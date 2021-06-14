Франция
0 : 0
Германия
15.06.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Франция – Германия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1 тура группового этапа Евро-2020

  • 14.06.2021 11:13
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Франция – Германия. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 15 июня, состоится поединок 1 тура группы F, в котором сразятся сборные Франции и Германии. Матч Евро-2020 пройдет в Мюнхене на поле стадиона «Арена Мюнхен», начало в 22:00.

Сборную Франции все нейтральные болельщики и специалисты будут по умолчанию считать фаворитом любого матча на Евро-2020 (по крайней мере, пока французы сенсационно кому-то не проиграют по игре). Какие еще могут быть ожидания от команды, в воротах которой Льорис, в защите Варан, Кимпембе и Павар, в полузащите Погба и Канте, а в нападении Бензема, Жиру, Гризманн и Мбаппе? Тем более, что сборная Германии никак не может выйти на свой прежний уровень, когда команда была очень ровной и даже близко не было сомнений, что на любом международном форуме она будет минимум в полуфинале. Но те времена уже прошли, смена поколений будто уже и произошла, а молодые игроки еще не успели получить того авторитета на поле, который имела старая гвардия. Тем более, главный тренер после окончания чемпионата покидает команду. Поэтому, наверное, в номинально домашнем матче в Мюнхене у подопечных Дешама будет больше шансов на победу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция – Германия.

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Источник — Sport.ua

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