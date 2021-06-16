ДЕШАМ: «Франция была близка и ко второму голу против сильного соперника»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Германией (1:0):
«Мы были близки и ко второму голу, который привнес бы спокойствие, но и без него мы не сильно пострадали во втором тайме. Получился матч, насыщенный высококлассной и талантливой игрой.
Мы провели отличный матч против очень сильного соперника. Знал, мои игроки будут к нему готовы, что они в этой схватке и подтвердили».
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Источник — УЕФА
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