Франция – Германия – 1:0. Битва в Мюнхене. Видео автогола Хуммельса и обзор

15 июня в матче первого тура Евро-2020 сошлись сборные Франции и Германии.
Поединок проходит в Мюнхене, игра началась в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок показывает телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Франция – Германия. Битва в Мюнхене. Видео голов и обзор игры
ГОЛ! 1:0. Матс Хуммельс, 20 мин (автогол)
Видеообзор первого тайма.
События матча
|20'
|ГОЛ ! Автогол забил Матс Хуммельс (Франция).
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Источник — Sport.ua
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