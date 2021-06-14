Группа F на Евро-2020 безальтернативно называется «группой смерти», и волей календаря ее нам оставили на десерт – именно представители этого квартета вступят в борьбу последними. Первый матч в группе F состоится в Будапеште – сборная Венгрии примет Португалию.

Венгрия

Сборной Венгрии на нынешнем Евро просто катастрофически не повезло с жеребьевкой. Команда итальянского специалиста Марко Росси героически пробивалась на чемпионат Европы, чтобы в итоге получить в соперники по группе действующих чемпионов Европы, португальцев, и двух последних чемпионов мира – Германию и Францию. Такого и врагу не пожелаешь.

Если вы думаете, что на этом проблемы венгров на нынешнем Евро ограничиваются, то глубоко ошибаетесь. Из-за травмы пропускает турнир безусловный лидер и главная звезда команды – полузащитник «РБ Лейпциг» Доминик Собослаи.

Радовать венгерских болельщиков может лишь тот факт, что первые два матча команда проведет дома, в Будапеште. Однако глобально это мало на что влияет: шансов у Венгрии выйти в плей-офф не видно даже под микроскопом – задача команды просто выступить достойно и, по возможности, попортить жизнь кому-то из фаворитов.

Португалия

Сборной Португалии на нынешнем Евро предстоит защищать чемпионский титул. В силу известных всех причин команда Фернанду Сантуша этот титул носила на год дольше обычного – целых пять лет. Путь Криштиану Роналду и компании на Евро-2020 в Украине никому напоминать не надо – португальцы были соперниками украинцев по отборочной группе, и вышли на Евро-2020 лишь со второго места, проиграв борьбу за первое место команде Андрея Шевченко.

Победа Португалии на Евро-2016 была сенсацией, однако за эти пять лет команда Фернанду Сантуша по именам стала только сильнее, и по праву входит в число топ-фаворитов. Однако из-за попадания в группу смерти путь португальцев на Евро-2020 может завершиться уже на групповом этапе.

Для того, чтобы этого не произошло, важно в первом же туре обыгрывать Венгрию, причем желательно с крупным счетом, чтобы потом, в случае, если команда займет третье место в группе, максимизировать шансы попасть в топ-4 третьих команд и пробиться в плей-оф – тут уже каждый гол может оказаться решающим. А потеря очков в матче с Венгрией может создать Португалии очень большие проблемы.

Кадровые проблемы перед предстоящим матчем с Венгрией у команды Фернанду Сантуша не такие серьезные, как у соперников, но они тоже есть – перед стартом турнира коронавирус подхватил Жоау Канселу. Вместо него в заявку включен Диогу Далот. Его место на левом фланге защиты, скорее всего, займет Рафаэл Геррейру из дортмундской «Боруссии».

Прогноз

Можно сколько угодно пытаться быть оригинальными, но в данном случае высасывать интригу и неожиданный результат из пальца нет смысла. Наша ставка – победа Португалии, коэффициент 1,49.

Ориентировочные составы:

Венгрия: Гулачи – Фиола, Аттила Салаи, Ланг, Орбан, Него – Кляйнхайслер, Надь, Шигер – Адам Салаи, Шаллаи

Португалия: Руй Патрисиу – Геррейру, Диаш, Фонте, Семеду – Данилу Перрейра, Моутиньо, Бруну Фернандеш – Роналду, Жота, Бернарду Силва

15 июня, вторник