После навеса Госенса Гнабри с лёта пробил чуть выше перекладины.

Тренерский штаб сборной Германии попытался переломить ход матча за счет выхода на поле Вернера и Сане. Но в позиционном наступлении у немцев мало что получалось, да и скорости их атакам явно не хватало. Французы действовали практически безошибочно, а крейсерские забеги Мбаппе не раз могли завершиться для Бундестима плачевно. Собственно, мяч еще дважды оказывался в воротах «орлов», но арбитр в обоих случаях фиксировал оффсайд.

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Французы уверенно выдержали что-то наподобие финального штурма соперников, одержав первую победу на турнире. Во втором туре подопечные Дешама будут экзаменовать Венгрию, а немцы встретятся с Португалией.

Евро-2020. Группа F. 1 тур

Франция - Германия - 1:0.

Хуммельс, 20 (аг).

Киммих, 7.

Франция: Льорис, Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес, Рабьо (Дембеле, 90+4), Канте, Погба, Бензема (Толиссо, 89), Гризманн, Мбаппе.

Германия: Нойер, Гинтер (Джан, 87), Хуммельс, Рюдигер, Киммих, Гюндоган, Кроос, Госенс (Фолланд, 87), Хаверц (Сане, 74), Гнабри (Вернер, 74), Мюллер.

Арбитр: Карлос дель Серро (Испания).

Стадион: «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия)

ФРАНЦИЯ - ГЕРМАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА