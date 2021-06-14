Во вторник, 15 июня, состоится матч первого тура группы F в рамках Евро-2020, в котором сразятся сборные Франции и Германии. Встреча пройдет в Мюнхене на поле стадиона «Арена Мюнхен», начало в 22:00.



Группа F очень похожа на те мощные квартеты, который мы раньше видели на чемпионатах Европы, финальная часть которых рассчитана на 16 команд, а не на 24 как сейчас. Кроме участников интересующей нас встречи здесь также находятся Португалия и Венгрия. Сложно сказать, какие эмоции ощутили наши географические соседи после жеребьевки, но у них появился хороший шанс проявить себя в боях с лучшими футболистами современности.



Франция на данный момент является действующим чемпионом мира и вице-чемпионом Европы, поэтому по праву считается одним из главных фаворитов ЧЕ. Общая стоимость всех игроков команды Дидье Дешама переваливает за миллиард евро (1.03), по этому показателю выше лишь Англия (1.25). Кстати, немцы в этом рейтинге замыкают тройку (0.94). Так получилось, что сборная Украины за последнее время дважды пересекалась с Францией, о силе трехцветных украинские болельщики знают не понаслышке. Знаем мы и о том, что какой бы мощной не была команда, всегда можно поломать ее игру и добыть нужный результат. Именно так у нас получилось и в матче отбора на ЧМ-2022.



Главной новостью из лагеря французов перед Евро стало возвращение в команду Карима Бензема, который покинул ее из-за скандала больше пяти лет назад. Сыграться с Мбаппе и Гризманном времени было не так много, в матче с Болгарией Карима даже пришлось вынужденно заменить в первом тайме. Наличие форварда «Реала» должно сделать атакующий потенциал французов еще более богаче и разнообразней, все же Оливье Жиру подходит под более конкретные тактические цели.



Сборная Германии сейчас переживает тяжелые времена. Чемпионат мира-2018 стал для них самым громким провалом в истории. Невыход немцев из группы тогда поразил весь футбольный мир, хотя предпосылки к этому были. Как ни странно, но Йоахим Лев после фиаско на российских полях продолжает оставаться во главе команды, все же его заслуги и титулы имеют большой вес. Но после Евро его уже точно заменит экс-тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик. Кстати, Ханси когда-то выводил сборную Германии на матч чемпионата Европы. В 2008-м году, будучи ассистентом Лева, которого отстранили от участия в четвертьфинале, Флик привел немцев к победе над португальцами (3:2).



В отборе ЧМ-2022 бундестим начал с двух побед, но в третьей встрече оступился с Северной Македонией (1:2). Это поражение стало, наверное, даже большим шоком, чем 0:6 в Лиге наций против Испании. К слову, Украины в том турнире дважды проиграла Германии, хотя и имели кое-какие шансы набрать очки.



Очень важно, что немцы проведут все три матча групповой стадии в Мюнхене, это позволит немного повысить шансы команды на общий успех. Возможен вариант заглянуть в столицу Баварии и в 1/4 финала, для этого нужно пойти по пути третьего места, что по составу квартета выглядит реальным вариантом. Ранее Лев обязательно выводил сборную в полуфинал ЧЕ, интересно посмотреть, получится ли у него это и сейчас.



Перед началом встречи французы выглядят фаворитами, да и исторически лучше играют в очных встречах (8-4-4). Но в родных стенах Германия должна зацепиться за ничью, это должно здорово закрутить интригу в группе с самого начала.



Ориентировочные составы:



Франция: Льорис, Павар, Варан, Кимпембе, Канте, Толиссо, Погба, Гризманн, Мбаппе, Бензема.



Германия: Нойер, Гинтер, Хумммельс, Рюдигер, Киммих, Гюндоган, Кроос, Госенс, Мюллер, Хаварц, Гнабри.

15 июня, вторник