ДЕШАМ: «Франция была близка и ко второму голу против сильного соперника»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Германией (1:0):

«Мы были близки и ко второму голу, который привнес бы спокойствие, но и без него мы не сильно пострадали во втором тайме. Получился матч, насыщенный высококлассной и талантливой игрой.

Мы провели отличный матч против очень сильного соперника. Знал, мои игроки будут к нему готовы, что они в этой схватке и подтвердили».