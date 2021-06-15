Неожиданный разгром. Португалия устроила блицкриг против Венгрии

Криштиану Роналду отличился сразу двумя голами

  • 15.06.2021 20:56
  • 7958 просмотров
  • 22 комментария
Неожиданный разгром. Португалия устроила блицкриг против Венгрии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сразу после жеребьевки первого этапа финального турнира Евро-2020 группу F не без оснований многие окрестили «квартетом смерти». Еще бы, ведь здесь собрались действующие чемпионы мира французы, действующие чемпионы Европы португальцы, а также одна из самых сильных сборных планеты Германия. И только скромная Венгрия, которая в последние годы ничем особым похвастаться не может, стоит в этой группе особняком. 

Но тем и интересен футбол, что в нем не всегда титулы гарантируют победу в отдельно взятом матче, а нейтральные болельщики, наоборот, особенно любят сенсации. Поэтому говоря об игре Венгрия - Португалия, уверен, что значительная часть любителей спорта желала успеха именно хозяевам поля. Тем более, что у венгров была потрясающая поддержка зрителей, полностью заполнивших стадион «Пушкаш Арена» в Будапеште.   

Наставник португальцев Фернанду Сантуш выставил на матч свой боевой состав во главе с Криштиану Роналдо и уже на 5-й минуте Диого Жота нанес сильный и прицельный удар издали по воротам соперников. Гулачи в этом эпизоде сыграл надежно и отбил мяч в сторону. Через четыре минуты тот же Жота умело открылся при исполнении штрафного, но удар у него не получился и мяч полетел значительно выше цели.    

Getty Images/Global Images Ukraine

На какое-то время венгерской сборной удалось отодвинуть игру от своих ворот, но настырные португальцы снова пошли вперед большими силами и на 18-й минуте им удалось вывести на хорошую позицию своего лидера Криштиану Роналдо. С его ударом Гулачи справился, а затем еще оказалось, что форвард гостей оказался в офсайде. 

Гости продолжали владеть большим игровым преимуществом, используя в атакующих действиях большое количество футболистов. Однако, справедливости ради надо отметить, что по-настоящему голевых эпизодов было совсем немного. Более того, на 36-й минуте венгры получили право на штрафной удар и после его розыгрыша капитан хозяев поля Салаи неплохо пробил головой, но Патрисиу сыграл надежно.

Getty Images/Global Images Ukraine

Ближе к концу тайма португальцы усилили свое давление. Сперва на 40-й минуте Жота был близок к тому, чтобы открыть счет, однако с близкого расстояния снова не сумел переиграть Гулачи. А затем на 43-    й минуте после передачи слева, Криштиану Роналдо оказался совершено один на линии вратарской площадки и, тем не менее, один из лучших игроков мира из выгодного положения не попал в ворота - мяч полетел выше перекладины.  

Сразу после перерыва на 47-й минуте гости умело разыграли угловой и Пепе головой пробил в левый от себя нижний угол ворот. Венгерскую сборную вновь выручил Гулачи, в прыжке отбил мяч в поле. Спустя три минуты Салаи ответил неплохим ударом из-за пределов штрафной площади, но и здесь вратарь был начеку. А на 57-й минуте Патрисиу выручил португальцев после хлесткого удара со средней дистанции Шоллои. 

Надо сказать, что во втором тайме игра выровнялась и венгры довольно часто проводили свои атаки. Гости тоже не отказались от своих атакующих намерений и от этого игра только выиграла. Не хватало только забитых мячей.  

На 67-й минуте голкипер венгерской команды Гулачи в очередной раз показал свое высокое мастерство, отразив на этот раз дальний удар в исполнении Бруно Фернандеша. А на 79-й минуте Шен, который только что вышел на замену, даже забил гол. Но он был отменен арбитром, так как нападающий хозяев поля оказался в офсайде. 

Getty Images/Global Images Ukraine

И все же португальцы добились своего. На 84-й минуте Герейру с помощью рикошета из пределов штрафной площади поразил цель. А затем через две минуты Орбан нарушил правила вблизи своих ворот против Бруно Фернандеша и арбитр матча указал на одиннадцатиметровую отметку. Криштиану Роналдо, как правило, в таким эпизодах не промахивается и был точен. Он же уже в компенсированное время сделал дубль и установил окончательный результат 3:0 на табло стадиона. 

Вот так в самой концовке действующие чемпионы Европы развернули ситуацию в свою сторону и выиграли непростой матч с крупным счетом. Но впереди у них более серьезные соперники - Франция и Германия.  

Чемпионат Европы-2020. Групповой этап. Группа F. 1-й тур.

Венгрия – Португалия - 0:3

 Геррейру, 84, Роналду, 87 (пен.), Роналду, 90+2

 Него, 81, Орбан, 86 – Диаш, 38.

Венгрия: Гулачи – О. Солои, Орбан, Ботка – Фиоло (К. Варга, 88), Шефер (Него, 65), Надь (Р. Варга, 90+5), Кляйнхайслер (Шигер, 77), Ловренчич – Шоллои (Шен, 77), А. Салаи.

Португалия: Патрисиу – Геррейру, Пепе, Диаш, Семеду – Фернандеш (Моутиньо, 89), Карвалью (Санчеш, 82), Данилу – Б. Силва (Рафа Силва, 71), Жота (А. Силва, 82), Роналду.

Арбитр: Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция).

Стадион: «Пушкаш Арена» (Будапешт, Венгрия).


Удары (в створ): 5 (3) – 11 (7)
Угловые: 0 – 6
Оффсайды: 2 – 1.

ВЕНГРИЯ-ПОРТУГАЛИЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 27°C
 

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    Lion
    online
      Lion, 15.06.2021 22:10
    +2
    Неожиданный? А что Венгры должны были победить?
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 15.06.2021 22:01
    +4
    Венгрия попала в группу, кошмар.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 15.06.2021 22:01
    +3
    Неожиданно для кого?
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 15.06.2021 21:51
    +5
    Неожиданно было когда Украина у Испании выиграла, а тут всё ожидаемо
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 15.06.2021 21:25
    0
    Орбан - антигерой матча.
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 15.06.2021 21:22
    +12
    Сергей Чёрный, 15.06.2021 21:13
    Португалія тупо відскочила , не зарахували гол Мадяр потім забили з рікошету пенальті таке собі і гол з підозрою на офсайд , все на користь пеналду
    Фу, шо ты лепешь??) 😂 😂 😂 на аве вроде взрослый мужик, а такое дно в футболе!) 😂 😂 😂
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 15.06.2021 21:22
    +4
    Ожиданный.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 15.06.2021 21:15
    +12
    Сергей Чёрный, 15.06.2021 21:13
    Португалія тупо відскочила , не зарахували гол Мадяр потім забили з рікошету пенальті таке собі і гол з підозрою на офсайд , все на користь пеналду
    Щас бы защитывыать гол с двух метрового офсайда у мадьяр)) Самому не смешно.
    Ссылка
    Сергей Чёрный
      Сергей Чёрный, 15.06.2021 21:13
    -13
    Португалія тупо відскочила , не зарахували гол Мадяр потім забили з рікошету пенальті таке собі і гол з підозрою на офсайд , все на користь пеналду
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 15.06.2021 21:10
    +2
    І ці на 0:0 грали, отримали по шапці за антифутбол
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 15.06.2021 21:10
    +11
    Теперь три футбольных монстра будут соревноваться между собой, кто на большее количество частей расчленит Венгрию.
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 15.06.2021 21:09
    +4
    Что здесь неожиданного!?
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 15.06.2021 21:09
    +2
    вот это обломинго венграм, полное.
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 15.06.2021 21:07
    +2
    Face Control, 15.06.2021 21:02
    Это было ожидаемо и красиво.
    Третий раз на Евро 3:0! Это лучше, чем 0:0 , однозначно.)
    Ссылка
    Krivbass1979
      Krivbass1979, 15.06.2021 21:04
    +2
    Артем Шентябин, 15.06.2021 21:02
    3-й не було офсайду?
    Какой офсайд?Кришти то ведь забивал))))
    Ссылка
    firstromario
      firstromario, 15.06.2021 21:04
    +2
    Артем Шентябин, 15.06.2021 21:02
    3-й не було офсайду?
    ніт
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 15.06.2021 21:03
    +8
    Игра реально напряжённая была! Но тут не поспоришь, венры посыпались!... А Роналду с очередным рекордом!!! Приятно в живую наблюдать, как творится история!)
    Ссылка
    Артем Шентябин
      Артем Шентябин, 15.06.2021 21:02
    +3
    3-й не було офсайду?
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 15.06.2021 21:02
    +3
    Это было ожидаемо и красиво.
    Ссылка
    ukrnet1245
      ukrnet1245, 15.06.2021 21:00
    +10
    Роналду конечно машина. Стал лучшим бомбардиром в истории Чемпионатов Европы.
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 15.06.2021 21:22
    +12
    Сергей Чёрный, 15.06.2021 21:13
    Португалія тупо відскочила , не зарахували гол Мадяр потім забили з рікошету пенальті таке собі і гол з підозрою на офсайд , все на користь пеналду
    Фу, шо ты лепешь??) 😂 😂 😂 на аве вроде взрослый мужик, а такое дно в футболе!) 😂 😂 😂
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 15.06.2021 21:15
    +12
    Сергей Чёрный, 15.06.2021 21:13
    Португалія тупо відскочила , не зарахували гол Мадяр потім забили з рікошету пенальті таке собі і гол з підозрою на офсайд , все на користь пеналду
    Щас бы защитывыать гол с двух метрового офсайда у мадьяр)) Самому не смешно.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 15.06.2021 21:10
    +11
    Теперь три футбольных монстра будут соревноваться между собой, кто на большее количество частей расчленит Венгрию.
    Ссылка
    ukrnet1245
    online
      ukrnet1245, 15.06.2021 21:00
    +10
    Роналду конечно машина. Стал лучшим бомбардиром в истории Чемпионатов Европы.
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 15.06.2021 21:03
    +8
    Игра реально напряжённая была! Но тут не поспоришь, венры посыпались!... А Роналду с очередным рекордом!!! Приятно в живую наблюдать, как творится история!)
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 15.06.2021 21:51
    +5
    Неожиданно было когда Украина у Испании выиграла, а тут всё ожидаемо
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 15.06.2021 22:01
    +4
    Венгрия попала в группу, кошмар.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 15.06.2021 21:22
    +4
    Ожиданный.
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 15.06.2021 21:09
    +4
    Что здесь неожиданного!?
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 15.06.2021 22:01
    +3
    Неожиданно для кого?
    Ссылка
    Артем Шентябин
    online
      Артем Шентябин, 15.06.2021 21:02
    +3
    3-й не було офсайду?
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 15.06.2021 21:02
    +3
    Это было ожидаемо и красиво.
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 15.06.2021 22:10
    +2
    Неожиданный? А что Венгры должны были победить?
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 15.06.2021 21:10
    +2
    І ці на 0:0 грали, отримали по шапці за антифутбол
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 15.06.2021 21:09
    +2
    вот это обломинго венграм, полное.
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 15.06.2021 21:07
    +2
    Face Control, 15.06.2021 21:02
    Это было ожидаемо и красиво.
    Третий раз на Евро 3:0! Это лучше, чем 0:0 , однозначно.)
    Ссылка
    Krivbass1979
    online
      Krivbass1979, 15.06.2021 21:04
    +2
    Артем Шентябин, 15.06.2021 21:02
    3-й не було офсайду?
    Какой офсайд?Кришти то ведь забивал))))
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 15.06.2021 21:04
    +2
    Артем Шентябин, 15.06.2021 21:02
    3-й не було офсайду?
    ніт
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 15.06.2021 20:59
    +2
    Тут один з тих випадків де експерти взагаліто були праві. Як граєш на 0 - 0 після пропущеного команда тупо не знає що робтити. Це певно найбільший плюс в збірної України. Навіть після 0 - 2 гру не треба перебудовувати.
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 15.06.2021 21:25
    0
    Орбан - антигерой матча.
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